Účastníci Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.
© Filip Nagy
Cyklistika

Dziva zábava s názvom Red Bull Tandem Splash postavila Košice na nohy!

Historický prvý ročník tejto akčnej cyklo súťaže pre dvojčlenné tímy na Slovensku je za nami! Mrkni na report z tejto bláznivej akcie.
Autor Filip Benček
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Súčasť tohto článku

Red Bull Tandem Splash

Red Bull Tandem Splash

SlovenskoJazero, Košice, Slovensko
Pozri info o podujatí
7000 fanúšikov cyklistiky, kúpačky na jazere a dobrej zábavy sa 13. júna zišlo v košickej mestskej štvrti Nad jazerom, aby si užilo premiéru podujatia Red Bull Tandem Splash u nás.
Po úspešnom hľadaní šaľených cyklo dvojíc sa 30 najlepších návrhov a 5 divokých kariet postavilo na štart 100 metrov dlhej dráhy plnej prekážok umiestnenej na vodnej hladine.

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„Toto je akcia, na ktorej sa zídu šialenci, ale v dobrom slova zmysle, ktorí prídu za zábavou, urobia si zo seba srandu a šou,“ zhodnotila moderátorka podujatia Maca Zábranská, „a hlavne aj keď prišlo horšie počasie, čo neovplyvníš, tak ostali na miestach a ostali sa baviť, takže ja ďakujem veľmi pekne celej metropole východu, pretože takýchto vecí sa nedeje až tak veľa!“
Počasie veru preverilo divákov aj samotné výtvory, ale ani prehánky nemohli zabrániť lokálnym Stážcom jazera z Trixen wake parku, aby si na svojom domácom ihrisku prišli po celkové tretie miesto a zároveň po cenu za Najrýchlejšiu jazdu Košického samosprávneho kraja. A tá trvala iba 23 sekúnd!
Účastníci Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Košické vrany

© Matúš Zeťák

Druhé miesto v súčte bodov za kreatívne zhotovenie súťažného vozidla, prejdenú vzdialenosť a celkový dojem, ktorý zanechali v očiach poroty, sa ušlo tiež domácej posádke cyklo nadšencov Košické vrany.
V porote bola spolu s DJ-om EKG, futbalovým brankárom Matúšom Kirom a vodnoslalomárom Jakubom Grigarom jednoznačne najmladšia tanečníčka Mishena: „Obdivujem všetkých, ktorí prišli do cieľa alebo s gráciou padli do vody. Šou a prezentácia sú tu rovnako dôležité aj v tanci, a tak aj ja som si posvietila na tieto parametre. Musím povedať, že som nesmierne šťastná, že som mohla byť súčasťou Red Bull Tandem Splash poroty a celá akcia bola jedna veľká šou.“
Porotcovia na Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Neboj, nerozdávali sa iba desiatky 😀

© Filip Nagy

„Za mňa je skvelé to, že toto je akcia, na ktorej sa zíde partia kamošov a nejde im o to, že by si prišli po nejakú cenu. Páči sa mi ten tímový aspekt, že sa spoja, dorazia ich podporiť ďalší a vznikne z toho mladistvá akcia aj pre takých starcov, ako som ja,“ doplnil druhý moderátor Juraj „Šoko“ Tabaček.
Moderátori Red Bull Tandem Splash – Juraj Šoko Tabeček a Maca Zábranská, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Maca a Šoko

© Jan Kasl

Na konci dňa však predsa len musel vzísť jeden tím, ktorý vytŕčal nad ostatnými, a Košičanom tentokrát vypálili rybník hasiči z Martina – Hadicové esá.
Účastníci Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Hadicové esá

© Filip Nagy

Účastníci Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Tu sa ide po výhru

© Jan Kasl

„Za nás išlo hlavne o to zažiť srandu. Spolu sme si vymysleli celý koncept, aj sme to zhotovili a aj keď sme ho moc netestovali, včera sme sa previezli aspoň z hotela sem do dejiska, aby sme si to vyskúšali,“ zhodnotili chalani svoju prípravu, „Najväčší stres sme mali z kopčeka v strede trasy, ale podobne ako pri našej profesii, akonáhle sme boli v akcii, už sme na to nemysleli.“
Sára Smusiata Juricová a jej tímový kolega na Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Zas budou problémy a problémy jsme my!

© Peter Kováč

Medzi odvážlivcami sa objavili aj dva tímy content creatorov od Mira Baču a Smusiaty, ktoré oba dorazili až na koniec prekážkovej dráhy a mohli si tak zazvoniť na cieľový zvonec.
Miroslav Bača na Red Bull Tandem Splash, Jazero, Nad Jazerom, Košice, 13. jún 2026.

Bača a haluška osedlali ovečku

© Filip Nagy

„Užívanie si jazdy sa miestami menilo na prežívanie, ale ani neviem ako, no dali sme to,“ hovoril Bača, ktorý už mal z podobných podujatí bohaté skúsenosti. V roku 2024 si vyrobil zmenšeninu Discovery na podvozku zo sánok pre Red Bull Jump & Freeze, vlani postavil lietajúci Multiplač na Red Bull Leteckom Dni a tentokrát to bola Minecraft ovečka. A kam by sa to ešte dalo posunúť? „Môj najväčší sen je jedného dňa stavať motokáru na Red Bull Káry,“ dodal.
Celý deň zakončil ešte bohatý program na After party by Deutsche Telekom IT Systems. T-Band, Zuzka Smatanová, DJ Škrupo, Billy Barman a DJ EKG rozhýbali Košičanov z pódia priamo na hladine Jazera a dali adekvátnu bodku za vydareným podujatím.
Pokiaľ chceš vidieť prvé video výstupy z akcie, sleduj náš Instagram a TikTok @redbull.sk, a fotogalériu nájdeš tu dole. ⬇️
Úsmev, prosím!

Úsmev, prosím!

© Filip Nagy

Nech je vaša cesta priama a suchá!

Nech je vaša cesta priama a suchá!

© Filip Nagy

Náladička pred podujatím bola skvelá

Náladička pred podujatím bola skvelá

© Matúš Zeťák

Inšpektor Jakub

Inšpektor Jakub

© Filip Nagy

Matúš Kira si dal pauzu od bránenia

Matúš Kira si dal pauzu od bránenia

© Matúš Zeťák

Jazero bolo obsypané divákmi

Jazero bolo obsypané divákmi

© Peter Kováč

Porotcovská fantastická 4️⃣

Porotcovská fantastická 4️⃣

© Matúš Zeťák

Prvý tím na štarte

Prvý tím na štarte

© Jan Kasl

Žijete, chalani?

Žijete, chalani?

© Jakub Majerčiak

Hopla!

Hopla!

© Matúš Zeťák

Sem tam slnko, sem tam mračná, ale šou musí pokračovať

Sem tam slnko, sem tam mračná, ale šou musí pokračovať

© Jakub Majerčiak

Košice a hokej patria k sebe

Košice a hokej patria k sebe

© Peter Kováč

Košičania dorazili vo veľkom počte

Košičania dorazili vo veľkom počte

© Matúš Zeťák

Refresher tím v cieli 🎤

Refresher tím v cieli 🎤

© Matúš Zeťák

Keď sa to skôr skončí, ako začne 😅

Keď sa to skôr skončí, ako začne 😅

© Matúš Zeťák

Simpsonovci to majú za sebou

Simpsonovci to majú za sebou

© Filip Nagy

Nautilus v akcii

Nautilus v akcii

© Jakub Majerčiak

Včeličky sa namakali, ale stálo to zato!

Včeličky sa namakali, ale stálo to zato!

© Jan Kasl

Keď sa podpora súťažnej dvojice drží témy

Keď sa podpora súťažnej dvojice drží témy

© Jan Kasl

Vikingovia vyrážajú na výpravu

Vikingovia vyrážajú na výpravu

© Jan Kasl

Toto bude dobrý rozhovor

Toto bude dobrý rozhovor

© Jan Kasl

Parádne výhľady

Parádne výhľady

© Jan Kasl

Skončí loďka v jazere?

Skončí loďka v jazere?

© Jan Kasl

Je to tam! 🥇

Je to tam! 🥇

© Jan Kasl

Takto sa chrání svet pred velkou zhoubou. Láskou, krásou, štěstím a touhou

Takto sa chrání svet pred velkou zhoubou. Láskou, krásou, štěstím a touhou

© Jan Kasl

Ďalšie šípy na trati

Ďalšie šípy na trati

© Jan Kasl

Aj tak je najlepšie zakončiť svoju jazdu vo vode 😀

Aj tak je najlepšie zakončiť svoju jazdu vo vode 😀

© Jakub Majerčiak

Šoko testuje dráhu

Šoko testuje dráhu

© Matúš Zeťák

Ďalší tím, ktorý si vylámal zuby. Minimálne na kazete svojho bicykla

Ďalší tím, ktorý si vylámal zuby. Minimálne na kazete svojho bicykla

© Matúš Zeťák

Tak ako bolo, Smusiata?

Tak ako bolo, Smusiata?

© Jan Kasl

Porobené

Porobené

© Filip Nagy

Pozor na šmyk!

Pozor na šmyk!

© Filip Nagy

Bača, ovca aj haluška v cieli

Bača, ovca aj haluška v cieli

© Filip Nagy

Nad týmto tímom sa zmráka

Nad týmto tímom sa zmráka

© Jan Kasl

Toto čo? 😀

Toto čo? 😀

© Filip Nagy

Najsladší zvuk dňa - cieľový zvonec 🔔

Najsladší zvuk dňa - cieľový zvonec 🔔

© Jan Kasl

Marge stratila frizúru

Marge stratila frizúru

© Filip Nagy

Donáška z Wolt Marketu!

Donáška z Wolt Marketu!

© Filip Nagy

Toto na Jazere ešte neplávalo

Toto na Jazere ešte neplávalo

© Filip Nagy

Medové strely

Medové strely

© Filip Nagy

Rožky s treskou musia byť!

Rožky s treskou musia byť!

© Filip Nagy

Ranné problémy v akcii

Ranné problémy v akcii

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Dino to nezvládol

Dino to nezvládol

© Filip Nagy

Najrýlejšiu jazdu Košického samosprávneho kraja vyhrali Strážcovia jazera

Najrýlejšiu jazdu Košického samosprávneho kraja vyhrali Strážcovia jazera

© Filip Nagy

Hadicové esá

Hadicové esá

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Odzvonené

Odzvonené

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Toto bude jazda!

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Nezabudni sa sem vrátiť aj zajtra, keď galérku doplníme o ďalšie parádne zábery z celej akcie. Všetko o podujatí nájdeš na redbull.sk/tandemsplash.

Súčasť tohto článku

Red Bull Tandem Splash

Red Bull Tandem Splash

SlovenskoJazero, Košice, Slovensko
Pozri info o podujatí
Cyklistika

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