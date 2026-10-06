AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Finalinde Eczacıbaşı 2-3 VakıfBank

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'a 3-2 mağlup oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setler 25-21, 25-23, 19-25, 17-25 ve 15-10 sonuçlanırken kupanın sahibi VakıfBank oldu.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'a 3-2 mağlup oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setler 25-21, 25-23, 19-25, 17-25 ve 15-10 sonuçlanırken kupanın sahibi VakıfBank oldu.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'a 3-2 mağlup oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setler 25-21, 25-23, 19-25, 17-25 ve 15-10 sonuçlanırken kupanın sahibi VakıfBank oldu.

Türk kadın voleybolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getiren finalde VakıfBank, ilk iki seti kazanarak 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise üçüncü ve dördüncü setlerde üstünlük sağlayarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmayı karar setine taşıdı. Red Bull sporcusu