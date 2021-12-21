2022’nin En Çok Beklenen Oyunları

İnsanoğlunun yeniden ilkel şartlara döndüğü, dünyanın ise makineler tarafından işgal edildiği bir dönem. Başrolde ilk oyunda olduğu gibi Aloy var ve yeni

"Yasak Batı"

macerasında onu çok daha tehlikeli bir macera bekliyor. Dünya üzerindeki yaşam son hızıyla yok olmaya doğru gidiyor, Aloy'un yapması gereken ise bu felaketin arkasındaki sırrı çözmek ve dünyayı yeniden yaşanır bir yer haline getirmek.