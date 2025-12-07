Battlefield 6
Battlefield 6'da Red Bull görevleri ve ödülleri

Battlefield 6'daki süreli Red Bull görevlerini yaparak hem özel kozmetik eşyalar hem de iki kat deneyim puanı takviyeleri kazanabilirsin. İşte tüm görevler ve kazanabileceğin ödüller...
Yazar: Şefik Akkoç
Published on
Battlefield 6 ile tam anlamıyla geri dönüşe imza atan seri, her gün yüz binlerce oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. Yapımcılar da oyuncuların motivasyonunu diri tutmak adına günlük, haftalık ve sezonluk görevler belirliyorlar. Şimdi de çok özel bir görev listesi var ve bu görevlerin karşılığında oyuncuları Red Bull hediyeleri bekliyor.
Battlefield ve Red Bull işbirliği ile hazırlanan listede 10 ana görev yer alıyor, bunlardan sekiz tanesi tamamlandığında üç bonus görev daha açılıyor. Ödüller arasında sekiz adet 2XP takviyesi yer alırken, en dikkat çekici ödüller ise silahlara takılan Red Bull kutusu uğurluğu ve kıyafetlere takılan Red Bull logosu üniforma yaması denebilir.
Aşağıdaki görevleri 2 - 16 Aralık tarihleri arasında tamamlayarak ödülleri elde edebilirsin.

Görev

Ödül

200 kez Recon Drone ile düşman işaretle.

"Flying High" silah uğurluğu

5000 metre kara araçlarıyla yol al.

"Bull Headed" arması

180 saniye hava araçlarıyla uç.

"Highly Charged" künyesi

10 saniye boyunca kesintiz paraşütle uç.

"Zenith" paraşüt

3 kez yüksek bir yerden atladıktan sonra yuvarlan.

2XP takviyesi

10 kez Conquest, Breakthrough ya da Escalation modlarında araç içinde bölge ele geçir.

2XP takviyesi

1 kez düşman bölgesinde takım arkadaşını canlandır.

2XP takviyesi

600 saniye koş.

2XP takviyesi

5 saniye golf arabasıyla uç. (Battle Royale)

2XP takviyesi

600 saniye hayatta kal. (Battle Royale)

2XP takviyesi

BONUS: 1 kez Conquest, Breakthrough, Rush, Strikepoint ve Team Deathmatch modunda maç kazan.

"Candid" asker kostümü

BONUS: 10 kez Gauntlet modunda maç kazan.

2XP takviyesi

BONUS: 5 kez Battle Royale modunda maç kazan.

2XP takviyesi

