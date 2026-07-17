Aurora Gaming
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Aurora Gaming CS2 Maçları, Skorları ve Takvimi

Aurora Gaming CS2 maçları, skorları, fikstürü, güncel kadrosu ve yaklaşan maç takvimini tek sayfada kolayca takip et!
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

  1. 1
    Aurora Gaming'i Tanıyalım
  2. 2
    Aurora Gaming Oyuncuları
  3. 3
    Aurora Gaming CS2 Maç Takvimi
Espor dünyasında kısa sürede geniş bir taraftar kitlesine ulaşan Aurora Gaming CS2 takımı uluslararası turnuvalarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Türk oyuncuların kadroya katılması organizasyona Türkiye'de büyük bir ilgi kazandırdı. Güncel Aurora CS2 maçları takip edildiğinde takımın üst düzey rakiplere karşı mücadele ettiği görülüyor.
01

Aurora Gaming'i Tanıyalım

Profesyonel espor organizasyonları arasında yükselen isimlerden biri olan Aurora Gaming 2022 yılında Sırbistan'da kuruldu. Organizasyon Counter-Strike 2 başta olmak üzere Dota 2 Apex Legends ile Mobile Legends: Bang Bang gibi farklı oyunlarda mücadele ediyor. Uluslararası yapısı sayesinde farklı ülkelerden başarılı oyuncuları aynı çatı altında buluşturuyor.
Türk espor topluluğu için en dikkat çekici gelişme Eternal Fire kadrosunun büyük bölümünün organizasyona katılması oldu. Bu transfer hamlesi sonrasında Aurora CS2 takımı Türkiye'de en fazla takip edilen CS2 ekiplerinden biri haline geldi. Büyük turnuvalarda elde edilen dereceler takımın küresel ölçekte de güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı.

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Organizasyon agresif oyun anlayışı yüksek bireysel beceriye sahip oyuncuları disiplinli takım oyunuyla birleştirmeyi hedefliyor. Turnuva performansları incelendiğinde rakip analizi harita seçimleri ile ekonomik yönetim konusunda başarılı bir yapı oluşturduğu görülüyor.
02

Aurora Gaming Oyuncuları

Profesyonel bir takımın başarısını belirleyen en önemli unsurlardan biri güçlü kadro yapısıdır. Güncel Aurora CS2 kadro deneyimli yıldız oyuncular ile genç yetenekleri aynı ekipte buluşturuyor. Roller arasındaki uyum takımın oyun planlarını sahaya başarılı şekilde yansıtmasına yardımcı oluyor.
Güncel Aurora CS2 oyuncuları şu isimlerden oluşuyor:
  • Damjan kyxsan Stoilkovski
  • İsmailcan XANTARES Dörtkardeş
  • Özgür woxic Eker
  • Ali Haydar Wicadia Yalçın
  • Jimi Jimpphat Salo
  • Ashley ashhh Battye (Koç)
  • Sezgin Fabre Kalaycı (Yardımcı Antrenör)
Kadronun en çok ilgi gören isimleri arasında XANTARES, woxic ile Wicadia bulunuyor. Üç Türk oyuncu uluslararası tecrübeleri sayesinde takımın ateş gücünü önemli ölçüde artırıyor. Özellikle XANTARES bireysel performansı sayesinde birçok karşılaşmada takımını öne taşıyan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Koç ekibinin stratejik hazırlıkları da takımın başarısında önemli rol oynuyor. Rakibe göre hazırlanan oyun planları harita tercihleri ile maç içindeki uyarlamalar Aurora Gaming'in rekabet gücünü artırıyor. Güçlü kadro yapısı gelecek sezonlarda da organizasyonu üst sıralarda tutabilecek potansiyele sahip görünüyor.
03

Aurora Gaming CS2 Maç Takvimi

Aurora Gaming'in 2026 sezonunda oynadığı Counter-Strike 2 karşılaşmalarını, aldığı sonuçları ve maç skorlarını aşağıda inceleyebilirsin.

Tarih

Turnuva

Aşama

Format

Takım

Rakip

Skor

Sonuç

2026-06-14

IEM: Cologne Major 2026

Stage 3

bo3

Aurora Gaming

9z

2:0

W

2026-06-13

IEM: Cologne Major 2026

Stage 3

bo3

Aurora Gaming

G2

2:0

W

2026-06-12

IEM: Cologne Major 2026

Stage 3

bo3

Aurora Gaming

Spirit

1:2

L

2026-06-11

IEM: Cologne Major 2026

Stage 3

bo3

Aurora Gaming

Monte

2:0

W

2026-05-15

PGL: Astana 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

MOUZ

0:2

L

2026-05-13

PGL: Astana 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

TheMongolz

2:0

W

2026-05-12

PGL: Astana 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

MOUZ

0:2

L

2026-05-11

PGL: Astana 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

PARIVISION

2:0

W

2026-05-10

PGL: Astana 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

The Huns Esports

2:0

W

2026-05-09

PGL: Astana 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

Heroic

0:2

L

2026-04-16

IEM: Rio 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

Natus Vincere

1:2

L

2026-04-15

IEM: Rio 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

B8

2:0

W

2026-04-15

IEM: Rio 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

MOUZ

0:2

L

2026-04-14

IEM: Rio 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

HOTU

2:0

W

2026-04-01

DraculaN: Season 6 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Alliance

1:2

L

2026-04-01

DraculaN: Season 6 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

M80

1:2

L

2026-03-31

DraculaN: Season 6 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Sashi Esport

2:0

W

2026-03-30

DraculaN: Season 6 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Infinite

2:0

W

2026-03-28

BLAST Open: Rotterdam Spring 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Vitality

0:2

L

2026-03-27

BLAST Open: Rotterdam Spring 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

TheMongolz

2:0

W

2026-03-23

BLAST Open: Rotterdam Spring 2026

Group A

bo3

Aurora Gaming

Natus Vincere

0:2

L

2026-03-21

BLAST Open: Rotterdam Spring 2026

Group A

bo3

Aurora Gaming

FURIA

2:0

W

2026-03-18

BLAST Open: Rotterdam Spring 2026

Group A

bo3

Aurora Gaming

FaZe

2:1

W

2026-03-15

ESL Pro League: Season 23 2026

Playoffs

bo5

Aurora Gaming

Natus Vincere

1:3

L

2026-03-14

ESL Pro League: Season 23 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Astralis

2:1

W

2026-03-13

ESL Pro League: Season 23 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Legacy

2:1

W

2026-03-09

ESL Pro League: Season 23 2026

Stage 2

bo3

Aurora Gaming

G2

2:0

W

2026-03-08

ESL Pro League: Season 23 2026

Stage 2

bo3

Aurora Gaming

paiN

2:0

W

2026-03-07

ESL Pro League: Season 23 2026

Stage 2

bo3

Aurora Gaming

TheMongolz

0:2

L

2026-03-06

ESL Pro League: Season 23 2026

Stage 2

bo3

Aurora Gaming

Legacy

2:1

W

2026-02-20

PGL: Cluj-Napoca 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

Vitality

0:2

L

2026-02-18

PGL: Cluj-Napoca 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

Astralis

2:0

W

2026-02-17

PGL: Cluj-Napoca 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

B8

2:0

W

2026-02-16

PGL: Cluj-Napoca 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

Natus Vincere

1:2

L

2026-02-15

PGL: Cluj-Napoca 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

paiN

2:1

W

2026-02-14

PGL: Cluj-Napoca 2026

Group Stage

bo3

Aurora Gaming

FUT Esports

1:2

L

2026-02-06

IEM: Krakow 2026

Playoffs

bo3

Aurora Gaming

FURIA

0:2

L

2026-02-03

IEM: Krakow 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

Vitality

0:2

L

2026-02-02

IEM: Krakow 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

MOUZ

2:0

W

2026-02-01

IEM: Krakow 2026

Group B

bo3

Aurora Gaming

Team Falcons

2:1

W

2026-01-30

IEM: Krakow 2026

Play-In

bo3

Aurora Gaming

paiN

2:0

W

2026-01-29

IEM: Krakow 2026

Play-In

bo3

Aurora Gaming

PARIVISION

1:2

L

2026-01-28

IEM: Krakow 2026

Play-In

bo3

Aurora Gaming

GamerLegion

2:0

W

2026-01-17

BLAST Bounty: Winter 2026

Qualifier

bo3

Aurora Gaming

GamerLegion

1:2

L

2026-01-14

BLAST Bounty: Winter 2026

Qualifier

bo3

Aurora Gaming

HOTU

2:1

W

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