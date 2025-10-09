EA FC 26: En iyi dizilişler ve taktikler

EA FC oynuyorsan, "meta" kelimesini sık sık duymuşsunuz. Ultimate Team veya Kariyer Modu'nda kullanılacak en iyi dizilişleri ve taktikleri belirlemek kişisel tercihlere dayansa da topluluk içinde popüler olan belirli stratejiler mevcut.

Takımını Ultimate Team'in hızlı ve tepkisel oynanışını sömürmek üzere mi kurmak istiyorsun, yoksa Kariyer Modu'nun daha yavaş, özgün oynanışında yolunu mu bulmaya çalışıyorsun?

Profesyonel FC oyuncusu RedLac'in yardımıyla, bu yılki oyunda sahaya her çıktığında gerçekten hakimiyet kurabilmen için en iyi dizilişler ve taktiklere dair bu kullanabilirsin.

01 EA FC 26: En iyi dizilişler

EA Sports FC 26'daki en iyi diziliş 4-2-3-1'dir. En azından RedLac'e göre öyle. Elbette bu iddialar öznel fakat bu dizilişin Ultimate Team'de seni en iyi noktaya getirecek olmasının birçok somut nedeni var.

Dörtlü savunmayla sağlam bir defansif temel oluşturuyorsun. Bu önemli ve bu savunmacılarla birlikte kullanılacak taktikler de rakibinin değerlendirebileceği geniş boşluklar bırakmamak için en az bunun kadar kritik.

RB Leipzig ile 4-2-3-1 Geniş oyun düzeni © EA Sports

Çift pivotta yer alan iki defansif orta saha oyuncusu da kilit rol oynar çünkü defansif yapı sağlarlar ve kontra atakları henüz başlamadan keserler. Savunman gibi, onların da oynayacağı rol çok önemlidir.

Takımındaki hücum dörtlüsü, hücum oyununun çoğunu üstlenecek olanlardır. Her zaman olduğu gibi, hız gerekir ve tercihen bu dört oyuncunun hepsi ama en azından iki kanat oyuncun ve merkez santrforun patlayıcı olmalıdır.

02 EA FC 26: En iyi taktikler

Şimdi işin inceliklerine gelelim. Ultimate Team'de 4-2-3-1 Geniş dizilişini şöyle kurmalısın. Taktikler ekranında şu ayarları yapmanız gerekir:

Oyun Kurma Tarzı - Dengeli

Defansif Yaklaşım - 60 (Üçgen/Y tuşuna basarak ayarlanır)

Savunma yaklaşımını ayarla © EA Sports

Dengeli oyun kurma stili, sahada gördüğünü oynamana izin verecektir. Oyuncuların kontra atakta olduğu gibi ileriye doğru fırlamayacak, bu da seni minimum pas seçeneğiyle bırakabilir. Kısa pas oyununda, arkaya koşu yapacak oyuncuların eksikliği savunmayı kolaylaştırabilir.

Defansif yaklaşım için özel 60 ayarı, savunma hattının gereksiz risk almadan çıkabileceği en yüksek seviyedir. Bu, rakibinin orta sahada sahip olduğu alanı sınırlamanı sağlar, aynı zamanda ofsayt tuzağına kalkışmadan ve kaleye kolay koşu imkânı vermeden ileriye çıkan oyuncuları takip etmeni sağlar.

03 EA FC 26: En iyi oyuncu rolleri

Artık taktikler ve dizilişi gerektiği gibi ayarladığına göre sıra oyuncu rollerine geldi. Oyuncu rolleri oyunda hâlâ nispeten yeni bir özellik, bu yüzden onları mümkün olduğunca anlamaya çalış. İşte profesyonel Red Bull oyuncusu RedLac'in tercih ettiği oyuncu rolleri:

KL - Kaleci - Savun

SĞB - Bek - Savun

STP - Defans Oyuncusu - Savun

STP - Defans Oyuncusu - Savun

SLB - Bek - Savun

MDO - Derin Oyun Kurucu - Oyun Kur

MDO - Derin Oyun Kurucu - Oyun Kur

SĞO - İç Forvet - Dengeli

MOO - Gölge Santrafor - Hücum Yap

SLO - İç Forvet - Dengeli

SNT - Öncü Forvet - Hücum Yap

Bu düzen, savunmacılarının geride kalması yüzünden zayıf görünebilir ama gereklidir. RedLac gibi profesyonel oyuncular daha geniş oynamaya çalıştıklarında rakiplerinin boşlukları değerlendirmesinden endişe ediyorlarsa senin de bunu dikkate alman gerekir.

Oyuncu rollerini mutlaka gözden geçir © EA Sports

Defansif orta sahalar için derin oyun kurucu rolü en popüler olanıdır. Pozisyon disiplinine sahip olup atakları durdururlar, hücumu sürdürmek için biraz öne çıkarlar ama hiçbir zaman pozisyon dışı kalacak kadar ileri gitmezler.

10 numaran için oyun kurucu iyi bir seçenektir fakat bu rol gölge forvetten çok daha derinde kalır. 10 numaranın forvetinin hemen yanında olmasını istiyorsan, bu rol sana göredir. Kanat oyuncuların iç forvet rolüne ayarlanırsa tehlikeli bölgelerde dört hücum oyuncusuyla kalırsın. Bu da paslaşarak rakiplerini dağıtmanı sağlar.

04 EA FC 26: Kariyer için en iyi taktikler

Çevrimdışı modlarda dikkat edilmesi gereken ilk şey, sahayı olabildiğince geniş kullanmaya çalışmaktır. Kanat oyuncularını kanat rolünde ayarlayarak daha geniş oynayabilirsin. Bunlara bekler destek olabilir ya da topa sahip olmayı sürdürme konusunda kendine güveniyorsan, hücumcu bekler kullanabilirsin.

Kanatları nasıl kullandığın dışında, merkez bölgelerdeki oyuncu rolleri çevrimiçi ve çevrimdışı oyun modları arasında büyük ölçüde aynı kalır. Stoperlerin için savunmacı rolünü kullanmak isteyebilirsin çünkü bu oyuncular arasında en popüler olanıdır.

Biz 4-2-3-1'e ya da üç orta saha oyuncusuyla dörtlü savunma varyasyonuna bağlı kalmak tavsiye edilir. Bu, takıma topu geri kazanma, ardından hızlı kontra atak yapma veya oyunu yavaşlatıp topa hâkim olma konusunda en iyi dengeyi sağlar.