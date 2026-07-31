7 najlepších hier, ktoré si môžeš zahrať, kým čakáš na GTA 6

Gaming
Zdá sa, akoby celý herný svet čakal na GTA 6. Očakáva sa, že ďalší veľký hit od Rockstaru bude jedným z najväčších vydaní v histórii hier, pričom niektorí vydavatelia údajne posúvajú termíny svojich veľkých vydaní, aby sa vyhli konkurencii s touto hrou. Za predpokladu, že nedôjde k ďalším odkladom, by sa Grand Theft Auto VI malo konečne objaviť na trhu 19. novembra 2026. Do tej doby môžeš vyskúšať týchto sedem hier, ktoré ti čakanie trochu uľahčia.
01
Red Dead Redemption 2
- Dátum vydania: 2018
- Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC
- Najvhodnejšie pre: Fanúšikov westernov a hier s otvoreným svetom, ktorí si cenia slobodu v hre
Keď spoločnosť Rockstar Games v roku 2018 vydala hru Red Dead Redemption 2, posunula latku v oblasti dizajnu hier s otvoreným svetom o niečo vyššie. Ak sa ti páči prístup spoločnosti Rockstar k tvorbe herného sveta a máš slabosť pre divoký západ, táto hra zostáva jednou z najlepších, ktoré môžeš hrať.
Je ľahké pochopiť, prečo sa Red Dead Redemption 2 objavuje v toľkých porovnaniach s GTA 6. Obidve hry majú spoločné základy: bohatý a detailný svet, nezabudnuteľné rozprávanie príbehu a postavy, ktoré pôsobia skutočne živým dojmom. Ak si ešte nikdy nedokončil cestu Arthura Morgana, čakajú na teba stovky hodín obsahu.
Okrem hlavného príbehu môžeš loviť, rybárčiť, hrať poker, lúpiť vlaky a preskúmavať svet, ktorý formuje dynamické počasie a realistický cyklus dňa a noci. Aj zdanlivo drobné detaily, od starostlivosti o koňa až po strihanie fúzov, prispievajú k vytvoreniu pohlcujúceho zážitku. Tvoje činy taktiež ovplyvňujú systém cti, ktorý mení to, ako na teba svet reaguje.
Špeciálny shoutout si zaslúži aj soundtrack. Naďalej patrí medzi najuznávanejšie hudobné diela v modernej hernej tvorbe a dokonale dopĺňa atmosféru divokého západu.
Prečo by si ju mali zahrať fanúšikovia GTA 6: Vychádza od toho istého vývojára a demonštruje bezkonkurenčnú pozornosť spoločnosti Rockstar venovanú detailom, rozprávaniu príbehu a dizajnu sveta.
02
Crimson Desert
- Dátum vydania: 19. marca 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Najvhodnejšie pre: Fanúšikov akčných RPG, ktorí hľadajú obrovský svet na preskúmanie
Od svojho uvedenia na trh v marci 2026 hra Crimson Desert od spoločnosti Pearl Abyss dokazuje, aké ambiciózne môžu byť moderné hry s otvoreným svetom. Hráči sa vžijú do úlohy Kliffa Macduffa, vodcu žoldnierskej skupiny Greymanes, ktorého svet sa po ničivom útoku obrátil hore nohami.
Hra kombinuje rozsiahle preskúmavanie s náročnými bojmi, ktoré odmeňujú správne načasovanie, protiútoky a taktické striedanie zbraní. Okrem intenzívnych bitiek budeš cestovať cez rozsiahle krajiny, odhaľovať staroveké ruiny a preskúmavať tajomnú Abyss, ktorá ešte viac rozširuje príbeh hry.
Hoci je jej fantasy prostredie na míle vzdialené od Vice City, Crimson Desert ponúka ten istý pocit slobody a objavovania, ktorý mnohí hráči dúfajú nájsť v GTA 6. Vždy je tu niečo nové na videnie, na robenie alebo na odhalenie.
Prečo by si ju mali zahrať fanúšikovia GTA 6: Vďaka obrovskému svetu a pocitu slobody patrí medzi zážitky, ktoré sa najviac približujú rozsahu, aký mnohí očakávajú od GTA 6.
03
Cyberpunk 2077
- Dátum vydania: 10. decembra 2020
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4, Xbox One
- Najvhodnejšie pre: Fanúšikov sci-fi, kriminálnych príbehov a RPG postupu
Night City zostáva jedným z najpôsobivejších mestských prostredí, aké kedy vznikli vo svete hier. Podobne ako Vice City v GTA 6 je to rušná metropola plná príbehov, tajomstiev a príležitostí.
V hre Cyberpunk 2077 sa vžiješ do úlohy žoldniera V a budeš sa pohybovať vo svete ovládanom mocnými korporáciami, zločineckými gangmi a násilím v uliciach. Príbeh je do veľkej miery ovplyvnený tvojimi rozhodnutiami a tvojím vzťahom s postavou Johnnyho Silverhanda, ktorého stvárnil Keanu Reeves.
Hra spája strieľačku z pohľadu prvej osoby s komplexnou RPG mechanikou. Svoju postavu si môžeš prispôsobiť pomocou kybernetických vylepšení, hackerských schopností, zbraní a zručností, zatiaľ čo sa preháňaš po meste v autách a na motorkách. Roky aktualizácií v kombinácii s rozšírením Phantom Liberty premenili Cyberpunk 2077 na jeden z najsilnejších zážitkov z otvoreného sveta, aké sú dnes k dispozícii.
Každý, kto si ju pri uvedení na trh nechal ujsť, nájde hru, ktorá sa výrazne vylepšila.
Prečo by ju mali hrať fanúšikovia GTA 6: Ponúka pulzujúce mesto, príbeh poháňaný zločinom a množstvo rýchleho chaosu.
04
Forza Horizon 6
- Dátum vydania: 19. mája 2026
- Platformy: Xbox Series X/S, PC (verzia pre PS5 bude nasledovať)
- Najvhodnejšie pre: Hráčov, ktorí milujú autá, preteky a preskúmavanie otvoreného sveta
Vozidlá boli vždy ústrednou súčasťou zážitku z hry GTA a Forza Horizon 6 je jednou z najlepších hier pre každého, kto miluje jazdu za volantom.
Namiesto tradičného príbehu postupuješ sériou festivalových podujatí, odomykáš nové vozidlá a rozširuješ svoju zbierku. Otvorený svet nabáda k preskúmavaniu, či už súťažíš v pretekoch alebo jednoducho jazdíš tam, kam ťa cesta zavedie.
Vďaka stovkám áut, rozsiahlym možnostiam tuningu a širokej škále podujatí je tu vždy čo robiť. Pouličné preteky, terénne výzvy a akcie zamerané na kaskadérske kúsky zaručujú, že hrateľnosť zostáva po celý čas svieža.
Pre každého, kto už sníva o tom, ako sa preháňa ulicami GTA 6, je to skvelý spôsob, ako si zdokonaliť vodičské skills.
Prečo by si to mali zahrať fanúšikovia GTA 6: Máloktorá hra tak dobre vystihuje vzrušenie z jazdy v otvorenom svete.
05
Gothic Remake
- Dátum vydania: 5. júna 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Najvhodnejšie pre: Fanúšikov RPG, ktorí majú radi pohlcujúce svety a zmysluplný postup v hre
Jedna z tvojich najobľúbenejších RPG hier sa vracia pre novú generáciu. Gothic Remake pretvára pôvodnú klasiku z roku 2001 s modernou grafikou a vylepšenou hrateľnosťou, pričom zachováva to, čo ju robilo výnimočnou.
Začínaš ako bezmenný väzeň uväznený v trestaneckej kolónii, ktorá je od vonkajšieho sveta oddelená magickou bariérou. Prežitie znamená získať si rešpekt, vybrať si spojencov a nájsť si svoje miesto medzi súperiacimi frakciami.
Boj je premyslený a založený na zručnostiach, pričom vývoj postavy sa vyhýba tradičným systémom tried. Neexistujú ani praktické značky úloh ani skratky na rýchle cestovanie. Namiesto toho sú hráči povzbudzovaní, aby svet spoznávali prirodzene, zapamätali si trasy a venovali pozornosť rutine NPC.
Je to osviežujúca alternatíva k mnohým moderným hrám s otvoreným svetom a ponúka úroveň ponorenia do hry, ktorá je stále vzácna.
Prečo by ju mali hrať fanúšikovia GTA 6: Jej uveriteľný svet a nezávisle sa správajúce postavy vytvárajú ten istý pocit živého prostredia, v ktorom vynikajú hry od Rockstaru.
06
Assassin's Creed Black Flag: Resynced
- Dátum vydania: Pôvodná hra vyšla v roku 2013, verzia Resynced vychádza 9. júla 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Najvhodnejšie pre: Fanúšikov pirátov, dobrodružstva a námorných súbojov
Assassin's Creed IV: Black Flag je široko považovaný za jeden z najlepších dielov dlhoročnej série od Ubisoftu. Teraz sa pirátske dobrodružstvo vracia v podobe Assassin's Creed Black Flag: Resynced s modernou technológiou a rozšíreným obsahom.
Hráči sa opäť vžijú do úlohy Edwarda Kenwaya, ktorý pláva po Karibiku a zapletá sa do konfliktu medzi pirátmi, templármi a koloniálnymi mocnosťami. Výsledkom je príbeh plný intríg, zrady a dobrodružstva.
Námorné dobrodružstvo zostáva jadrom zážitku, pričom loď Jackdaw slúži ako dopravný prostriedok aj ako zbraň. Remake prináša vylepšenú grafiku, pokročilé systémy počasia a rad vylepšení hrateľnosti vrátane zdokonalených bojových a stealth mechaník.
Nový príbehový obsah, ďalší spoločníci, nové zberateľské predmety a vylepšenia kvality hry poskytujú ďalšie dôvody, prečo by sa fanúšikovia mali opäť vydať na more.
Prečo by si to mali zahrať fanúšikovia GTA 6: Ponúka obrovský otvorený svet plný aktivít, doplňujúceho obsahu a nezabudnuteľného príbehu.
07
The Blood of Dawnwalker
- Dátum vydania: 3. septembra 2026
- Platformy: PS5, Xbox Series X/S, PC
- Najvhodnejšie pre: Hráčov, ktorí majú radi temné fantasy príbehy a zmysluplné voľby
Keď príde september, GTA 6 bude konečne na dosah ruky. Ak potrebuješ ešte jedno veľké dobrodružstvo predtým, The Blood of Dawnwalker by mohla byť tou správnou voľbou.
Toto temné fantasy RPG, ktoré vytvorili vývojári, ktorí predtým pracovali na hrách The Witcher 3 a Cyberpunk 2077, prenesie hráčov do Európy 14. storočia, ktorú sužuje mor. Z tieňov sa vynorili upíri a ty sa vžiješ do úlohy Coena, muža, ktorý sa po uhryznutí premenil na Dawnwalkera.
Počas dňa zostáva Coen človekom. V noci získava nadprirodzené schopnosti. Či sa týmto schopnostiam budeš brániť, alebo ich prijmeš, záleží výlučne na tebe – tvoje rozhodnutia ovplyvňujú nielen príbeh, ale aj svet okolo teba.
Hra ponúka odlišné herné mechaniky v závislosti od dennej doby. Boj v ľudskej podobe sa zameriava na meče a mágiu, zatiaľ čo upírske schopnosti ponúkajú úplne odlišné spôsoby cestovania, boja a interakcie so svetom. Samotný čas je kľúčovým mechanizmom, čo znamená, že každé rozhodnutie má svoje dôsledky a nie každý problém sa dá vyriešiť.
Prečo by ju mali hrať fanúšikovia GTA 6: Podobne ako GTA kladie silný dôraz na voľbu hráča a svet, ktorý reaguje na tvoje činy.
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