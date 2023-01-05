Bir Oyun Daha
Strateji oyunları tarihinin en önemli serilerinden biri Age of Empires. Son olarak 2021 yılında piyasaya sürülen Age of Empires IV ile oyuncuların karşısına çıkan serinin en popüler üyelerinden biri ise çıkışının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Age of Empires II.
Ekim ayında Almanya'nın Heidelberg şehrinde gerçekleştirilen Red Bull Wololo: Legacy etkinliğinde oyuncuların kıyasıya şampiyonluk mücadelesi verdiği oyunda birçok hile de mevcut. Oyunu tek başına ve yapay zekaya karşı oynarken işini kolaylaştıracak hileleri aşağıda bulabilirsin.
Hilelere geçmeden bir hatırlatma. Kai “Liereyy” Kallinger ve Roberto “TaToH” Jiménez arasındaki Red Bull Wololo: Legacy - Age of Empires II finalinde neler yaşandığını merak ediyorsan, Dora "Stratera" Özsoy'un anlatımı eşliğindeki canlı yayının tekrarını izleyebilirsin.
01
Age of Empires II hileleri nasıl kullanılır?
Aşağıdaki hileleri kullanabilmek için bir oyuna başladıktan sonra Enter tuşuna basman, ardından aşağıdaki hile kodlarını girip tekrar Enter tuşuna basman gerekir. Birim (unit) hilelerini kullanabilmek için Town Center'a sahip olman gerekiyor, aksi takdirde hile kodları işe yaramaz. Öte yandan oyunun Definitive Edition sürümünde hile kullanılması madalya kazanmayı engeller.
02
Age of Empires II kaynak hileleri
- cheese steak jimmy's | 10.000 adet yiyecek verir.
- lumberjack | 10.000 adet odun verir.
- robin hood | 10.000 adet altın verir.
- rock on | 10.000 adet taş verir.
- ninjaconnor | Her kaynaktan 100.000 adet verir.
- ninjalui | Her kaynaktan 100.000 adet verir.
- rowshep | Her kaynaktan 100.000 adet verir.
03
Age of Empires II harita hileleri
- marco | Tüm haritayı açar.
- polo | Fog of War'u (sis) kapatır.
04
Age of Empires II birim hileleri
- alpaca simulator | Alfred the Alpaca verir.
- catzor | Sharkatzor verir.
- furious the monkey boy | Furious the Monkey Boy verir.
- how do you turn this on | Cobra Car verir.
- i don't exist | Penguin verir.
- i love the monkey head | VMDL verir.
- natural wonders | İnsanlar yerine doğayı kontrol edersin.
- photon man | Photon Man vrir.
- put on your capes | Tüm piyadeleri Elite Teutonic Knights'a çevirir.
- to smithereens | Saboteur verir.
- yes we khan | Tüm Mangudai birimlerini Genghis Khan'a çevirir.
05
Age of Empires II hileleri
- aegis | Anında inşa, araştırma, kaynak toplama sağlar.
- going above and beyond | Aynı teknolojiyi 256 kereye kadar tekrar etmeyi sağlar.
- i r winner | Oyunu kazandırır.
- resign | Oyunu kaybettirir.
- black death | Tüm düşmanları ve müttefikleri öldürür.
- noui | Oyun arayüzünü kapatır, tekrar yazınca arayüz açılır.
- tech tech one two free | Teknolojleri ücretsiz yapar.
- torpedo <1-8> | Seçili düşmanı öldürür.
- wimpywimpywimpy | İntihar sonucu oyunu kaybettirir.
- woof woof | Tüm kuşları Stormy Dogs'a çevirir.