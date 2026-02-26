Ako Simča Kuchyňková zmenila prístup k tréningu posilňovni
Cesta k cvičeniu a začiatky
Keď si mala 13 rokov, v jednom rozhovore si povedala: „Už ma celkom štvú tie posty na Instagrame, ako všetci zdvíhajú železo a ja doma sedím, a hovorím si, že už je na čase ísť do tej posilky, ale ešte nedošiel ten moment.“ Pamätáš si ešte na to interview a ako spätne vnímaš toto svoje JA 😄?
Veľmi dobre si na to pamätám, a s istotou môžem povedať, že teraz je to úplne inak. Ani nie rok po tomto rozhovore som začala chodiť pravidelne dvakrát do týždňa na tréningy pod dohľadom trénera, a s odstupom času môžem povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí.
Kedy si si prvýkrát povedala: „OK, bez cvičenia mimo bajku to už nepôjde“?
K cvičeniu ma dotiahol kamarát, s ktorým som jazdila na bicykli, a keďže sme obidvaja veľmi súťaživí, hneď sa mi tieto tréningy zapáčili. V tom veku sa často stávalo, že bicykel ovládal mňa, no odkedy som začala cvičiť, konečne ovládam bicykel ja.
Neskôr sa k nám pridal môj bratranec a vznikla nám silná zostava, ktorá sa navzájom ťahala dopredu. Platí to dodnes.
Predstavme si situáciu, že sa človek prinúti začať... Ako zvládnuť stavy po prvých tréningoch, keď človek cíti svalovicu, nemôže potom možno ani jazdiť na bicykli tak, ako by chcel, a uvažuje, či to naozaj stojí za to?
Hovorí sa, že bolesť je dočasná a sláva večná 😄. Začiatky sú náročné, no zároveň v nich človek najviac progresuje, čo je motivujúce do ďalších tréningov. Ja som takúto motiváciu premenila na konzistenciu. Telo ti neskôr poďakuje, že cvičíš ďalej.
Hokej a beh ako doplnky
Keď si bola mladšia, chodila si napríklad aj na futbal, hokej, alebo si behávala. Máš ešte dnes čas na nejaké doplnkové športy?
Stále si idem rada zahrať hokej na rybník, futbal na ihrisko alebo akýkoľvek iný šport. Veľmi ma baví skúšať nové športy a zlepšovať sa v nich. Som veľmi vďačná, že v mladšom veku som sa venovala viacerým športom, čo mi poskytuje športovú komplexnosť.
Máš aj nejaké konkrétne veci, ktoré si sa naučila z iných športov, ktoré využívaš na bajku?
Som si istá, že mi to zlepšilo periférne videnie a samotné priestorové vnímanie, pretože oba športy, hokej a futbal, sú veľmi dynamické. Takisto celkovú koordináciu tela - mám veľmi špecifický štýl na bicykli, a určite mi pomáha mať silný športový základ. Hoci je enduro individuálny šport, stále je to o tímovej spolupráci, a to mi je odmalička veľmi blízke.
Keď sme sa bavili v minulosti, spomenula si, že si aj rada, že si necvičila od malička. Kedy je podľa teba ten správny čas začať s posilkou?
Verím, že nikdy nie je skoro, ani neskoro, ak sa k tomu pristupuje správne. Ja som to vo svojich trinástich rokoch vnímala inak, nebola som vedená k posilke, bol to istý proces. Práve preto by som nič nemenila.
Máš pocit, že ak by ťa k tomu niekto chcel priniesť „na silu“, mohlo by sa ti to znechutiť?
Určite by som to nevnímala negatívne. Ja sa neviem nehýbať, šport je pre mňa obrovskou molekulou kyslíku.
Byť „gym rat“ nie je žiadna hanba
Ako veľmi ti to, že si sa stala „gym rat“, pomohlo na tvojom bicykli? Ktoré partie a cviky boli pre teba najväčší game changer?
Pomáha mi to primárne pri mojom agresívnom štýle jazdy. Je veľmi fyzicky vyčerpávajúci, a myslím si, že bez môjho gymratovského lifestyleu by som si to len ťažko udržala 😀. Tým, že tento šport je za mňa najkomplexejšia forma horskej cyklistiky, to bude asi každá partia, ktorá je dôležitá. No ak by som si mala vybrať tri, boli by to flexory bedrového kĺbu, spodný chrbát a kvadricepsy. Moje obľúbené cviky sú však zhyby, bench a premiestnenia.
Ako často si dnes v posilke a koľko tam tráviš v priemere času?
Keď skončí sezóna, tak vo fitku som aj každý deň a veeeľmi dlho 😄. Stretávam tam kamošov, ktorých som nevidela celý rok, a popritom si zacvičím. Počas sezóny chodím do fitka maximálne raz do týždňa, pretože v ten moment to netvorí tú najdôležitejšiu časť prípravy medzi pretekmi. Tú ťažkú prácu si odrobím v zimnej príprave.
Pauzy od jazdenia môžeš vnímať ako priestor na rast
Prešla si viacerými zdravotnými patáliami – operácia aneuryzmy, zlomené zápästie, operácia kolena... Ako každý návrat zmenil tvoj vzťah k tréningu?
Každé zranenie malo inú formu návratu. Najnáročnejší proces zotavovania sa si vyžiadalo koleno, kedy som po oboch operáciách nemohla dokopy 12 týždňov chodiť ani ho ohýbať, čiže môj kvadriceps bol menší ako lýtko 😅. Po aneuryzme mozgu som istý čas do fitka nechodila, aby som sa vyhla nadmernému tlaku a komplikáciám pri hojení. Vždy sa snažím hľadať pozitíva aj v takýchto situáciách, ktoré ma zase posúvajú vpred a učia novým poznatkom, s ktorými môžem neskôr pomôcť ostatným.
Keď dnes ideš do posilky alebo robíš suchú prípravu, robíš to s cieľom byť rýchlejšia… alebo skôr odolnejšia?
V prvom rade preto, lebo ma to baví, čiže spájam príjemné s veľmi užitočným. Samozrejme prispôsobujem si tréningy tak, aby som mohla maximalizovať výkon na bicykli a cítiť sa dobre. Nehovoriac o tom, že častokrát mi svaly pomohli pri pádoch, no treba aj vedieť ako padať 😄.
Máš nejaké tipy, ktoré partie je fajn mať maximálne pripravené na pády? Alebo ktoré im vedia predchádzať?
Ťažká otázka - každý sval je dôležitý 😀. Záleží, či a akú má daný človek históriu zranení. No často sa stretávam s tým, že jazdci majú slabý grip, resp. „nevyjazdené predklaktia“ a vypadne im bicykel z ruky, na to dávajte pozor 😄.
Mentálna stránka gymu
Enduro nie je len o nohách, ale aj o hlave. Pomohol ti tréning mimo bajku aj mentálne? Ako ťa naučil pracovať s diskomfortom?
Naučilo ma to tešiť sa zo zlyhania – myslím svalového zlyhania 😄. Človek sa častokrát dostane na bicykli do momentu, kedy si povie, že už ďalej nevládze a zvesí nohy, no ešte stále by mohol ísť ďalej. V posilke to vnímam rovnako, niekedy chodím do úplného svalového zlyhania, až kým mi „nevypne“ centrálnu nervovú sústavu. Vždy to treba robiť s istotou, že sa nezraníš, a máš pri sebe dohľad.
Čo ti celý tento fitness lifestyle dal mimo toho, že si môžeš jazdu na bicykli užívať dlhšie a s väčšou sebadôverou?
Dalo mi to druhý domov, kde trávim niekedy aj viac času ako doma. Fitko sa stalo pre našu friendsgroup, ktorej súčasťou je aj môj bratranec, miestom, kde sa vždy stretneme, zacvičíme a potom ešte kecáme dlhé hodiny pri proteíne. Človek tam spozná veľa nových ľudí z rôznych oblastí, prostredí, miest. A predsa máme každý ten istý cieľ, ktorým je podvíhať pár stoviek kilogramov železa a byť o niečo lepšími verziami seba samých.
Vieš nám povedať viac niečo k tvojej trénerskej kariére? Ako si sa k tomu dostala a plánuješ niekedy pokračovať?
Študovala som na FTVŠ kondičné trénerstvo, čo ma priviedlo k trénovaniu vo fitku. Bola a vždy to bude pre mňa skúsenosť na nezaplatenie, pretože ma to naučilo veľa nielen o cvičení, no hlavne o ľuďoch, komunikácii a socializácii. Určite na to plánujem nadviazať, pretože ma baví motivovať a pomáhať ľuďom v rôznych aspektoch.
Rady a tipy, keď chceš začať
Čo by si odkázala jazdcom, ktorí stále váhajú nad zaradením posilky, alebo aj bežnému človeku, ktorý nad tým uvažuje, ale nevie sa dokopať k tomu začať cvičiť?
Cvičenie a celkovo šport je najlepší nástroj na sebarozvoj. Nie je to len o tom, že zdvíhaš železo, šliapeš alebo bežíš do kopca. Verím tomu, že buduješ celú svoju osobnosť. Či už odolnosť, disciplínu, prácu v tíme, sústredenosť a mnoho ďalšieho. Robí to z teba lepšieho jazdca, no v prvom rade človeka, a popritom môžeš počúvať svoj obľúbený playlist ☺️.
Máš nejaké tipy pre človeka, ktorý spraví ten krok a začne cvičiť, aby nestratil motiváciu?
Ako som spomínala, ja som dokázala premeniť motiváciu na konzistentnosť, primárne prostredníctvom mojej súťaživosti, radosti k pohybu a stanovenia malých cieľov. Tieto malé ciele si postupne plním - nie je ťažké si stanoviť ďalší, pretože sa stačí pozrieť o jeden set jednoručiek doprava, a povedať si, že o pár tréningov beriem práve tie ťažšie, a budem sa snažiť dostať na istý počet opakovaní.
Máš v rámci prístupu k fitness nejaký vzor? Nejaký plagát Schwarzeneggera alebo profil na sockách, ktorý by sme mali sledovať?
Najradšej sledujem vo fitku svojho bratranca Frederika, pretože vnímam jeho progres odkedy začal cvičiť, a baví ma s ním posúvať svoje limity. 😄