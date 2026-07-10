Bir Oyun Daha
Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Black Flag Resynced 2026 yılında oyuncularla buluşan yenilenmiş sürümüyle serinin en sevilen oyunlarından birini günümüz teknolojileriyle yeniden sunuyor. İlk kez 2013 yılında yayınlanan Assassin's Creed Black Flag gelişmiş grafikler ışın izleme desteği yüksek çözünürlüklü dokular ve modern performans optimizasyonlarıyla güncellendi. Edward Kenway'in Karayipler'deki unutulmaz korsanlık macerasını yeniden yaşamak isteyen oyuncular için hazırlanan yapım güçlü donanımlardan en iyi şekilde yararlanıyor.
01
Assassin's Creed Black Flag Resynced Platform ve Fiyat Bilgisi
Yenilenen sürüm yalnızca grafik tarafında değişiklik sunmuyor. Okyanus fiziği gölgelendirme sistemi çevresel detaylar ve ışıklandırmalar günümüz oyun standartlarına uygun hale getirildi. Özellikle yüksek kare hızlarında oynayan kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim hedefleniyor.
Assassin's Creed Black Flag Resynced PC platformunda yayınlanıyor. Oyunun dijital mağazalar üzerinden satışa sunulması planlanırken standart sürümün yanında farklı içerik paketleri de oyunculara sunulabiliyor. Bölgesel fiyatlandırma uygulanacağı için satış fiyatı ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Kampanya dönemlerinde indirimli satın alma fırsatları da bulunabiliyor.
Oyunun teknik yapısı göz önüne alındığında özellikle SSD depolama kullanımı büyük önem taşıyor. Geliştirilen grafik motoru yüksek çözünürlüklü varlıkları çok daha hızlı yüklediği için mekanik diskler desteklenmiyor.
02
Assassin's Creed Black Flag Resynced Sistem Gereksinimleri
Yeni grafik motoru eski oyuna kıyasla çok daha gelişmiş teknolojiler kullanıyor. Ray Tracing desteği yüksek kaliteli dokular geliştirilmiş su simülasyonu ve detaylı çevre modellemeleri donanım ihtiyacını önemli ölçüde artırıyor. Akıcı bir oyun deneyimi için güncel ekran kartları tercih edilmesi tavsiye ediliyor.
Oyunun tüm grafik ayarlarında Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi gerekiyor. DirectX 12 desteği zorunlu tutulurken 16 GB çift kanal RAM tüm sistem konfigürasyonlarında ortak gereksinim olarak öne çıkıyor. Depolama tarafında ise en az 65 GB boş alan bulunan SSD kullanılması gerekiyor.
Farklı çözünürlük seçenekleri için işlemci ve ekran kartı ihtiyaçları değişiyor. 1080p çözünürlükte orta seviye sistemler yeterli olurken 2K ve 4K çözünürlükte üst segment donanımlar gerekiyor.
03
Assassin's Creed Black Flag Resynced Minimum Sistem Gereksinimleri
Oyunu 1080P çözünürlükte 30 FPS değerinde düşük grafik ayarlarında çalıştırmak isteyen kullanıcılar için minimum sistem gereksinimleri şu şekilde açıklandı.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit veya Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700K
- Bellek: 16 GB Çift Kanal RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB Intel Arc A580 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 65 GB SSD
Minimum gereksinimleri karşılayan sistemlerde temel oyun deneyimi elde edilebiliyor. Görsel kalite düşük seviyede tutulurken ışın izleme özellikleri standart düzeyde çalışıyor. Daha yüksek kare hızları isteyen oyuncuların önerilen sistemlere yönelmesi daha iyi bir deneyim sağlayacaktır.
04
Assassin's Creed Black Flag Resynced Maksimum Sistem Gereksinimleri
En yüksek grafik kalitesini hedefleyen oyuncular için geliştirici tarafından 4K çözünürlükte 60 FPS performans sunan üst seviye donanımlar öneriliyor. Ultra grafik ayarlarında genişletilmiş Ray Tracing desteği aktif olarak kullanılabiliyor.
4K çözünürlük için açıklanan maksimum sistem gereksinimleri şunlardır.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit veya Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X3D veya Intel Core i7-12700K
- Bellek: 16 GB Çift Kanal RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 7900 XTX 24 GB veya NVIDIA GeForce RTX 4090 24 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 65 GB SSD
1440P çözünürlükte yüksek ayarlar tercih eden oyuncular için AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i5-11600K işlemciler öneriliyor. Ekran kartı tarafında ise Radeon RX 6800 XT ya da GeForce RTX 3080 seviyesinde donanımlar öne çıkıyor. 1080P çözünürlükte 60 FPS hedefleyen kullanıcılar AMD Radeon RX 6600 XT Intel Arc B580 veya NVIDIA GeForce RTX 3060 ile oldukça akıcı bir deneyim yaşayabiliyor.
Assassin's Creed Black Flag Resynced kaç saat?
Ana hikâyeye odaklanan oyuncular Assassin's Creed Black Flag Resynced oyununu ortalama 20 ile 25 saat arasında tamamlayabiliyor. Yan görevler deniz savaşları hazine avları suikast görevleri ve keşif aktiviteleri de eklendiğinde toplam oyun süresi 50 saatin üzerine çıkabiliyor. Haritanın tamamını keşfetmek isteyen oyuncular için yüzlerce farklı aktivite bulunuyor.
Assassin's Creed Black Flag Resynced kaç GB?
Assassin's Creed Black Flag Resynced için geliştirici tarafından açıklanan depolama ihtiyacı 65 GB olarak belirtiliyor. Kurulumun SSD üzerine yapılması zorunlu tutuluyor. Yüksek çözünürlüklü dokular ve yeni grafik motoru nedeniyle mekanik disklerde kurulum desteklenmiyor. Güncellemeler ve ek içerikler düşünüldüğünde depolama alanında en az 80 GB boş alan bırakılması daha sağlıklı bir kullanım sağlayacaktır.