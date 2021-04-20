GTA 6 ile ilgili bir diğer önemli konu ise oyunun nerede geçeceği. Serinin önceki ana oyunlarına baktığımızda Liberty City’nin uyarlandığı New York City, Vice City’nin uyarlandığı Miami, Los Santos’un uyarlandığı Los Angeles, San Fierro’nun uyarlandığı San Francisco ve Las Venturas’ın uyarlandığı Las Vegas gibi şehirleri ziyaret etme şansı bulmuştuk. Hemen hemen tamamı ABD’de geçen

GTA oyunları için yıllardır farklı bir ülke ve şehir hayali kurulmuştur

. Oyunun yapımcıları da GTA’nın yapısı gereği hep Amerikan hikayeleri anlattığını söyleseler de ülke ve şehir değiştirme ihtimalinin her zaman var olduğunu belirtiyorlar. Kim bilir, belki de 1999 yılındaki gibi yine

Londra’ya ya da Rio de Janeiro gibi bambaşka bir adrese gideriz

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