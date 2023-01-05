Age of Empires II hileleri

Strateji oyunları tarihinin en önemli serilerinden biri Age of Empires. Son olarak 2021 yılında piyasaya sürülen Age of Empires IV ile oyuncuların karşısına çıkan serinin en popüler üyelerinden biri ise çıkışının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Age of Empires II.