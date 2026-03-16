Max Verstappen เตรียมลุยศึกในตำนาน Nürburgring 24 Hours
Max Verstappen แชมป์โลก F1 สี่สมัย เตรียมลงประเดิมสนามในรายการเอ็นดูแรนซ์สุดคลาสสิกของเยอรมนีเป็นครั้งแรก แต่เขาจะขับรถคันไหนกันล่ะ? มาดูการเปิดตัวสุดเร้าใจด้านล่างนี้เลย
แม้จะกวาดแชมป์โลก Formula One มาแล้วถึง 4 สมัยพร้อมสถิติอีกมากมาย แต่ Max Verstappen ก็ยังคงมองหาความท้าทายใหม่ๆ อยู่เสมอ ทว่าภารกิจล่าสุดของเขาอาจจะเป็นงานที่หินที่สุดก็เป็นได้ หลังจากที่นักขับวัย 28 ปี ยืนยันว่าจะเข้าร่วมการแข่งขัน Nürburgring 24 Hours ปี 2026 รถแข่งและลวดลายพิเศษประจำทีมของเขาก็ถูกเปิดตัวอย่างอลังการด้วยการกระโดด B.A.S.E. jump สุดหวาดเสียว
Max Manow นักกีฬาสายเอ็กซ์ตรีมชาวเยอรมัน กระโดดดิ่งพสุธาจากความสูง 131 เมตร ลงสู่หอหล่อเย็นในเมืองเมพเพน ประเทศเยอรมนี เพื่อเปิดตัวลวดลาย Red Bull โฉมใหม่สุดสะดุดตาบนรถ Mercedes-AMG GT3 อย่างยิ่งใหญ่
ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อสัมผัสโฉมแรกของรถ GT3 ที่ Verstappen จะใช้ควบทะยานไปรอบสนามแข่งระดับตำนานของเยอรมนี
ข่าวดีก็คือ คุณจะได้ชม Verstappen ลุยศึกแข่งทรหด 24 ชั่วโมงนี้แบบสดๆ ทางRed Bull TV และช่อง YouTube Red Bull Motorsports
Max Verstappen ในคลาส GT3
เมื่อใดที่ Verstappen จับพวงมาลัย นักขับสังกัด Oracle Red Bull Racing คนนี้จะทุ่มสุดตัวอย่างแน่นอน นั่นคือสิ่งที่รับประกันได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้ว ไม่ใช่แค่จากผลงานอันน่าทึ่งในศึกมอเตอร์สปอร์ตระดับพรีเมียร์คลาสเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกๆ อย่างที่นักขับชาวดัตช์คนนี้ลงมือทำด้วย
เมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา Verstappen เพิ่งได้รับใบอนุญาตแข่งรถในคลาส GT3 สุดฮิต และการลงสนามครั้งแรกของเขาก็กลายเป็นการโชว์พรสวรรค์หลังพวงมาลัยที่ไม่มีใครปฏิเสธได้อย่างเหนือชั้น
ในช่วงกลางเดือนกันยายน ปี 2025 ระหว่างช่วงพักเบรกสองสัปดาห์ของปฏิทิน Formula One และหลังจากคว้าชัยในรายการ Azerbaijan Grand Prix มาหมาดๆ Verstappen ได้ลงประเดิมขับรถ Ferrari 296 GT3 ในรายการ Nürburgring Endurance Series (NLS) แม้จะเป็นการลงแข่งครั้งแรก แต่เขาก็ไม่แสดงอาการประหม่าให้เห็นเลยแม้แต่น้อย พร้อมผงาดคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ
ตอนนี้ Verstappen กำลังจะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ด้วยการขับรถ Mercedes-AMG GT3 ภายใต้ธง Verstappen Racing ประชันความเร็วกับเหล่านักขับและทีมระดับท็อปของวงการมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งรวมถึง Manthey Porsche และ ABT Sportsline
Max Verstappen ในศึก Nürburgring 24 Hours ปี 2026
นับตั้งแต่เริ่มจัดครั้งแรกในปี 1970 การแข่งขัน 24 ชั่วโมงที่ Nürburgring ถือเป็นหนึ่งในอีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย ในทุกๆ ปี ผู้ชมนับแสนคนจะแห่แหนกันมาที่ภูมิภาค Eifel เพื่อชมการแข่งขันเอ็นดูแรนซ์สุดคลาสสิกนี้ รถแข่งมากถึง 190 คันในคลาสต่างๆ จะต้องเผชิญกับการผจญภัยใน "นรกสีเขียว" (Green Hell) และความท้าทายที่สนามแข่งตามธรรมชาติระยะทาง 25.378 กิโลเมตรแห่งนี้เตรียมไว้ให้
ในปี 2025 ชัยชนะในคลาส GT3 ตกเป็นของ Kelvin van der Linde และทีม ROWE Racing แต่ปีนี้นักขับชาวแอฟริกาใต้จะต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหม่เมื่อเขาต้องดวลความเร็วกับ Verstappen
การเข้าร่วมของ Verstappen ในศึก NLS2 และ Nürburgring 24 Hours ปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงแพสชันในการแข่งรถของนักขับชาวดัตช์และการมุ่งหน้าตามล่าความท้าทายใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
ทางทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการนับตั้งแต่นี้ไปจนถึงศึก 24 ชั่วโมงในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ได้แก่ NLS1, NLS2 และ 24-hour Nürburgring Qualifiers รถแข่งคันนี้จะออกสตาร์ทด้วยหมายเลข 3 และมีไลน์อัปนักขับสุดแกร่งอย่าง Verstappen, Dani Juncadella, Jules Gounon และ Lucas Auer
"Nürburgring เป็นสถานที่ที่พิเศษมาก ไม่มีสนามแข่งไหนเหมือนที่นี่อีกแล้ว การแข่งขัน 24 ชั่วโมงที่ Nürburgring อยู่ในเป้าหมายที่ผมอยากทำมานานมาก ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นสุดๆ ที่ตอนนี้เราทำให้มันเป็นจริงได้แล้ว" Verstappen เผย
"ปีที่แล้ว ผมได้ใบอนุญาต DMSB สำหรับขับใน Nordschleife และได้มีโอกาสลงแข่งในรายการ NLS9 ซึ่งเราก็คว้าแชมป์มาได้ การเตรียมตัวครั้งนั้นมีค่ามากเพราะเราได้เรียนรู้หลายอย่างที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับโปรแกรมของเราในปีนี้สำหรับศึก NLS2 และการแข่งขัน 24 ชั่วโมง"
Verstappen จะลงแข่งในรายการ NLS2 เป็นครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม และจะใช้อีเวนต์นี้เป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมสำหรับศึก 24 ชั่วโมงที่ Nürburgring ในขณะที่ยังคงต้องลุยศึกในฤดูกาล Formula One ต่อไป
Max Verstappen จะลงแข่งในรายการ Nürburgring 24 Hours เมื่อไหร่?
การแข่งขัน ADAC Ravenol 24h Nürburgring จะจัดขึ้นที่สนาม Nürburgring Nordschleife ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2026 โดยอีเวนต์จะเปิดฉากในวันที่ 14 พฤษภาคม ด้วยรอบคัดเลือกช่วงแรก ตามด้วยการปล่อยตัวเริ่มแข่งเอ็นดูแรนซ์ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม
ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับศึก Nürgburgring 24 Hours
เคียงคู่ไปกับรายการเอ็นดูแรนซ์สุดคลาสสิกที่ Le Mans และ Spa-Francorchamps ศึก Nürburgring 24 Hours คือหนึ่งในไฮไลต์เด็ดประจำปฏิทินการแข่งขันรถยนต์อย่างแท้จริง การแข่งขันในภูมิภาค Eifel นี้เปิดฉากขึ้นครั้งแรกในปี 1970 โดยมี BMW 2002 TI เป็นผู้คว้าชัยชนะคันแรก
ชมอดีตนักขับ F1 อย่าง Sebastian Vettel และ David Coulthard ซิ่งรอบสนาม Nürburgring ได้ในวิดีโอด้านล่างนี้:
ด้วยความยาวกว่า 25 กิโลเมตร Nürburgring-Nordschleife จึงเป็นสนามแข่งรถถาวรที่ยาวที่สุดในโลก ในการแข่งขันแบบ 24 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมจะต้องขับบนเส้นทางที่ควบรวมระหว่าง Nordschleife และสนาม GP circuit เข้าด้วยกัน ซึ่งคิดเป็นระยะทางรวมประมาณ 25.4 กิโลเมตรต่อรอบ พร้อมโค้งโหดๆ อีกถึง 73 โค้งต่อรอบ
สิ่งที่ทำให้ Nordschleife มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบสุดๆ คือความต่างของระดับความสูงที่มากถึงประมาณ 300 เมตร ระหว่างจุดสูงสุดที่ Hohe Acht (สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 620 เมตร) และจุดต่ำสุดที่ Breidscheid (สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร) ถือเป็นความท้าทายที่ไม่เหมือนใครสำหรับสนามแข่งแบบถาวร
กริดสตาร์ทในรายการ Nürgburgring 24 Hours นั้นมีความหลากหลายมากกว่าการแข่งขันเอ็นดูแรนซ์รายการไหนๆ นอกเหนือจากทีมแข่ง GT3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงงานแล้ว ยังมีรถแข่งอีกกว่า 130 คัน ลงชิงชัยในคลาสต่างๆ มากกว่า 20 คลาส ซึ่งคาแรคเตอร์แบบเปิดกว้างเช่นนี้นี่แหละที่ทำให้การแข่งขันรายการนี้โดดเด่นไม่ซ้ำใครในโลกมอเตอร์สปอร์ต
ในการเข้าร่วมแข่งขัน นักขับทุกคนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตที่เรียกว่า DMSB Permit Nordschleife ซึ่งจะออกให้ใน 3 ระดับ (A-C) เพื่อเป็นการรับประกันว่านักขับมีความรู้ขั้นต่ำเกี่ยวกับสนามแข่งและกฎกติกาการแข่งขัน
ในปี 2025 จำนวนผู้ชมที่หลั่งไหลเข้ามาชมศึก 24h Nürburgring ได้ทำลายทุกสถิติที่เคยมีมา โดยมีแฟนมอเตอร์สปอร์ตราว 280,000 คน แห่แหนกันมาที่สนาม Nordschleife แห่งนี้
