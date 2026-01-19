© Suguru Saito/Red Bull Content Pool
Technológie
Red Bull Basement je späť a má nové nástroje na realizáciu tvojich nápadov
Ďalší ročník Red Bull Basement je tu, aby podporil inovátorov a pomohol im uviesť ich nápady do života. Objav pomôcky, ktoré sú k dispozícii už pri prihlasovaní, a dozvieš sa, ako sa zapojiť.
Ak si začínajúci študent-podnikateľ alebo začínajúci founder, ktorý má v hlave inovatívne softvérové či AI riešenie, Red Bull Basement 2026 ťa môže dostať do centra pozornosti. Vďaka novým zdrojom a mentorstvu ti totiž pomôže urobiť skutočný dojem - a premeniť tvoj vynikajúci nápad na životaschopný produkt.
Víťaz svetového finále Red Bull Basement 2024 v Tokiu, Soj Gamayon z Filipín, dostal príležitosť, ktorá mu zmenila život, keď ho balíček s výhrou zaviedol do technologického centra Silicon Valley v USA.
A tento rok sa samotné svetové finále bude konať v tom istom kultovom regióne USA, kde viac ako 40 vybraných tímov z jednotlivých krajín zažije nezabudnuteľné tri dni. Všetko vyvrcholí vyhlásením celosvetového víťaza, ktorého balík cien bude zahŕňať 100 000 USD vo forme bezodplatného financovania (okrem iného 😉).
Tu sú novinky pre ročník 2026 súťaže Red Bull Basement:
01
Fáza podávania prihlášok - nové AI nástroje
Nový AI pomocník na podávanie prihlášok uľahčuje registráciu tvojho nápadu viac než kedykoľvek predtým. Je to také tvoje AI poradenstvo na dosah ruky.
Ešte nemáš nápad? AI Application Tool s tebou bez problémov uskutoční brainstorming, ktorý ti ho podnieti. Už máš niečo v hlave? Umelá inteligencia ti pomôže vylepšiť tvoju ideu.
Potom, keď budeš pripravený, AI Tool vygeneruje one-pager, ktorý predložíš, aby si mal šancu byť vybraný do národného finále.
02
Národný výber - vývoj prototypu
V prvej fáze sa zúžia všetky prihlášky na 20 lokálnych nápadov, z ktorých potom 10 najlepších rozpracuje svoj koncept do hĺbky. Vedúci predstavitelia z odvetvia na Slovensku na záver vyberú 1 najlepší projekt, ktorý bude reprezentovať našu krajinu na svetovom finále. Tento rok budú tímy vybrané do užšej selekcie okrem zdokonaľovania svojich nápadov vyvíjať aj prototyp pomocou nástrojov na báze umelej inteligencie.
- 17. apríl - selekcia 20 nápadov s najväčším potenciálom
- 1. máj - výber 10 najlepších
- 11. máj - odhalenie národného víťaza za Slovensko
03
Fáza vývoja - nové nástroje a prostriedky
Vývojová fáza, v ktorej sa víťazi jednotlivých krajín pripravujú na svoje predstavenie na svetovom finále, bude produktívnejšia ako kedykoľvek predtým. V roku 2026 dostanú národní víťazi prostriedky, ako sú notebooky AMD s umelou inteligenciou, kredity Microsoft Azure a odborné mentorstvo, aby mohli svoje prototypy premeniť na minimálne životaschopné produkty (MVP), s ktorými vycestujú na svetové finále.
04
Svetové finále - nové miesto, nové príležitosti
Každé Svetové finále Red Bull Basement sa odohráva na novom mieste a v roku 2026 sa podujatie bude prvýkrát konať v San Franciscu, v Silicon Valley. Technologické centrum v severnej Kalifornii je epicentrom inovácií a je známe ako miesto zrodu spoločností, ktoré zmenili svet.
Svetové finále je plné nadväzovania kontaktov, mentorstva, obohacujúcich prednášok, praktických skúseností a učenia od odborníkov z odvetvia. Tento rok sa program rozšíri o nové školenia storytellingu a workshopy o umelej inteligencii, ako aj o ďalšie technologické prekvapenia, ktoré čoskoro odhalíme.
05
Hlavná cena - balíček, ktorý stojí zato
Celosvetový víťaz Red Bull Basement 2026 získa 100 000 USD vo forme bezodplatného financovania, 25 000 USD v kreditoch Microsoft Azure a mentoring od Red Bull Ventures. (Viac informácií nájdeš v častých otázkach na stránke www.redbullbasement.com.)
Red Bull Basement ti v spolupráci so spoločnosťami Microsoft, AMD a Red Bull Ventures poskytne nástroje umelej inteligencie, mentorstvo a globálnu platformu, ktoré ti pomôžu uviesť tvoj nápad do života - a krííídla na jeho prezentáciu v Silicon Valley. A samozrejme pri tom nesmie chýbať Startitup.sk, portál o biznise, technológiách a štartovacia čiara pre množstvo mladých ľudí.
Aj jeden nápad dokáže zmeniť svet. Aký je ten tvoj?
Prihlás sa do Red Bull Basement a začni svoju cestu foundera TU!