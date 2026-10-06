AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Finalinde Eczacıbaşı 2-3 VakıfBank

Eczacıbaşı Peron İstanbul, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası finalinde VakıfBank'a 3-2 mağlup oldu. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede setler 25-21, 25-23, 19-25, 17-25 ve 15-10 sonuçlanırken kupanın sahibi VakıfBank oldu.
Türk kadın voleybolunun iki önemli ekibini karşı karşıya getiren finalde VakıfBank, ilk iki seti kazanarak 2-0 öne geçti. Eczacıbaşı Peron İstanbul ise üçüncü ve dördüncü setlerde üstünlük sağlayarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmayı karar setine taşıdı. Red Bull sporcusu Dilay Özdemir'in de kadrosunda yer aldığı Eczacıbaşı Peron İstanbul, beşinci seti 15-10 kaybederek finalden 3-2 mağlup ayrıldı.
2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul ile VakıfBank bir kez daha finalde karşı karşıya geldi. İki takımın geçmiş Şampiyonlar Kupası mücadelelerinde Eczacıbaşı, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında VakıfBank'ı mağlup ederek üst üste üç kez kupaya uzandı. Turuncu-beyazlı ekip organizasyondaki son şampiyonluğunu 2020 yılında elde etti.
01
Eczacıbaşı Peron-VakıfBank Finalinde Neler Yaşandı?
Antalya Spor Salonu'nda oynanan Eczacıbaşı VakıfBank voleybol maçının ilk setinde üstünlük VakıfBank'ın oldu. 25-21'lik set sonucuyla VakıfBank finalde 1-0 öne geçti.
İkinci set daha yakın bir mücadeleye sahne oldu. VakıfBank, seti 25-23 kazanarak karşılaşmada 2-0 üstünlük yakaladı.
Üçüncü sette oyunun kontrolünü ele alan Eczacıbaşı Peron İstanbul, seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi ve karşılaşmada durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sette üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı Peron İstanbul, seti 25-17 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve finali karar setine taşıdı.
Karar setinde yeniden üstünlüğü ele alan VakıfBank, beşinci seti 15-10 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.
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VakıfBank-Eczacıbaşı Peron Maçı Ne Zaman?
VakıfBank Eczacıbaşı maçı, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 18.00'de oynandı. 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibini belirleyen final karşılaşması TRT Spor'dan canlı yayınlandı.
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VakıfBank-Eczacıbaşı Peron Maçı Nerede Oynandı?
VakıfBank Eczacıbaşı final mücadelesi Antalya Spor Salonu'nda oynandı. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'na Antalya ev sahipliği yaptı.