Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027'de Gerçekleşecek

Formula 1 heyecanı yeniden Türkiye'ye dönüyor! Açıklanan F1 2027 takvimiyle birlikte F1 Türkiye GP tarihi de kesinleşti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında İstanbul'daki TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Böylece Türkiye, 2021'den sonra ilk kez bir Formula 1 yarış hafta sonuna ev sahipliği yapacak.

01 F1 2027 Türkiye GP İstanbul Park'a Geri Dönüyor

Uzun süredir beklenen Türkiye GP, 2027 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın resmi takvimindeki yerini aldı. Formula 1 ile Türkiye arasında yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2027'den 2031'e kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

2027 Türkiye GP, 1 Ekim Cuma günü başlayacak ve 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ana yarışla tamamlanacak. Böylece Formula 1, altı yıllık aranın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş olacak.

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Türkiye, Formula 1'e ilk kez 2005 yılında ev sahipliği yaptı. İstanbul Park'ta 2005-2011 yılları arasında aralıksız düzenlenen yarışların ardından Formula 1, 2020 ve 2021 sezonlarında yeniden Türkiye'ye geldi. Bugüne kadar toplam dokuz F1 Türkiye Grand Prix yarışı düzenlendi. İstanbul Park'taki son yarış olan 2021 Türkiye GP'yi Valtteri Bottas kazandı.

F1 Türkiye pisti, 5,338 kilometrelik uzunluğu ve 14 virajdan oluşan yapısıyla Formula 1 takviminin dikkat çeken pistlerinden biri. Saat yönünün tersine koşulan İstanbul Park, özellikle dört apeksli uzun sol virajı olan 8. virajıyla tanınıyor.

İstanbul Park'ta en fazla yarış kazanan pilot ise Felipe Massa. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez Türkiye GP zaferi yaşayan Massa'nın yanı sıra Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da Türkiye'de zafere ulaşan pilotlar arasında yer alıyor.

02 F1 2027 Takvimi

F1 2027 sezonu toplam 24 Grand Prix'den oluşuyor. Yeni sezon 12-14 Mart tarihlerinde Bahreyn'de başlayacak ve 10-12 Aralık'taki Abu Dhabi Grand Prix'si ile tamamlanacak. 2027 sezonunun dikkat çeken gelişmelerinden biri de Türkiye ile birlikte Portekiz'in Formula 1 takvimine geri dönmesi.

2027 sezonunda Sprint formatının kapsamı da genişliyor. Sezon boyunca toplam 10 Sprint hafta sonu düzenlenecek.

F1 2027 takvimi Türkiye ayağı ise sezonun 17. Grand Prix hafta sonu olacak. İstanbul'daki yarışın ardından Formula 1 takvimi Singapur, ABD, Meksika, Brezilya, Las Vegas, Katar ve Abu Dhabi ile devam edecek.

Tur Grand Prix Tarih 1 Bahreyn 12-14 Mart 2 Suudi Arabistan 19-21 Mart 3 Avustralya 2-4 Nisan 4 Japonya 9-11 Nisan 5 Çin 16-18 Nisan 6 Miami 30 Nisan-2 Mayıs 7 Kanada 21-23 Mayıs 8 Monako 4-6 Haziran 9 Portekiz 18-20 Haziran 10 Büyük Britanya 2-4 Temmuz 11 Avusturya 9-11 Temmuz 12 Belçika 23-25 Temmuz 13 Macaristan 30 Temmuz-1 Ağustos 14 İtalya 3-5 Eylül 15 İspanya 10-12 Eylül 16 Azerbaycan 24-26 Eylül 17 Türkiye 1-3 Ekim 18 Singapur 8-10 Ekim 19 ABD 22-24 Ekim 20 Meksika 29-31 Ekim 21 Brezilya 5-7 Kasım 22 Las Vegas 18-20 Kasım 23 Katar 3-5 Aralık 24 Abu Dhabi 10-12 Aralık

F1 Türkiye GP ne zaman gerçekleşecek?

F1 Türkiye GP, 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yarış hafta sonu 1 Ekim Cuma günü başlayacak ve Türkiye GP ana yarışı 3 Ekim Pazar günü yapılacak.

F1 Türkiye pisti nerede?

F1 Türkiye pisti, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Akfırat bölgesinde bulunan TOSFED İstanbul Park'tır. 5,338 kilometre uzunluğundaki pist 14 viraja sahiptir ve saat yönünün tersine koşulur. İstanbul Park özellikle çok apeksli 8. virajıyla tanınır.

F1 Türkiye GP bilet fiyatları belirlendi mi?

Türkiye GP bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Formula 1'in resmi bilet platformunda 2027 Türkiye Grand Prix'si için bekleme listesi açılmış durumda. Bilet kategorileri, satış tarihleri ve fiyatlara ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.