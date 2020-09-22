Bizi Dünyanın En Bilinmedik Yerlerine Götüren Site ve Belgeseller

gitmek hiç fena olmazdı değil mi? O zaman internetin nimetlerinden faydalanma vakti geldi. İlginç

“Keşke daha önce bilseydim” diyeceğin hayat kolaylaştıran birbirinden faydalı web sitelerini senin için derledik.

Dalgalarla boğuşanlar, akıl almaz zirvelerin peşinde koşanlar, bisiklete atlayıp bilinmeyen topraklara dalanlar... En iyi 6 macera belgeselini senin için derledik.

“Keşke daha önce bilseydim” diyeceğin hayat kolaylaştıran birbirinden faydalı web sitelerini senin için derledik.

Dalgalarla boğuşanlar, akıl almaz zirvelerin peşinde koşanlar, bisiklete atlayıp bilinmeyen topraklara dalanlar... En iyi 6 macera belgeselini senin için derledik.

Pencerendeki manzaradan sıkıldın mı? Tek tıkla dünyanın farklı bölgelerinden canlı görüntülere erişebileceğin bir proje olan

Under an Arctic Sky

Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup sörfçü ile birlikte İzlanda'da Kuzey Işıkları altında dalgaların peşine düştü. Ortaya çıkan bu etkileyici belgeseli hemen aşağıda izleyebilirsin.

Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup sörfçü ile birlikte İzlanda'da Kuzey Işıkları altında dalgaların peşine düştü. Ortaya çıkan bu etkileyici belgeseli hemen aşağıda izleyebilirsin.

Fotoğrafçı Chris Burkard, bir grup sörfçü ile birlikte İzlanda'da Kuzey Işıkları altında dalgaların peşine düştü. Ortaya çıkan bu etkileyici belgeseli hemen aşağıda izleyebilirsin.

Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado 40 yılını Güney Amerika, Afrika ve Orta Avrupa'nın az bilinen köşelerinde yaşayan insan gruplarını belgelemekle geçirdi ve sonuçlar bu muhteşem belge-selde toplandı. Bu Oscar adayı 2014 yapımı eser, Salgado'nun hayatı ve işi hakkında konuşmaları, monokrom fotoğraflarının ardındaki hikayeler ve büyüleyici doğa görüntülerinden oluşuyor.

Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado 40 yılını Güney Amerika, Afrika ve Orta Avrupa'nın az bilinen köşelerinde yaşayan insan gruplarını belgelemekle geçirdi ve sonuçlar bu muhteşem belge-selde toplandı. Bu Oscar adayı 2014 yapımı eser, Salgado'nun hayatı ve işi hakkında konuşmaları, monokrom fotoğraflarının ardındaki hikayeler ve büyüleyici doğa görüntülerinden oluşuyor.

Brezilyalı foto muhabiri Sebastião Salgado 40 yılını Güney Amerika, Afrika ve Orta Avrupa'nın az bilinen köşelerinde yaşayan insan gruplarını belgelemekle geçirdi ve sonuçlar bu muhteşem belge-selde toplandı. Bu Oscar adayı 2014 yapımı eser, Salgado'nun hayatı ve işi hakkında konuşmaları, monokrom fotoğraflarının ardındaki hikayeler ve büyüleyici doğa görüntülerinden oluşuyor.

Touching the Void, 1985 yılında İngiliz dağcı iki gencin daha önce hiç kimsenin tırmanmayı başaramadığı Peru'daki Siula Grande zirvesine tırmanış anında başlarına gelen inanılmaz kazanın gerçek hikayesini anlatıyor.

Touching the Void, 1985 yılında İngiliz dağcı iki gencin daha önce hiç kimsenin tırmanmayı başaramadığı Peru'daki Siula Grande zirvesine tırmanış anında başlarına gelen inanılmaz kazanın gerçek hikayesini anlatıyor.

Touching the Void, 1985 yılında İngiliz dağcı iki gencin daha önce hiç kimsenin tırmanmayı başaramadığı Peru'daki Siula Grande zirvesine tırmanış anında başlarına gelen inanılmaz kazanın gerçek hikayesini anlatıyor.

birçok kültüre dair günlük yaşayışları karşınıza getiriyor. Ancak görüntüler canlı değil ve 10 dakikalık tekrarlardan oluşuyor. WindowSwap gönüllülük esasına dayalı bir platform olduğu için adın ve jenerik için konumun dahil olmak üzere pencerenin 10 dakikalık, yatay bir HD videosunu sen de gönderebilirsin.

Sörf denince akla ilk gelen yerlerden biri Kaliforniya’dır. Ancak sörfçü ve film yapımcısı Bruce Brown'un oğlu Dana Brown’ın yönettiği bu sörf belgeselinde Vietnam’ın en büyük plajlarına vuran dev dalgalarla sörfçülerin mücadelesini izliyoruz.

Sörf denince akla ilk gelen yerlerden biri Kaliforniya’dır. Ancak sörfçü ve film yapımcısı Bruce Brown'un oğlu Dana Brown’ın yönettiği bu sörf belgeselinde Vietnam’ın en büyük plajlarına vuran dev dalgalarla sörfçülerin mücadelesini izliyoruz.

Sörf denince akla ilk gelen yerlerden biri Kaliforniya’dır. Ancak sörfçü ve film yapımcısı Bruce Brown'un oğlu Dana Brown’ın yönettiği bu sörf belgeselinde Vietnam’ın en büyük plajlarına vuran dev dalgalarla sörfçülerin mücadelesini izliyoruz.