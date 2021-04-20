Bir Oyun Daha
© Patrick Brown
GTA 6 Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Merakla beklenen GTA 6 hakkında her geçen gün daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. GTA 6 ne zaman çıkacak ve hangi şehirde geçecek, merak ediyorsan takipte kal!
Grand Theft Auto’nun (GTA) oyun dünyasındaki serüveni 1997 yılında başlamıştı. Bu ilk oyunun o zamanki ismiyle DMA Design Limited, bugünkü ismiyle Rockstar North tarafından geliştirildiğinde oyun tarihine damga vuracağını kimse tahmin etmemişti herhalde. Aradan geçen 20 yılı aşkın sürede sayısız GTA oyunu piyasaya sürüldü. Her seferinde daha büyük bir heyecan yaratan serinin son üyesi GTA V ise 2013 yılından itibaren farklı platformlar için defalarca çıkış yaptı. Haliyle serinin yeni oyunu GTA 6 için büyük bir beklenti oluştu. Bugüne kadar hiçbir resmi açıklama yapılmamış olsa da oyuna dair beklentileri bu yazıda bulacaksın.
GTA 6 ne zaman çıkacak?
Yeni GTA oyunuyla ilgili en çok merak edilen konu tabii ki oyunun çıkış tarihi. An itibariyle GTA 6’nın çıkış tarihine dair herhangi bir açıklama yok. Buna rağmen oyunun 2021 yılında çıkış yapmayacağı da bir gerçek. Öte yandan dördüncü ve beşinci oyun arasında sadece beş yıl varken, beşinci oyunun üstünden sekiz yıl geçmiş olması da olağanüstü bir durum. Ne varki GTA V’in sürekli olarak farklı platformlar için yeniden piyasaya sürülmesi ve yıllardır en çok satan oyunlar listelerinden inmemesi, Rockstar Games’in elini bir hayli rahatlatıyor. En azından GTA V ile Red Dead Redemption II arasında beş yıllık bir periyot olduğunu göz önüne alıp üstüne bir beş yıl daha ekleyerek 2023 yılını gözümüze kestirebiliriz.
GTA 6 nerede geçecek?
GTA 6 ile ilgili bir diğer önemli konu ise oyunun nerede geçeceği. Serinin önceki ana oyunlarına baktığımızda Liberty City’nin uyarlandığı New York City, Vice City’nin uyarlandığı Miami, Los Santos’un uyarlandığı Los Angeles, San Fierro’nun uyarlandığı San Francisco ve Las Venturas’ın uyarlandığı Las Vegas gibi şehirleri ziyaret etme şansı bulmuştuk. Hemen hemen tamamı ABD’de geçen GTA oyunları için yıllardır farklı bir ülke ve şehir hayali kurulmuştur. Oyunun yapımcıları da GTA’nın yapısı gereği hep Amerikan hikayeleri anlattığını söyleseler de ülke ve şehir değiştirme ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtiyorlar. Kim bilir, belki de 1999 yılındaki gibi yine Londra’ya ya da Rio de Janeiro gibi bambaşka bir adrese gideriz.
GTA 6 sistem gereksinimleri neler?
Her yeni GTA oyununu oynamayı hayal eden oyuncuların akıllarındaki sorulardan biri de oyunun sistem gereksinimleri. Henüz çıkış tarihi, hatta içeriği hakkında bile herhangi bir resmi açıklama bulunmayan oyunun sistem gereksinimleri de muamma. Ancak öngörülebilir gerçeklerden biri, oyunun ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için çıkış yapacak olması. Bu geleneği GTA V’in ardından Red Dead Redemption II’de de sürdüren Rockstar Games, kısa bir süre içinde mutlaka PC’ye geçiş yapacaktır. O noktada ise sahip olunması gereken minimum sistem gereksinimlerinin Red Dead Redemption II’den ve belki de en yeni açık dünya temalı oyun olan Cyberpunk 2077’den aşağı kalır yanı olmayacağı kesin.
GTA 6 dedikoduları ve söylentileri
- Oyun hem Vice City’de, hem de Rio de Janeiro’dan uyarlanan bir şehirde geçecek
- Oyunun geçtiği dönem 1970’li ve 1980’li yılları kapsayacak
- Yıllar ilerledikçe binalar ve araçlar değişim gösterecek
- Netflix’in Narcos dizisinden esinlenen, narkotik ve kartel temalı bir hikâye işlenecek
- Başrolde “Ricardo” isimli tek bir erkek karakter yer alacak, “Kacey” isimli kadın karakter de hikâye anlatımını destekleyecek
- Oyunda Grand Theft Auto V'teki Martin Madrazo'nun genç hali ve onunla bağlantılı görevler yer alacak
- Oyun mekanikleri gerçekçilik ile “arcade” oynanış arası bir dengede olacak
- Belli sayıda silah taşınabilecek, tüm cephaneye direkt ulaşılamayacak
- Araçlar Red Dead Redemption II’deki atlar ile aynı mantıkta çalışacak, fazla eşyalar bagajda depolanacak
- Hava durumu oynanışta önemli bir etken olacak