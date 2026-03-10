เจาะลึกน้ำหนักอุปกรณ์ HYROX: สิ่งที่นักแข่งต้องเจอในแต่ละรุ่น

ไม่ว่าคุณจะลงสนามในรุ่น Single Open, Pro Division, Doubles หรือ Relay น้ำหนักใน HYROX จะถูกกำหนดไว้ตายตัวเสมอ เพื่อให้คุณรู้ล่วงหน้าว่าต้องเตรียมแรงมาปะทะกับอะไรในวันแข่ง — อย่างน้อยคุณก็รู้แน่ๆ ว่าต้องผลัก ดึง แบก หรือโยนน้ำหนักเท่าไหร่
สนามแข่งฟิตเนสระดับโลกรายการนี้แบ่งออกเป็นการวิ่ง 1 กม. รวม 8 รอบ สลับกับสถานีออกกำลังกาย 8 สถานี โดยใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกันทุกสนามแข่งทั่วโลก ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณสมัคร
และนี่คือสรุปน้ำหนักมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้ในแต่ละประเภทการแข่งขัน
01
น้ำหนักอุปกรณ์ HYROX: รุ่น Open, Pro, Doubles และ Relay
น้ำหนักที่คุณต้องเจอใน HYROX ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งรุ่นที่คุณลงแข่ง (Open หรือ Pro), เพศ และรูปแบบการแข่งว่าจะเป็นประเภทเดี่ยว, คู่ (Doubles) หรือทีมผลัด (Relay) โดยทั่วไปแล้ว รุ่น Open จะใช้น้ำหนักระดับมาตรฐานเริ่มต้น ส่วนรุ่น Pro จะอัปเลเวลความหนักขึ้นมา — ซึ่งเหล่านักกีฬาระดับ Elite 15 ก็ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro นี่แหละ
สำหรับรุ่น Doubles ที่นักกีฬาอย่าง Lucy Procter ลงแข่งขันด้วยนั้น ภาระงานจะถูกแบ่งกันระหว่างนักกีฬาสองคน ส่วนในรุ่น Relay ทุกสถานีจะใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกับรุ่น Open
02
น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Open
รุ่น Open คือรุ่นมาตรฐานสำหรับผู้เริ่มต้นใน HYROX ซึ่งถูกออกแบบมาให้ท้าทายแต่ยังเข้าถึงได้สำหรับสายฟิตที่ฝึกซ้อมมาอย่างดี
HYROX Open – หญิง
- Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
- Sandbag Lunges: 10 กก.
- Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
HYROX Open – ชาย
- Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 103กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
- Sandbag Lunges: 20 กก.
- Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
หมายเหตุ: รุ่น Open ชาย ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro หญิง
03
น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Pro
รุ่น Pro คือสังเวียนสำหรับนักกีฬามากประสบการณ์ที่หวังทำเวลาในระดับท็อป น้ำหนักอุปกรณ์จะหนักขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในสถานี Sled Push, Sled Pull และ Wall Balls
นักกีฬาระดับ Elite 15 อย่าง Jake Dearden จากสหราชอาณาจักร ก็ใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro — แต่การจะเทียบเวลากับพวก Elite 15 นั้นต้องดูให้ดี เพราะสภาพแวดล้อมการแข่งของพวกเขานั้นต่างออกไปเล็กน้อย เช่น ไม่มีนักแข่งรุ่นอื่นในสนาม ทำให้วิ่งแซงได้ลื่นไหลและทำเวลาได้ดีกว่า
HYROX Pro – Women
- Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
- Sandbag Lunges: 20 กก.
- Wall Balls: 6kg (100 reps)
HYROX Pro – Men
- Sled Push: 202 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 153 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 32 กก.
- Sandbag Lunges: 30 กก.
- Wall Balls: 9 กก. (100 ครั้ง)
04
น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Doubles
ในรุ่น HYROX Doubles นักกีฬาสองคนต้องช่วยกันพิชิตสนาม โดยวิ่งแต่ละกิโลเมตรไปพร้อมกันและแบ่งกันเล่นในแต่ละสถานีได้ตามใจชอบ รุ่น Doubles แบ่งเป็น 3 ประเภท: Open Doubles, Pro Doubles และ Mixed Doubles (คู่ผสม) ซึ่งในรุ่นคู่ผสมจะใช้น้ำหนักเดียวกับรุ่น Pro หญิง
Open Doubles – Women
ใช้น้ำหนักรุ่น Open หญิง:
- Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
- Sandbag Lunges: 10 กก.
- Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
Open Doubles – Men
ใช้น้ำหนักรุ่น Open ชาย:
- Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
- Sandbag Lunges: 20 กก.
- Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
Pro Doubles
- รุ่น Pro Doubles ชาย ใช้น้ำหนักรุ่น Pro ชาย
- รุ่น Pro Doubles หญิง ใช้น้ำหนักรุ่น Pro หญิง
- รุ่น Mixed Doubles ใช้น้ำหนักรุ่น Pro หญิง
ไม่มีการแข่งขันในประเภท Pro Mixed Doubles
05
น้ำหนักสำหรับรุ่น HYROX Relay
HYROX Relay คือการแข่งแบบทีม 4 คน สมาชิกแต่ละคนต้องวิ่ง 1 กิโลเมตร 2 รอบ และเล่นในสถานีออกกำลังกาย 2 สถานีต่อจากการวิ่ง ทีมสามารถวางกลยุทธ์ลำดับผู้วิ่งได้เอง เพื่อดึงจุดแข็งของนักกีฬาแต่ละคนมาใช้ในแต่ละสถานีได้อย่างเต็มที่
รุ่น Relay จะใช้น้ำหนักมาตรฐานเดียวกับรุ่น Open
Relay – Women
- Sled Push: 102 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 78 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 16 กก.
- Sandbag Lunges: 10 กก.
- Wall Balls: 4 กก. (100 ครั้ง)
Relay – Men
- Sled Push: 152 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Sled Pull: 103 กก. (รวมน้ำหนักเลื่อน)
- Farmers Carry: เคตเทิลเบล 2 × 24 กก.
- Sandbag Lunges: 20 กก.
- Wall Balls: 6 กก. (100 ครั้ง)
Mixed Relay
- ผู้ชายใช้น้ำหนักรุ่นผู้ชาย
- ผู้หญิงใช้น้ำหนักรุ่นผู้หญิง
