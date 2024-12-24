Bir Oyun Daha
© Ubisoft Quebec/Ubisoft
OYUN
2025'in En Çok Beklenen Oyunları
Yeni yılda oyuncuları farklı türlerde ve birbirinden iddialı yapımlar bekliyor. 2025 yılının en çok beklenen 40 oyununu bu sayfada bulacaksın.
Yine oyunlarla dolu bir yıl geride kaldı ve 2024 yılının en iyi oyunları belli oldu. Şimdi önümüzde oyunlarla dolu koca bir yıl daha var. Birbirinden iddialı yapımların çıkış yapacağı 2025 yılı takviminde Grand Theft Auto 6 başta olmak üzere heyecanla beklenen sayısız oyun mevcut. Bu oyunlardan 40 tanesini senin için sıraladık. Listeye göz gezdir, notlarını al ve çıkış tarihlerini beklemeye başla!
01
Grand Theft Auto VI
- Yapım: Rockstar North
- Dağıtım: Rockstar Games
- Tür: Aksiyon
- Platform: PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Grand Theft Auto 6 Çıkış Tarihi: 2025 Sonbahar
Tartışmasız ki son yılların en çok beklenen oyunu yeni Grand Theft Auto. Geleceği herkes tarafından bilinen GTA 6 için ilk fragman geçen yılın son günlerinde yayınlanmıştı. Aradan geçen süreçte oyuna dair yeni bilgiler sızsa da herkes yeni fragman için gün sayıyor. 2025 yılının sonuna doğru çıkış yapması beklenen ve oyuncuları bir kez daha Vice City'ye götürecek oyunun satış rekorları kıracağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
Grand Theft Auto 6 fragmanı şöyle:
02
Assassin's Creed Shadows
- Yapım: Ubisoft Quebec
- Dağıtım: Ubisoft
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Assassin's Creed Shadows Çıkış Tarihi: 14 Şubat 2025
İlk Assassin's Creed oyunu 2007 yılında piyasaya sürüldüğünde AC'nin böylesine uzun soluklu bir seriye dönüşeceğini kolay kolay kimse tahmin edemezdi herhalde. Yıllar içinde oyuncuları tarihin farklı dönemlerine götüren ve insanlık tarihi konusunda hafızaları tazeleyen serinin yeni oyunu, bu kez Feodal Japonya'da geçiyor. Oyunun başrolünde iki karakter olacak ve her biri oyunculara farklı oyun tarzları sunacak.
Assassin's Creed Shadows fragmanı şöyle:
03
Kingdom Come: Deliverance II
- Yapım: Warhorse Studios
- Dağıtım: Deep Silver
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Kingdom Come Deliverance 2 Çıkış Tarihi: 4 Şubat 2025
Kendi adıma tüm zamanların en iyi oyunlarından biri diyebileceğim Kingdom Come: Deliverance, oyunculara ortaçağda geçen enfes bir macera sunuyordu. Henry'nin ailesini kaybetmesi ile başlayan ve gerçek bir savaşçıya dönüşerek intikam peşine düşmesi ile devam eden bir hikayeye sahipti. İkinci oyunun başrolünde yine Henry olacak ve intikam mücadelesi devam ederken, bir yandan da Henry'nin aşk hikayesine tanık olacağız.
04
DOOM: The Dark Ages
- Yapım: id Software
- Dağıtım: Bethesda Softworks
- Tür: FPS
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- DOOM The Dark Ages Çıkış Tarihi: 2025
Tüm zamanların en kült FPS oyunlarından biri, belki de birincisi DOOM. 1993 yılında id Software çatısı altında hayata geçen seri, DOOM (2016) ve DOOM: Eternal (2020) ile popülaritesini fazlasıyla artırmıştı. Şimdi sırada DOOM: The Dark Ages var ve oyuncular bu kez son iki oyunun öncesini konu alan hikayeye dahil olacaklar. Yapılması gereken ise temelde yine aynı olacak; cehennemden çıkan iblislere karşı aksiyon dolu bir savaş vermek.
05
Monster Hunter Wilds
- Yapım: Capcom
- Dağıtım: Capcom
- Tür: Aksiyon / RPG
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Monster Hunter Wilds Çıkış Tarihi: 28 Şubat 2025
Canavar avlamaya doyamayan oyuncular, Monster Hunter serisinin yeni oyunu ile maceraya devam edecekler. Monster Hunter Wilds'ta yine birbirinden güçlü, tehlikeli ve ürkütücü canavarları avlamak için yollara düşeceğiz. Bir canavarın peşinden giderek başlanan bu yeni macerada bir yandan değişken hava koşullarına sahip Yasak Diyarlar'ın sırları keşfedeceğiz, diğer yandan karşı karşıya geleceğimiz canavarları avlayacağız.
06
Mafia: The Old Country
- Yapım: Hangar 13
- Dağıtım: 2K
- Tür: Aksiyon
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi: 2025
Kendi adıma tüm zamanların en iyi oyunları arasında Mafia II'yi de sayabilirim. Serinin üçüncü oyunu ilk iki oyunun fazlasıyla gölgesinde kalsa da Mafia: Definitive Edition'da ortaya konan başarı Hangar 13'e olan güveni artırdı. Şimdi sırada yepyeni bir hikaye var ve oyuncular bu kez 1900'lü yıllarda yeraltı dünyasının acımasız yönüne tanıklık edecekler. Yeni oyunda Enzo Favara ile hayatta kalmamız ve kendimizi kanıtlamamız gerekecek.
07
Civilization VII
- Yapım: Firaxis Games
- Dağıtım: 2K
- Tür: Strateji
- Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch
- Civilization 7 Çıkış Tarihi: 11 Şubat 2025
Strateji türünün en önemli serilerinden biri Civilization'da yeni dönem başlıyor. 2016 yılında piyasaya sürülen son ana oyun Civilization 6, birçok ek paket ile desteklenmiş ve sıra tabanlı strateji türü hayranlarını fazlasıyla tatmin etmişti. Civilization 7'de tarih boyunca yaşamış liderlerden birini seçerek başına geçtiğimiz medeniyet ile farklı alanlarda gelişmek ve dünyanın en büyük imparatorluğu olmak için önemli kararlar alacağız.
08
Death Stranding 2: On the Beach
- Yapım: Kojima Productions
- Dağıtım: Sony Interactive Entertainment
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PlayStation 5
- Death Stranding 2 Çıkış Tarihi: 2025
Oyun dünyasının efsanevi oyun geliştiricilerinden Hideo Kojima, ilk Death Stranding ile herkesin kafasında soru işaretleri oluşturarak yine oyuncuları kendine hayran bırakmıştı. Sinema dünyasının ünlü isimlerinin de dahil olduğu oyun, oyunculara bambaşka bir tecrübe sunmuştu. Death Stranding 2'de işin içine daha fazla karakter dahil olurken, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan insanlığını kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkacağız.
09
Ghost of Yōtei
- Yapım: Sucker Punch Productions
- Dağıtım: Sony Interactive Entertainment
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PlayStation 5
- Ghost of Yōtei Çıkış Tarihi: 2025
Uzak Doğu'da, özellikle de Japonya'da geçen oyunlara ilgi son yıllarda fazlasıyla arttı. Bu dönemin en başarılı oyunlarından biri de Ghost of Tsushima oldu. Aradan geçen beş yılın ardından piyasaya sürülecek Ghost of Yōtei, ilk oyundaki olaylardan 329 yıl sonrasını konu alıyor. Yeni oyunda bir kadın savaşçı olan Atsu'yu kontrol edip Yōtei Dağı'nı çevreleyen ve beklenmedik tehlikelerle dolu topraklarda yepyeni bir maceraya çıkacağız.
10
Crimson Desert
- Yapım: Pearl Abyss
- Dağıtım: Pearl Abyss
- Tür: Aksiyon / Macera
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
- Crimson Desert Çıkış Tarihi: 2025 Sonbahar
2010 yılında kurulan Koreli stüdyo Pearl Abyss, 2014 yılında yayınladığı ve MMO türündeki Black Desert Online ile adını herkese duyurmuştu. Crimson Desert ise ismindeki benzerliğe paralel olarak yine MMO türünde bir devam oyunu olarak planlanmıştı. Sonrasında işler değişti ve aksiyon / macera türünde bir yapıma evrildi oyun. Her videosu ile büyük heyecan yaratan oyunda bir paralı asker olan Kliff'i kontrol edeceğiz.
2025 yılının en çok beklenen oyunları
Elbette ki 2025 yılında çıkması beklenen çok daha fazla oyun var. Aksiyon, macera, strateji, spor, shooter, simülasyon ve daha nice türde oyun yıl içinde oyuncularla buluşacak. Bunların arasından en dikkat çekenlerinden 10 tanesini yukarıda sıraladıktan sonra listeyi biraz daha genişletmek gerekirse 2025 yılında çıkması beklenen oyunlardan 40 tanesini aşağıdaki listede görebilirsin:
- 2XKO
- Anno 117: Pax Romana
- ARK 2
- Assassin's Creed Shadows
- Atomfall
- Avowed
- Borderlands 4
- Civilization VII
- Clockwork Revolution
- Crimson Desert
- Death Stranding 2: On the Beach
- DOOM: The Dark Ages
- Dune: Awakening
- Dying Light: The Beast
- Elden Ring Nightreign
- Exodus
- Fable
- Gears of War: E-Day
- Ghost of Yōtei
- Grand Theft Auto VI
- Hell is Us
- Hyper Light Breaker
- inZOI
- Judas
- Killing Floor 3
- Kingdom Come: Deliverance II
- Mafia: The Old Country
- Marvel 1943: Rise of Hydra
- Metroid Prime 4: Beyond
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Monster Hunter Wilds
- Mouse: P.I. For Hire
- Rematch
- Sniper Elite: Resistance
- Solasta II
- South of Midnight
- The Alters
- The Outer Worlds 2
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- WUCHANG: Fallen Feathers