Bir Oyun Daha
© Guerrilla Games/Sony Interactive Entertainment
OYUN
2022'nin En Çok Beklenen Oyunları
2022 yılında oyuncuları yine yepyeni ve iddialı yapımlar bekliyor. Yeni yılın en çok beklenen oyunlarını senin için sıraladık.
Koca bir yıl daha geride kalırken 2021 yılı boyunca sayısız oyun piyasaya sürüldü. Kimisi oyuncuları uzun saatler eğlendirdi, kimisi beklenmedik hayal kırıklıkları yarattı. Şimdi ise yeni beklentiler ile yeni bir yıla giriliyor. 2022 yılında yine birbirinden iddialı yapımlar çıkış yaparak oyuncuları bilgisayar ve konsol başına kilitleyecek. İşte 2022 yılında çıkış yapacak en iyi oyunlar...
01
Elden Ring
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 25 Şubat 2022
Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlara imza atarak "Souls-like" türünün ortaya çıkmasını sağlamıştı Hidetaka Miyazaki. Japon oyun tasarımcısı bu kez yanına Game of Thrones'un yazarı George R. R. Martin'i alınca beklenti çok üst bir noktaya erişti. Temeli yine Souls-like üzerine kurulu oyun fantastik ve hayatta kalmanın oldukça zor olacağı bir dünya sunacak oyunculara.
02
God of War: Ragnarök
- Tür: Aksiyon
- Platform: PS4, PS5
- Çıkış Tarihi: 2022
PlayStation markasının en önemli karakterlerinden Kratos'un macerası sürüyor. 2018 yılındaki God of War'da oğlu Atreus'u da yanına alan Kratos, Dokuz Diyar'ın derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Kehanete göre dünyanın sonunu getirecek savaş yaklaşırken, diyarın dört bir yanını dolaşan Kratos'un da bir yandan müttefikler toplaması ve diğer yandan İskandinav tanrıları ile savaşması gerekecek.
03
Dying Light 2 Stay Human
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 4 Şubat 2022
Çıkış yapalı neredeyse altı yıl olmasına rağmen hala güncelleme alan Dying Light, ülkemizde de geçtiği şehrin isminin "Harran" olması nedeniyle büyük ilgi çekmişti. Zombilerle dolu bu şehirde akıcı parkur aksiyonu eşliğinde hayatta kalmaya çalışılan Dying Light'ın devam oyununda da benzer bir senaryo işleniyor. Ancak bu kez yapılacak tercihlerin şehrin kaderine yön vereceği bir yapı söz konusu.
04
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Tür: FPS
- Platform: PC, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 28 Nisan 2022
Aksiyon, macera ve rol yapma türlerini aynı potada eriten S.T.A.L.K.E.R. serisine 13 yıllık uzun aranın ardından devam oyunu geliyor. Hikayesini Çernobil felaketinin ardından bölgede oluşan anomaliler üzerine kuran serinin yeni oyununda bir kez daha aynı topraklara adım atılacak. Açık dünyada çizgisel olmayan bir akış sunmayı vaat eden oyunda oyuncuların görevi ise bölgenin kaderine yön vermek.
05
Horizon Forbidden West
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PS4, PS5
- Çıkış Tarihi: 18 Şubat 2022
İnsanoğlunun yeniden ilkel şartlara döndüğü, dünyanın ise makineler tarafından işgal edildiği bir dönem. Başrolde ilk oyunda olduğu gibi Aloy var ve yeni "Yasak Batı" macerasında onu çok daha tehlikeli bir macera bekliyor. Dünya üzerindeki yaşam son hızıyla yok olmaya doğru gidiyor, Aloy'un yapması gereken ise bu felaketin arkasındaki sırrı çözmek ve dünyayı yeniden yaşanır bir yer haline getirmek.
06
Starfield
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 11 Kasım 2022
Fallout ve The Elder Scrolls gibi yapımlara imza atan Bethesda'nın uzun yıllar sonra inşa ettiği ilk yeni evrene ev sahipliği yapıyor Starfield. Rol yapma oyunu türündeki yapım oyuncuları uzak gelecekteki yıldızlararası bir maceraya sürükleyecek. Oyuncuların bu macerada üstlenecekleri rol ise -United Colonies ve Freestar Collective arasındaki savaştan 20 yıl kadar sonra- bir uzay kaşifliği olacak.
07
Redfall
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2022
Massachusetts eyaletine bağlı bir ada şehri olan Redfall oyuna da ismini veriyor. Bu adayı kuşatan bir vampir lejyonu da güneşin gelişini engelleyerek her yeri karanlığa gömüyor ve şehri kurutmak için elinde geleni yapıyor. Hayatta kalan, birbirinden farklı yeteneklere sahip ve oyuncuların kontrolünde olacak son birkaç kişi ise vampir avcısı takımını kurarak şehri kurtarma mücadelesine atılıyor.
08
Hogwarts Legacy
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S
- Çıkış Tarihi: 2022
Harry Potter'ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki macerası sona ermiş olabilir ancak oyuncuların önünde yepyeni bir macera var. 1800'lü yılların sonunda geçen bir hikayeye sahip Hogwarts Legacy'de oyuncular bir öğrenciyi canlandıracak. Yeni büyüler öğrenmek, iksirler hazırlamak, yaratıkları evcilleştirmek ve yeteneklerini geliştirmek ise bu macerada yapılabileceklere sadece birkaç örnek.
09
Gran Turismo 7
- Tür: Yarış
- Platform: PS5
- Çıkış Tarihi: 4 Mart 2022
PlayStation konsollarının en uzun soluklu ve en çok oynanan yarış oyunu serisi. Simülasyon odaklı yapısı sayesinde oldukça gerçekçi bir sürüş tecrübesi sunan serinin yeni oyununda onlarca markanın yüzlerce modeli oyuncuların kullanımına sunulacak. Oyunun içeriğinde tek kişilik bir hikaye modunun yanı sıra oyuncuların birbirlerine karşı mücadele edecekleri çevrimiçi oyun seçenekleri de yer alacak.
10
Diablo Immortal
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: Android, iOS
- Çıkış Tarihi: 2022
Blizzard Entertainment'ın efsanevi Diablo serisi mobil platformlara taşınıyor. İlk olarak 2018 yılında duyurulan oyunun alışılagelen Diablo tecrübesini mobil platformlara birebir aktarması bekleniyor. Ücretsiz oynanabilecek oyunda Barbarian, Crusader, Demon Hunter, Monk, Necromancer, Wizard sınıfları ile Baal, Countess, Fahir, Glacial Colossus, Haunted Carriage, Skeleton King gibi düşmanlar yer alacak.
2022’nin En Çok Beklenen Oyunları
- A Plague Tale: Requiem
- ARK 2
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Diablo Immortal
- Dying Light 2
- Elden Ring
- Forspoken
- GhostWire: Tokyo
- God of War: Ragnarök
- Gotham Knights
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Kirby and the Forgotten Land
- Mario + Rabbids Sparks of Hope
- Marvel's Midnight Suns
- Nightingale
- Pokémon Legends: Arceus
- Redfall
- Saints Row
- Sonic Frontiers
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
- Starfield
- Stray
- Suicide Squad: Kill the Justice League
- The Callisto Protocol
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
- The Lord of the Rings: Gollum
- Tiny Tina's Wonderlands
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction