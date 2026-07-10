Assassin's Creed Black Flag Resynced Sistem Gereksinimleri

Assassin's Creed Black Flag Resynced için geliştirici tarafından açıklanan depolama ihtiyacı 65 GB olarak belirtiliyor. Kurulumun SSD üzerine yapılması zorunlu tutuluyor. Yüksek çözünürlüklü dokular ve yeni grafik motoru nedeniyle mekanik disklerde kurulum desteklenmiyor. Güncellemeler ve ek içerikler düşünüldüğünde depolama alanında en az 80 GB boş alan bırakılması daha sağlıklı bir kullanım sağlayacaktır.