Bizi Dünyanın En Bilinmedik Yerlerine Götüren Site ve Belgeseller
© Elias Holzknecht/Red Bull Content Pool
Seyahat havasında mısınız? Bir çanta hazırlayıp şehirden çıkmak zor olabilir ama neyse ki elimizin altında tüm enginliğiyle internet var.
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Koltuğundan bile kalkmadan dünyanın en uzak noktalarına gitmek hiç fena olmazdı değil mi? O zaman internetin nimetlerinden faydalanma vakti geldi. İlginç web siteleri ve belgesellerle gezme isteğini biraz hafifletebilirsin.
Take Me Elsewhere
Pencerendeki manzaradan sıkıldın mı? Tek tıkla dünyanın farklı bölgelerinden canlı görüntülere erişebileceğin bir proje olan Take Me Elsewhere, dakikalar içinde dünya turu atmanı bile sağlayabilir.
Under an Arctic Sky
Under an Arctic Sky: İzlanda'da Sörf
Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup sörfçü ile birlikte İzlanda'da Kuzey Işıkları altında dalgaların peşine düştü. Ortaya çıkan bu etkileyici belgeseli hemen aşağıda izleyebilirsin.
Salt of the Earth
Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado 40 yılını Güney Amerika, Afrika ve Orta Avrupa'nın az bilinen köşelerinde yaşayan insan gruplarını belgelemekle geçirdi ve sonuçlar bu muhteşem belge-selde toplandı. Bu Oscar adayı 2014 yapımı eser, Salgado'nun hayatı ve işi hakkında konuşmaları, monokrom fotoğraflarının ardındaki hikayeler ve büyüleyici doğa görüntülerinden oluşuyor.
Touching the Void (2003)
Touching the Void, 1985 yılında İngiliz dağcı iki gencin daha önce hiç kimsenin tırmanmayı başaramadığı Peru'daki Siula Grande zirvesine tırmanış anında başlarına gelen inanılmaz kazanın gerçek hikayesini anlatıyor.
WindowSwap
Dünyanın farklı köşelerinden insanların evlerinin pencerelerinin manzaralarına tanık olacağın WindowSwap birçok kültüre dair günlük yaşayışları karşınıza getiriyor. Ancak görüntüler canlı değil ve 10 dakikalık tekrarlardan oluşuyor. WindowSwap gönüllülük esasına dayalı bir platform olduğu için adın ve jenerik için konumun dahil olmak üzere pencerenin 10 dakikalık, yatay bir HD videosunu sen de gönderebilirsin.
Step into Liquid (2003)
Sörf denince akla ilk gelen yerlerden biri Kaliforniya’dır. Ancak sörfçü ve film yapımcısı Bruce Brown'un oğlu Dana Brown’ın yönettiği bu sörf belgeselinde Vietnam’ın en büyük plajlarına vuran dev dalgalarla sörfçülerin mücadelesini izliyoruz.
Drive and Listen
Dünyanın farklı şehirlerinin sokaklarında arabayla turlama imkanı sunan Drive and Listen aynı zamanda yerel radyolardan müzikler dinlemene de imkân veriyor.
Sounds of the Forest
İnternette aklına dahi gelmeyecek fikirler hakkında hazırlanmış web siteleri olabiliyor. Sounds of the Forest kimin aklından çıkmış bilmiyoruz ama dünyanın farklı bölgelerindeki orman seslerini çalışma odana getiren site sana şehirde olduğunu unutturabilir.
Samsara (2011)
Beş kıtada yirmi beş ülkede yaklaşık beş yıl boyunca yetmiş milimetre olarak çekilen Samsara, sizi dünyanın en otantik bölgelerinde yer alan çeşitli kutsal alanlara, felaket bölgelerine, büyük endüstriyel komplekslere ve unutulmaz doğa harikalarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.
AirPano
Eyfel Kulesi’nden Hanoi’ye, Bahamalar’dan Brezilya’ya dünyanın en ünlü noktalarına 360 derece bakış atabileceğin AirPano bir grup Rus fotoğrafçının projesi. Üstelik sitede yer alan tüm bölgeler bir dünya haritası üzerinden de seçilebiliyor.