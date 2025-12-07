Bir Oyun Daha
Battlefield 6'da Red Bull görevleri ve ödülleri
Görev
Ödül
200 kez Recon Drone ile düşman işaretle.
"Flying High" silah uğurluğu
5000 metre kara araçlarıyla yol al.
"Bull Headed" arması
180 saniye hava araçlarıyla uç.
"Highly Charged" künyesi
10 saniye boyunca kesintiz paraşütle uç.
"Zenith" paraşüt
3 kez yüksek bir yerden atladıktan sonra yuvarlan.
2XP takviyesi
10 kez Conquest, Breakthrough ya da Escalation modlarında araç içinde bölge ele geçir.
2XP takviyesi
1 kez düşman bölgesinde takım arkadaşını canlandır.
2XP takviyesi
600 saniye koş.
2XP takviyesi
5 saniye golf arabasıyla uç. (Battle Royale)
2XP takviyesi
600 saniye hayatta kal. (Battle Royale)
2XP takviyesi
BONUS: 1 kez Conquest, Breakthrough, Rush, Strikepoint ve Team Deathmatch modunda maç kazan.
"Candid" asker kostümü
BONUS: 10 kez Gauntlet modunda maç kazan.
2XP takviyesi
BONUS: 5 kez Battle Royale modunda maç kazan.
2XP takviyesi