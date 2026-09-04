Amerika Açık (US Open) Tenis Turnuvası Hakkında Her Şey

Tenis takviminin en yüksek tempolu durağı olan Amerika Açık her yıl sezonun son Grand Slam heyecanını taşır. Sert kortta oynanan mücadeleler güçlü servisleri uzun rallileri ve gece seanslarının kendine özgü atmosferini bir araya getirir. Dünyanın en iyi kadın ve erkek tenisçileri New York’ta şampiyonluk için korta çıkar. Turnuva yalnızca büyük kupaların değil rekor para ödüllerinin de adresidir.

01 Amerika Açık (US Open) Nedir?

US Open (Amerika Açık) tenis dünyasının dört Grand Slam turnuvasından biridir. Avustralya Açık Roland Garros ve Wimbledon ile birlikte tenis sezonunun en prestijli dört organizasyonu arasında yer alır. Sezonun son Grand Slam organizasyonu olması nedeniyle sıralama yarışını ve yıl sonu hedeflerini doğrudan etkileyebilir.

Amerika Açık tenis turnuvası kadınlar ve erkekler tekler kategorilerinin yanı sıra çiftler karışık çiftler gençler ve tekerlekli sandalye kategorilerinde de düzenlenir. Tekler şampiyonları 2000 dünya sıralaması puanı kazanır. Bu puan oyuncuların ATP ve WTA sıralamasındaki yerini önemli ölçüde değiştirebilir.

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Turnuva açık hava sert kortlarında oynanır. Hızlı zeminin etkisiyle servis gücü yüksek oyuncular daha fazla avantaj yakalayabilir. Yine de modern sert kort tenisi yalnızca sert vuruşlardan oluşmaz. Sağlam savunma ritim kontrolü ve fiziksel dayanıklılık da şampiyonluk yolunda belirleyici olur.

02 Amerika Açık Tenis Turnuvası’nın Tarihi

Köklü geçmişi tenis Amerika Açık heyecanını sıradan bir sezon turnuvasının ötesine taşır. Erkekler şampiyonası ilk kez 1881 yılında düzenlendi. Kadınlar turnuvası ise 1887 yılında programa eklendi. Organizasyon ilk dönemlerinde yalnızca belirli kulüplerin oyuncularına açıktı.

Profesyonel oyuncuların katılımıyla başlayan Açık Dönem turnuvanın kaderini değiştirdi. 1968 yılından itibaren amatörler ile profesyoneller aynı ana tabloda mücadele etmeye başladı. Bugün kullanılan US Open adı da bu dönüşümün simgesi kabul edilir.

Turnuvanın zemini tarih boyunca birkaç kez değişti. İlk yıllarda çim kortta oynanan müsabakalar 1975 ile 1977 arasında toprak zemine taşındı. Organizasyon 1978’den beri sert kortta düzenleniyor. Aynı yıl turnuvanın kalıcı evi olan USTA Billie Jean King National Tennis Center kullanılmaya başlandı.

New York’taki turnuva geçmişi boyunca Jimmy Connors Serena Williams Roger Federer Steffi Graf Novak Djokovic ve Rafael Nadal gibi unutulmaz isimleri ağırladı. Şampiyonluklar kadar gerilimli tie-break’ler sürpriz yenilgiler ve gece yarısına uzayan karşılaşmalar da turnuvanın hafızasında yer buldu.

03 2026 Amerika Açık Tenis Turnuvası Ne Zaman?

Amerika Açık ne zaman sorusunun 2026 yılı için yanıtı 30 Ağustos ile 13 Eylül arasındaki iki haftalık dönemdir. Ana tablo maçları 30 Ağustos Pazar günü başladı. Turnuva 13 Eylül Pazar günü oynanacak erkekler tekler finaliyle tamamlanacak.

2026 organizasyonu önceki yıllardaki genişletilmiş takvim düzenini sürdürüyor. İlk tur maçları üç güne yayılacak. Seyirci açısından daha fazla maç seçeneği sunan program oyuncuların ilk hafta yükünü daha dengeli dağıtmayı hedefliyor.

Turnuvanın ilk günlerinde ana tablo eşleşmeleri öne çıkar. İkinci hafta ise çeyrek finallerden itibaren şampiyonluk mücadelesi sertleşir. Bir oyuncunun kupaya ulaşabilmesi için yedi tekler maçını kazanması gerekir. Her tur farklı bir baskı taşır.

04 2026 ABD Açık Maç Programı

Amerika Açık maç programı maç saatlerine ve kortlara göre her gün güncellenir. Yine de ana tablonun tur bazındaki takvimi önceden bellidir. Arthur Ashe Stadyumu ile Louis Armstrong Stadyumu günün en çok ilgi gören karşılaşmalarına ev sahipliği yapar.

Türkiye ile New York arasındaki saat farkı nedeniyle gündüz seansları akşam saatlerinde başlar. Gece seansları ise çoğunlukla gece yarısından sonra Türkiye ekranlarına gelir. Programı takip ederken resmî maç saatleri ile olası hava koşulu değişiklikleri dikkate alınmalıdır.

Tarih Tur ve öne çıkan aşama 30 Ağustos Pazar Tekler ilk tur başlangıcı 31 Ağustos Pazartesi Tekler ilk tur 1 Eylül Salı Tekler ilk tur 2 Eylül Çarşamba Tekler ikinci tur 3 Eylül Perşembe Tekler ikinci tur 4 Eylül Cuma Tekler üçüncü tur 5 Eylül Cumartesi Tekler üçüncü tur 6 Eylül Pazar Dördüncü tur başlangıcı 7 Eylül Pazartesi Dördüncü tur 8 Eylül Salı Çeyrek finaller 9 Eylül Çarşamba Çeyrek finaller 10 Eylül Perşembe Kadınlar tekler yarı finalleri 11 Eylül Cuma Erkekler tekler yarı finalleri 12 Eylül Cumartesi Kadınlar tekler finali 13 Eylül Pazar Erkekler tekler finali

US Open program içinde çiftler ile gençler kategorilerinin maçları da paralel biçimde oynanır. Karışık çiftler formatı ise ana tablodan önce başlayan özel organizasyonuyla dikkat çeker. Net yayın saati için günlük oyun sırası takip edilmelidir.

ABD Açık Tenis Turnuvası nerede düzenleniyor?

Amerika Açık nerede oynanıyor sorusunun yanıtı New York’tur. Müsabakalar Queens bölgesindeki Flushing Meadows’ta bulunan USTA Billie Jean King National Tennis Center’da oynanır.

ABD Açık ne zaman başlıyor?

2026 US Open ana tablosu 30 Ağustos Pazar günü başladı. Organizasyon 13 Eylül Pazar günü sona eriyor.

ABD Açık Türkiye saatiyle kaçta başlar?

Gündüz seansları genellikle Türkiye saatiyle 18.00 civarında başlar. Gece seanslarının başlangıcı çoğu gün 01.00 civarındadır. Kesin saatler günlük oyun sırasına göre değişebilir.

ABD Açık’ın toplam para ödülü ne kadardır?

2026 turnuvasında toplam para ödülü 108 milyon dolardır. Kadınlar tekler şampiyonu ile erkekler tekler şampiyonu 5.5 milyon dolar kazanacaktır.

ABD Açık finali ne zaman?

Kadınlar tekler finali 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Erkekler tekler finali ise 13 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak.

ABD Açık hangi şehirde düzenlenecek?

US Open hangi şehirde sorusunun yanıtı New York City’dir. Turnuva New York’un Queens ilçesinde yer alan Flushing Meadows tesisinde düzenlenecek.