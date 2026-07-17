Aurora Gaming CS2 Maçları, Skorları ve Takvimi

Bir Oyun Daha
Aurora Gaming'i Tanıyalım
Aurora Gaming Oyuncuları
- Damjan kyxsan Stoilkovski
- İsmailcan XANTARES Dörtkardeş
- Özgür woxic Eker
- Ali Haydar Wicadia Yalçın
- Jimi Jimpphat Salo
- Ashley ashhh Battye (Koç)
- Sezgin Fabre Kalaycı (Yardımcı Antrenör)
Aurora Gaming CS2 Maç Takvimi
Tarih
Turnuva
Aşama
Format
Takım
Rakip
Skor
Sonuç
2026-06-14
IEM: Cologne Major 2026
Stage 3
bo3
Aurora Gaming
9z
2:0
W
2026-06-13
IEM: Cologne Major 2026
Stage 3
bo3
Aurora Gaming
G2
2:0
W
2026-06-12
IEM: Cologne Major 2026
Stage 3
bo3
Aurora Gaming
Spirit
1:2
L
2026-06-11
IEM: Cologne Major 2026
Stage 3
bo3
Aurora Gaming
Monte
2:0
W
2026-05-15
PGL: Astana 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
MOUZ
0:2
L
2026-05-13
PGL: Astana 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
TheMongolz
2:0
W
2026-05-12
PGL: Astana 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
MOUZ
0:2
L
2026-05-11
PGL: Astana 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
PARIVISION
2:0
W
2026-05-10
PGL: Astana 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
The Huns Esports
2:0
W
2026-05-09
PGL: Astana 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
Heroic
0:2
L
2026-04-16
IEM: Rio 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
Natus Vincere
1:2
L
2026-04-15
IEM: Rio 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
B8
2:0
W
2026-04-15
IEM: Rio 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
MOUZ
0:2
L
2026-04-14
IEM: Rio 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
HOTU
2:0
W
2026-04-01
DraculaN: Season 6 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Alliance
1:2
L
2026-04-01
DraculaN: Season 6 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
M80
1:2
L
2026-03-31
DraculaN: Season 6 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Sashi Esport
2:0
W
2026-03-30
DraculaN: Season 6 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Infinite
2:0
W
2026-03-28
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Vitality
0:2
L
2026-03-27
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
TheMongolz
2:0
W
2026-03-23
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026
Group A
bo3
Aurora Gaming
Natus Vincere
0:2
L
2026-03-21
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026
Group A
bo3
Aurora Gaming
FURIA
2:0
W
2026-03-18
BLAST Open: Rotterdam Spring 2026
Group A
bo3
Aurora Gaming
FaZe
2:1
W
2026-03-15
ESL Pro League: Season 23 2026
Playoffs
bo5
Aurora Gaming
Natus Vincere
1:3
L
2026-03-14
ESL Pro League: Season 23 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Astralis
2:1
W
2026-03-13
ESL Pro League: Season 23 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Legacy
2:1
W
2026-03-09
ESL Pro League: Season 23 2026
Stage 2
bo3
Aurora Gaming
G2
2:0
W
2026-03-08
ESL Pro League: Season 23 2026
Stage 2
bo3
Aurora Gaming
paiN
2:0
W
2026-03-07
ESL Pro League: Season 23 2026
Stage 2
bo3
Aurora Gaming
TheMongolz
0:2
L
2026-03-06
ESL Pro League: Season 23 2026
Stage 2
bo3
Aurora Gaming
Legacy
2:1
W
2026-02-20
PGL: Cluj-Napoca 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
Vitality
0:2
L
2026-02-18
PGL: Cluj-Napoca 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
Astralis
2:0
W
2026-02-17
PGL: Cluj-Napoca 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
B8
2:0
W
2026-02-16
PGL: Cluj-Napoca 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
Natus Vincere
1:2
L
2026-02-15
PGL: Cluj-Napoca 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
paiN
2:1
W
2026-02-14
PGL: Cluj-Napoca 2026
Group Stage
bo3
Aurora Gaming
FUT Esports
1:2
L
2026-02-06
IEM: Krakow 2026
Playoffs
bo3
Aurora Gaming
FURIA
0:2
L
2026-02-03
IEM: Krakow 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
Vitality
0:2
L
2026-02-02
IEM: Krakow 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
MOUZ
2:0
W
2026-02-01
IEM: Krakow 2026
Group B
bo3
Aurora Gaming
Team Falcons
2:1
W
2026-01-30
IEM: Krakow 2026
Play-In
bo3
Aurora Gaming
paiN
2:0
W
2026-01-29
IEM: Krakow 2026
Play-In
bo3
Aurora Gaming
PARIVISION
1:2
L
2026-01-28
IEM: Krakow 2026
Play-In
bo3
Aurora Gaming
GamerLegion
2:0
W
2026-01-17
BLAST Bounty: Winter 2026
Qualifier
bo3
Aurora Gaming
GamerLegion
1:2
L
2026-01-14
BLAST Bounty: Winter 2026
Qualifier
bo3
Aurora Gaming
HOTU
2:1
W