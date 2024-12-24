2025'in En Çok Beklenen Oyunları

Yine oyunlarla dolu bir yıl geride kaldı ve 2024 yılının en iyi oyunları belli oldu. Şimdi önümüzde oyunlarla dolu koca bir yıl daha var. Birbirinden iddialı yapımların çıkış yapacağı 2025 yılı takviminde Grand Theft Auto 6 başta olmak üzere heyecanla beklenen sayısız oyun mevcut. Bu oyunlardan 40 tanesini senin için sıraladık. Listeye göz gezdir, notlarını al ve çıkış tarihlerini beklemeye başla!

01 Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI © Rockstar North/Rockstar Games

Yapım: Rockstar North

Dağıtım: Rockstar Games

Tür: Aksiyon

Platform: PlayStation 5, Xbox Series X|S

Grand Theft Auto 6 Çıkış Tarihi: 2025 Sonbahar

Tartışmasız ki son yılların en çok beklenen oyunu yeni Grand Theft Auto. Geleceği herkes tarafından bilinen GTA 6 için ilk fragman geçen yılın son günlerinde yayınlanmıştı. Aradan geçen süreçte oyuna dair yeni bilgiler sızsa da herkes yeni fragman için gün sayıyor. 2025 yılının sonuna doğru çıkış yapması beklenen ve oyuncuları bir kez daha Vice City'ye götürecek oyunun satış rekorları kıracağını tahmin etmek zor olmasa gerek.

Grand Theft Auto 6 fragmanı şöyle:

02 Assassin's Creed Shadows

Assassin's Creed Shadows © Ubisoft Quebec/Ubisoft

Yapım: Ubisoft Quebec

Dağıtım: Ubisoft

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Assassin's Creed Shadows Çıkış Tarihi: 14 Şubat 2025

İlk Assassin's Creed oyunu 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde AC'nin böylesine uzun soluklu bir seriye dönüşeceğini kolay kolay kimse tahmin edemezdi herhalde. Yıllar içinde oyuncuları tarihin farklı dönemlerine götüren ve insanlık tarihi konusunda hafızaları tazeleyen serinin yeni oyunu, bu kez Feodal Japonya'da geçiyor. Oyunun başrolünde iki karakter olacak ve her biri oyunculara farklı oyun tarzları sunacak.

Assassin's Creed Shadows fragmanı şöyle:

03 Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II © Warhorse Studios/Deep Silver

Yapım: Warhorse Studios

Dağıtım: Deep Silver

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Kingdom Come Deliverance 2 Çıkış Tarihi: 4 Şubat 2025

Kendi adıma tüm zamanların en iyi oyunlar ından biri diyebileceğim Kingdom Come: Deliverance, oyunculara ortaçağda geçen enfes bir macera sunuyordu. Henry'nin ailesini kaybetmesi ile başlayan ve gerçek bir savaşçıya dönüşerek intikam peşine düşmesi ile devam eden bir hikayeye sahipti. İkinci oyunun başrolünde yine Henry olacak ve intikam mücadelesi devam ederken, bir yandan da Henry'nin aşk hikayesine tanık olacağız.

04 DOOM: The Dark Ages

DOOM: The Dark Ages © id Software/Bethesda Softworks

Yapım: id Software

Dağıtım: Bethesda Softworks

Tür: FPS

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

DOOM The Dark Ages Çıkış Tarihi: 2025

Tüm zamanların en kült FPS oyunlarından biri, belki de birincisi DOOM. 1993 yılında id Software çatısı altında hayata geçen seri, DOOM (2016) ve DOOM: Eternal (2020) ile popülaritesini fazlasıyla artırmıştı. Şimdi sırada DOOM: The Dark Ages var ve oyuncular bu kez son iki oyunun öncesini konu alan hikayeye dahil olacaklar. Yapılması gereken ise temelde yine aynı olacak; cehennemden çıkan iblislere karşı aksiyon dolu bir savaş vermek.

05 Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds © Capcom

Yapım: Capcom

Dağıtım: Capcom

Tür: Aksiyon / RPG

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi: 28 Şubat 2025

Canavar avlamaya doyamayan oyuncular, Monster Hunter serisinin yeni oyunu ile maceraya devam edecekler. Monster Hunter Wilds'ta yine birbirinden güçlü, tehlikeli ve ürkütücü canavarları avlamak için yollara düşeceğiz. Bir canavarın peşinden giderek başlanan bu yeni macerada bir yandan değişken hava koşullarına sahip Yasak Diyarlar'ın sırları keşfedeceğiz, diğer yandan karşı karşıya geleceğimiz canavarları avlayacağız.

06 Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country © Hangar 13/2K

Yapım: Hangar 13

Dağıtım: 2K

Tür: Aksiyon

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi: 2025

Kendi adıma tüm zamanların en iyi oyunları arasında Mafia II'yi de sayabilirim. Serinin üçüncü oyunu ilk iki oyunun fazlasıyla gölgesinde kalsa da Mafia: Definitive Edition'da ortaya konan başarı Hangar 13'e olan güveni artırdı. Şimdi sırada yepyeni bir hikaye var ve oyuncular bu kez 1900'lü yıllarda yeraltı dünyasının acımasız yönüne tanıklık edecekler. Yeni oyunda Enzo Favara ile hayatta kalmamız ve kendimizi kanıtlamamız gerekecek.

07 Civilization VII

Civilization VII © Firaxis Games/2K

Yapım: Firaxis Games

Dağıtım: 2K

Tür: Strateji

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch

Civilization 7 Çıkış Tarihi: 11 Şubat 2025

Strateji türünün en önemli serileri nden biri Civilization'da yeni dönem başlıyor. 2016 yılında piyasaya sürülen son ana oyun Civilization 6, birçok ek paket ile desteklenmiş ve sıra tabanlı strateji türü hayranlarını fazlasıyla tatmin etmişti. Civilization 7'de tarih boyunca yaşamış liderlerden birini seçerek başına geçtiğimiz medeniyet ile farklı alanlarda gelişmek ve dünyanın en büyük imparatorluğu olmak için önemli kararlar alacağız.

08 Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach © Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment

Yapım: Kojima Productions

Dağıtım: Sony Interactive Entertainment

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PlayStation 5

Death Stranding 2 Çıkış Tarihi: 2025

Oyun dünyasının efsanevi oyun geliştiricilerinden Hideo Kojima, ilk Death Stranding ile herkesin kafasında soru işaretleri oluşturarak yine oyuncuları kendine hayran bırakmıştı. Sinema dünyasının ünlü isimlerinin de dahil olduğu oyun, oyunculara bambaşka bir tecrübe sunmuştu. Death Stranding 2'de işin içine daha fazla karakter dahil olurken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlığını kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkacağız.

09 Ghost of Yōtei

Ghost of Yōtei © Sucker Punch Productions/Sony Interactive Entertainment

Yapım: Sucker Punch Productions

Dağıtım: Sony Interactive Entertainment

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PlayStation 5

Ghost of Yōtei Çıkış Tarihi: 2025

Uzak Doğu'da, özellikle de Japonya'da geçen oyunlara ilgi son yıllarda fazlasıyla arttı. Bu dönemin en başarılı oyunlarından biri de Ghost of Tsushima oldu. Aradan geçen beş yılın ardından piyasaya sürülecek Ghost of Yōtei, ilk oyundaki olaylardan 329 yıl sonrasını konu alıyor. Yeni oyunda bir kadın savaşçı olan Atsu'yu kontrol edip Yōtei Dağı'nı çevreleyen ve beklenmedik tehlikelerle dolu topraklarda yepyeni bir maceraya çıkacağız.

10 Crimson Desert

Crimson Desert © Pearl Abyss

Yapım: Pearl Abyss

Dağıtım: Pearl Abyss

Tür: Aksiyon / Macera

Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Crimson Desert Çıkış Tarihi: 2025 Sonbahar

2010 yılında kurulan Koreli stüdyo Pearl Abyss, 2014 yılında yayınladığı ve MMO türündeki Black Desert Online ile adını herkese duyurmuştu. Crimson Desert ise ismindeki benzerliğe paralel olarak yine MMO türünde bir devam oyunu olarak planlanmıştı. Sonrasında işler değişti ve aksiyon / macera türünde bir yapıma evrildi oyun. Her videosu ile büyük heyecan yaratan oyunda bir paralı asker olan Kliff'i kontrol edeceğiz.

2025 yılının en çok beklenen oyunları

Elbette ki 2025 yılında çıkması beklenen çok daha fazla oyun var. Aksiyon, macera, strateji, spor, shooter, simülasyon ve daha nice türde oyun yıl içinde oyuncularla buluşacak. Bunların arasından en dikkat çekenlerinden 10 tanesini yukarıda sıraladıktan sonra listeyi biraz daha genişletmek gerekirse 2025 yılında çıkması beklenen oyunlardan 40 tanesini aşağıdaki listede görebilirsin:

Riot Games'in yeni projesi 2XKO, 2v2 formatında oynanan bir dövüş oyunu © Riot Games

2XKO

Anno 117: Pax Romana

ARK 2

Assassin's Creed Shadows

Atomfall

Avowed

Borderlands 4

Civilization VII

Clockwork Revolution

Crimson Desert

Death Stranding 2: On the Beach

DOOM: The Dark Ages

Dune: Awakening

Dying Light: The Beast

Elden Ring Nightreign

Exodus

Fable

Gears of War: E-Day

Ghost of Yōtei

Grand Theft Auto VI

Hell is Us

Hyper Light Breaker

inZOI

Judas

Killing Floor 3

Kingdom Come: Deliverance II

Mafia: The Old Country

Marvel 1943: Rise of Hydra

Metroid Prime 4: Beyond

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Monster Hunter Wilds

Mouse: P.I. For Hire

Rematch

Sniper Elite: Resistance

Solasta II

South of Midnight

The Alters

The Outer Worlds 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

WUCHANG: Fallen Feathers