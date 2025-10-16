EA FC 26: Kariyer modu rehberi

EA FC 26 kariyer modu şimdiye kadarki en derin halinde ve bu rehber, herhangi bir kulübü üst düzey bir futbol gücüne dönüştürmene yardımcı olacak. Bu kariyer modu ipuçlarıyla kendi menajerlik hanedanını kurabileceksin.

EA FC 26'da yeniden inşa edilecek en iyi takım, gezegenin en büyük kulüplerinden biri olmaya aday görünüyor. Ancak son yıllarda yoldan çıkan dev kulüpler de mevcut ve onların senin yardımına ihtiyacı var.

EA FC 26'da senin için doğru kulübü bul © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Ayrıca EA FC 26 keşif ve oyuncu geliştirme rehberini de adım adım okuyacaksın. Bu sayede her transfer döneminden ve bütçenden en iyi şekilde yararlanabileceksin. Gizli yetenekleri mi, yoksa dünya yıldızlarını mı transfer edeceğin fark etmez.

Ve son olarak altyapı. Kendi genç yeteneğini geliştirmek her zaman tatmin edicidir ve bu yıl da durum farklı değil. Bütçesi sınırlı kulüpler için geleceğin yıldızını bulmanın en iyi yolu budur.

01 EA FC 26'da yeniden kurmaya değer en iyi kariyer modu kulüpleri

Bu konuda Manchester United'dan başkasına bakmana gerek yok. Serbest düşüşte olan bu kulüp, bir zamanlar İngiliz futbolunun deviydi ve şu anda köklü bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyuyor. Bu meydan okumayı kabul edersen, seni devasa bir bütçe ve şişkin bir kadro karşılayacak.

Fon sıkıntısı çekmeyeceksin ancak oyuncuların egolarını ve forma sürelerini yönetmek gerçek bir meydan okuma olabilir. Daha da zorlu bir deneyim için Canlı Başlangıç Noktaları seçeneğini etkinleştirip Ruben Amorim'in yerine geçerek mevcut lig pozisyonundan başlamayı deneyebilirsin.

Avrupa'nın ikinci liglerinde ise daha küçük "uyuyan devler" sizi bekliyor. Eski Premier League şampiyonu Leicester'ı, Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Deportivo La Coruna'yı veya yedi kez Bundesliga şampiyonu olmuş Schalke'yi eski günlerine döndürebilir misin?

Ek bir zorluk daha istersen, transfer yasağı uygulayabilir, bütçenizi kısabilir veya seçtiğin kulüpte sakatlık krizi yaratabilirsin. Bu küçük nüanslar, kariyer yolculuğunu gerçekten benzersiz hale getirecek.

02 Başarı için akıllıca transfer stratejileri

Fazla oyuncularını sat. Kadronda 25 yaşın üzerinde olup ilk 11'de oynamayan tüm futbolcuları elden çıkar. Bu sana değerli bir transfer bütçesi kazandıracak, maaş yükünü azaltacak ve genç oyuncuların daha hızlı gelişmesini sağlayacaktır.

İkinci EA FC 26 transfer ipucu, istek listeni etkin kullanmak. Her pozisyonda mevcut oyuncularının yerini alabilecek adayların belirlenmiş olması, beklenmedik durumları yönetmene yardımcı olur.

EA FC 26'da transfer görüşmeleri başladı © EA Sports

Unutma, bu yıl sürpriz olaylar da var. Maç gününde takımını etkileyen gıda zehirlenmesi, talihsiz sakatlıklar veya transfer talepleri gibi durumlara karşı her ihtimale hazırlıklı olmalısın.

Son olarak sınırlı bütçeye sahip bir kulüp seçiyorsan, serbest oyuncu piyasasını kullan. Bu sezon, Hollanda'nın tüm zamanların en golcü ismi Memphis Depay gibi harika serbest oyuncular mevcut!

03 Genç yetenek geliştirme ve geleceğe yatırım

Bu kısım en önemlisi. Akademi yapında otomatik olarak bir gözlemci ve birkaç genç oyuncu bulunur. Önce bunları kontrol et, içlerinden bir yıldız adayı çıkabilir.

Gözlemciler için mümkün olan en yüksek Karar derecesine sahip tam kadro bir ekip oluşturmak istiyorsun. Gözlemcinin karar yeteneği, bulduğu oyuncuların kalitesini belirler. Deneyimi ise aylık olarak keşfedilen oyuncu sayısını artırır.

EA FC 26'daki Gençler Kadrosu ekranı © EA Sports

Genç gözlemcilerinin hangi oyuncu türlerini bulmasını istediğini detaylıca belirleyebilirsin. Ancak gelişimlerinin erken aşamalarında bu çok önemli değildir çünkü onları gelişim planlarıyla istediğin oyun tarzına ve beceri setine yönlendirebilirsin.

Son olarak keşif bölgeleri. Fransa, Almanya, İngiltere, Brezilya ve İspanya gibi ülkeleri seçmek, yeni bir süper yıldız bulma olasılığınızı en yükseğe çıkaracaktır.

04 Taktik ve takım yönetiminde ustalaşmak

Bu yıl EA FC 26'da taktiksel oyun birçok unsur içeriyor. Özgün oynanış sayesinde oyunu daha yavaş tempoyla kurabilir, alan baskısı yapabilir ve topa sahip olma üstünlüğünü kurabilirsin. Eğer Rekabetçi oynanışı tercih ediyorsan, çevrimiçi modlarda kullandığın taktiklerle devam et.

EA FC 26'nın kariyer modunda yapacağın ilk şeylerden biri, antrenörleri işe almak olacak. Bu kişiler, oyuncularının oyun tarzına adapte olmasına yardımcı olur ve gelişim sürelerini kısaltır.

Antrenörler ayrıca taktiksel bilgiyle gelir. Öncelikle en iyi antrenörleri imzalamaya çalış ve eğer kendi taktik anlayışınla uyumlu bilgiye sahiplerse bu büyük bir avantajdır. Onlara zaman tanırsan, becerilerini taktiklerine uygun şekilde geliştireceklerdir.

Takım yönetimi açısından gereğinden kalabalık bir kadroya gerek yok. Bu durum oyuncuların yeterince süre alamamasına ve moralin düşmesine neden olur. Dengeli bir yapı için küçük ama güçlü bir ilk 11 kadrosunu umut vadeden gençlerle desteklemek en idealidir.

Leipzig veya Salzburg gibi bir takım kurmak

En iyi EA FC 26 kariyer modu ipuçlarından biri, az bilinen genç süper yetenekleri keşfedip geliştirmek ve ardından büyük kârla satmaktır.

Erling Haaland, Christopher Nkunku ve Dominik Szoboszlai gibi isimler bu yolu izledi; Red Bull kulüplerinde parladıktan sonra dünyanın en büyük takımlarına transfer oldular.

RB Leipzig stadyuma geldi © EA Sports

Şu anda RB Leipzig'de Antonio Nusa, Maarten Vandevoordt ve El Chadaille Bitshiabu gibi EA FC 26'da yüksek potansiyele sahip oyuncular mevcut. Red Bull Salzburg kadrosu da aynı şekilde genç yeteneklerle dolu. Önümüzdeki yıllarda Karim Konate, Joane Gadou ve Maurits Kjaergaard üçlüsüne dikkat et.

Genç oyuncuları yükseltmek sadece ticari olarak kârlı değildir, taraftarlar için de heyecan vericidir. Taraftarlar, kendi altyapısından çıkan bir oyuncunun büyük arenalarda başarılı olmasını severler. Bu yüzden takip edilecek bir plan arıyorsan, Red Bull modelinden başkasına bakma.