© Filip Nagy
Cyklistika
Dziva zábava s názvom Red Bull Tandem Splash postavila Košice na nohy!
Historický prvý ročník tejto akčnej cyklo súťaže pre dvojčlenné tímy na Slovensku je za nami! Mrkni na report z tejto bláznivej akcie.
7000 fanúšikov cyklistiky, kúpačky na jazere a dobrej zábavy sa 13. júna zišlo v košickej mestskej štvrti Nad jazerom, aby si užilo premiéru podujatia Red Bull Tandem Splash u nás.
Po úspešnom hľadaní šaľených cyklo dvojíc sa 30 najlepších návrhov a 5 divokých kariet postavilo na štart 100 metrov dlhej dráhy plnej prekážok umiestnenej na vodnej hladine.
„Toto je akcia, na ktorej sa zídu šialenci, ale v dobrom slova zmysle, ktorí prídu za zábavou, urobia si zo seba srandu a šou,“ zhodnotila moderátorka podujatia Maca Zábranská, „a hlavne aj keď prišlo horšie počasie, čo neovplyvníš, tak ostali na miestach a ostali sa baviť, takže ja ďakujem veľmi pekne celej metropole východu, pretože takýchto vecí sa nedeje až tak veľa!“
Počasie veru preverilo divákov aj samotné výtvory, ale ani prehánky nemohli zabrániť lokálnym Stážcom jazera z Trixen wake parku, aby si na svojom domácom ihrisku prišli po celkové tretie miesto a zároveň po cenu za Najrýchlejšiu jazdu Košického samosprávneho kraja. A tá trvala iba 23 sekúnd!
Druhé miesto v súčte bodov za kreatívne zhotovenie súťažného vozidla, prejdenú vzdialenosť a celkový dojem, ktorý zanechali v očiach poroty, sa ušlo tiež domácej posádke cyklo nadšencov Košické vrany.
V porote bola spolu s DJ-om EKG, futbalovým brankárom Matúšom Kirom a vodnoslalomárom Jakubom Grigarom jednoznačne najmladšia tanečníčka Mishena: „Obdivujem všetkých, ktorí prišli do cieľa alebo s gráciou padli do vody. Šou a prezentácia sú tu rovnako dôležité aj v tanci, a tak aj ja som si posvietila na tieto parametre. Musím povedať, že som nesmierne šťastná, že som mohla byť súčasťou Red Bull Tandem Splash poroty a celá akcia bola jedna veľká šou.“
„Za mňa je skvelé to, že toto je akcia, na ktorej sa zíde partia kamošov a nejde im o to, že by si prišli po nejakú cenu. Páči sa mi ten tímový aspekt, že sa spoja, dorazia ich podporiť ďalší a vznikne z toho mladistvá akcia aj pre takých starcov, ako som ja,“ doplnil druhý moderátor Juraj „Šoko“ Tabaček.
Na konci dňa však predsa len musel vzísť jeden tím, ktorý vytŕčal nad ostatnými, a Košičanom tentokrát vypálili rybník hasiči z Martina – Hadicové esá.
„Za nás išlo hlavne o to zažiť srandu. Spolu sme si vymysleli celý koncept, aj sme to zhotovili a aj keď sme ho moc netestovali, včera sme sa previezli aspoň z hotela sem do dejiska, aby sme si to vyskúšali,“ zhodnotili chalani svoju prípravu, „Najväčší stres sme mali z kopčeka v strede trasy, ale podobne ako pri našej profesii, akonáhle sme boli v akcii, už sme na to nemysleli.“
Medzi odvážlivcami sa objavili aj dva tímy content creatorov od Mira Baču a Smusiaty, ktoré oba dorazili až na koniec prekážkovej dráhy a mohli si tak zazvoniť na cieľový zvonec.
„Užívanie si jazdy sa miestami menilo na prežívanie, ale ani neviem ako, no dali sme to,“ hovoril Bača, ktorý už mal z podobných podujatí bohaté skúsenosti. V roku 2024 si vyrobil zmenšeninu Discovery na podvozku zo sánok pre Red Bull Jump & Freeze, vlani postavil lietajúci Multiplač na Red Bull Leteckom Dni a tentokrát to bola Minecraft ovečka. A kam by sa to ešte dalo posunúť? „Môj najväčší sen je jedného dňa stavať motokáru na Red Bull Káry,“ dodal.
Celý deň zakončil ešte bohatý program na After party by Deutsche Telekom IT Systems. T-Band, Zuzka Smatanová, DJ Škrupo, Billy Barman a DJ EKG rozhýbali Košičanov z pódia priamo na hladine Jazera a dali adekvátnu bodku za vydareným podujatím.
Pokiaľ chceš vidieť prvé video výstupy z akcie, sleduj náš Instagram a TikTok @redbull.sk, a fotogalériu nájdeš tu dole. ⬇️
Nezabudni sa sem vrátiť aj zajtra, keď galérku doplníme o ďalšie parádne zábery z celej akcie. Všetko o podujatí nájdeš na redbull.sk/tandemsplash.