HYROX athlete Alexander Rončević tackles the Sled Pull station
© Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool
เจาะลึกน้ำหนักอุปกรณ์ HYROX: สิ่งที่นักแข่งต้องเจอในแต่ละรุ่น

HYROX คือสนามแข่งฟิตเนสที่ใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะลงแข่งที่ลอนดอน นิวยอร์ก หรือสิงคโปร์ น้ำหนักอุปกรณ์ในแต่ละรุ่นนั้นเป๊ะเหมือนกันไม่มีเปลี่ยน
เขียนโดย Agnes Aneboda
2 min readPublished on

ไม่ว่าคุณจะลงสนามในรุ่น Single Open, Pro Division, Doubles หรือ Relay น้ำหนักใน HYROX จะถูกกำหนดไว้ตายตัวเสมอ เพื่อให้คุณรู้ล่วงหน้าว่าต้องเตรียมแรงมาปะทะกับอะไรในวันแข่ง — อย่างน้อยคุณก็รู้แน่ๆ ว่าต้องผลัก ดึง แบก หรือโยนน้ำหนักเท่าไหร่
สนามแข่งฟิตเนสระดับโลกรายการนี้แบ่งออกเป็นการวิ่ง 1 กม. รวม 8 รอบ สลับกับสถานีออกกำลังกาย 8 สถานี โดยใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกันทุกสนามแข่งทั่วโลก ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณสมัคร
และนี่คือสรุปน้ำหนักมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละประเภทการแข่งขัน
01

น้ำหนักอุปกรณ์ HYROX: รุ่น Open, Pro, Doubles และ Relay

น้ำหนักที่คุณต้องเจอใน HYROX ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งรุ่นที่คุณลงแข่ง (Open หรือ Pro), เพศ และรูปแบบการแข่งว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว, คู่ (Doubles) หรือทีมผลัด (Relay) โดยทั่วไปแล้ว รุ่น Open จะใช้น้ำหนักระดับมาตรฐานเริ่มต้น ส่วนรุ่น Pro จะอัปเลเวลความหนักขึ้นมา — ซึ่งเหล่านักกีฬาระดับ Elite 15 ก็ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro นี่แหละ
สำหรับรุ่น Doubles ที่นักกีฬาอย่าง Lucy Procter ลงแข่งขันด้วยนั้น ภาระงานจะถูกแบ่งกันระหว่างนักกีฬาสองคน ส่วนในรุ่น Relay ทุกสถานีจะใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกับรุ่น Open
Participant seen at the Red Bull Road to HYROX, Tokyo Japan on December 7, 2025.

The weights in HYROX races vary in each category

© Suguru Saito/Red Bull Content Pool

02

น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Open

รุ่น Open คือรุ่นมาตรฐานสำหรับผู้เริ่มต้นใน HYROX ซึ่งถูกออกแบบมาให้ท้าทายแต่ยังเข้าถึงได้สำหรับสายฟิตที่ฝึกซ้อมมาอย่างดี
HYROX Open – หญิง
  • Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
  • Sandbag Lunges: 10 กก.
  • Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
HYROX Open – ชาย
Jakob Pickl-Herk seen during the HYROX race in Vienna, Austria on Febuary 8, 2026

Jakob Pickl-Herk performs a sandbag lunge in Vienna

© Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

  • Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 103กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
  • Sandbag Lunges: 20 กก.
  • Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
หมายเหตุ: รุ่น Open ชาย ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro หญิง
03

น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Pro

รุ่น Pro คือสังเวียนสำหรับนักกีฬามากประสบการณ์ที่หวังทำเวลาในระดับท็อป น้ำหนักอุปกรณ์จะหนักขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในสถานี Sled Push, Sled Pull และ Wall Balls
นักกีฬาระดับ Elite 15 อย่าง Jake Dearden จากสหราชอาณาจักร ก็ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro — แต่การจะเทียบเวลากับพวก Elite 15 นั้นต้องดูให้ดี เพราะสภาพแวดล้อมการแข่งของพวกเขานั้นต่างออกไปเล็กน้อย เช่น ไม่มีนักแข่งรุ่นอื่นในสนาม ทำให้วิ่งแซงได้ลื่นไหลและทำเวลาได้ดีกว่า
HYROX Pro – Women
  • Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
  • Sandbag Lunges: 20 กก.
  • Wall Balls: 6kg (100 reps)
Lucy Procter works out during a HYROX session in the Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Austria on January 9, 2025.

Lucy Procter works on her sled pull

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

HYROX Pro – Men
  • Sled Push: 202 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 153 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 32 กก.
  • Sandbag Lunges: 30 กก.
  • Wall Balls: 9 กก. (100 ครั้ง)
04

น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Doubles

ในรุ่น HYROX Doubles นักกีฬาสองคนต้องช่วยกันพิชิตสนาม โดยวิ่งแต่ละกิโลเมตรไปพร้อมกันและแบ่งกันเล่นในแต่ละสถานีได้ตามใจชอบ รุ่น Doubles แบ่งเป็น 3 ประเภท: Open Doubles, Pro Doubles และ Mixed Doubles (คู่ผสม) ซึ่งในรุ่นคู่ผสมจะใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro หญิง
Open Doubles – Women
ใช้น้ำหนักรุ่น Open หญิง:
  • Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
  • Sandbag Lunges: 10 กก.
  • Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
Open Doubles – Men
ใช้น้ำหนักรุ่น Open ชาย:
  • Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
  • Sandbag Lunges: 20 กก.
  • Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
Pro Doubles
Hunter McIntyre performs at the Hyrox World Championship in Nice, France, on 7th June 2024.

Hunter McIntyre competes in the men's and doubles categories

© Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

  • รุ่น Pro Doubles ชาย ใช้น้ำหนักรุ่น Pro ชาย
  • รุ่น Pro Doubles หญิง ใช้น้ำหนักรุ่น Pro หญิง
  • รุ่น Mixed Doubles ใช้น้ำหนักรุ่น Pro หญิง
ไม่มีการแข่งขันในประเภท Pro Mixed Doubles
05

น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Relay

HYROX Relay คือการแข่งแบบทีม 4 คน สมาชิกแต่ละคนต้องวิ่ง 1 กิโลเมตร 2 รอบ และเล่นในสถานีออกกำลังกาย 2 สถานีต่อจากการวิ่ง ทีมสามารถวางกลยุทธ์ลำดับผู้วิ่งได้เอง เพื่อดึงจุดแข็งของนักกีฬาแต่ละคนมาใช้ในแต่ละสถานีได้อย่างเต็มที่
Lauren Weeks seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam, Netherlands on October 10, 2024.

Lauren Weeks tackles the Farmers Carry

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

รุ่น Relay จะใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกับรุ่น Open
Relay – Women
  • Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
  • Sandbag Lunges: 10 กก.
  • Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
Relay – Men
  • Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
  • Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
  • Sandbag Lunges: 20 กก.
  • Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
Mixed Relay
  • ผู้ชายใช้น้ำหนักรุ่นผู้ชาย
  • ผู้หญิงใช้น้ำหนักรุ่นผู้หญิง

