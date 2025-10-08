EA FC 26: Ultimate Team'de para kazanma ipuçları

EA Sports FC 26 Ultimate Team'de güçlü bir kadro kurmanın anahtarı, transfer piyasasını ustaca kullanmaktır. Oyunda jeton kazanmanın en iyi yollarından bazılarını aşağıda bulacaksın ve böylece daha güçlü, daha rekabetçi bir kadro kurabileceksin.

EA Sports FC 26 Ultimate Team'de jeton kazanmak sabır, örüntüleri tanıma ve risk-ödül dengesini kurmak ile ilgilidir. İster "fodder" biriktiriyor, ister piyasayı takip ediyor, ister formaları alıp satıyor, ister Kadro Kurma Görevleri üzerine spekülasyon yapıyor ol, bu yöntemlerden ikisini veya daha fazlasını birleştirmek şansını artıracak ve olumlu sonuçlar elde etme ihtimalini yükseltecek.

Aktif ol, piyasa hareketlerinin farkında ol ve yeni promosyonlar ile içerikler çıktıkça stratejini uyarla. Bunu düzenli olarak yaparsan jeton kazanmaya devam edersin.

Fodder ve sıradan kartları işleme

Jeton kazanmanın en kolay yollarından biri "fodder" ile kazanmak. Bunlar genellikle rekabetçi kadrolarda kullanılmayan düşük reytingli kartlar ancak Kadro Kurma Görevleri'ni tamamlamak için tercih edilir.

Burada 84 reytingli oyunculara bakalım. Eğer bunları yaklaşık 1.2K civarında bulabilirsen, zamanı geldiğinde 1.7K-2K arasında satabilirsin. Bu yöntemi seçersen çeşitlilik sağladığından emin ol. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koyma ve sadece bir oyuncudan kar etmeye güvenme.

84'lük kartlar, aşırı harcama yapmadan gereksinimleri karşılayabilir © EA Sports

Basitçe söylemek gerekirse arzın yüksek olduğu anda düşük marjlı kartlar satın al ve talep arttığında sat. Örneğin, yeni Kadro Kurma Görevleri çıktığında.

Daha düşük reytingli kartları da hedefleyebilirsin. Popüler liglerden sıradan altın oyunculara odaklanmak garanti bir yöntem olabilir. Bu oyuncular belirli oyun hedeflerine uyabilir, aynı zamanda kadro kurma görevlerinde iyi kimya sağlayabilir.

Bu yöntem, arzın yüksek ve talebin düşük olduğu zamanlarda en iyi sonucu verir. Bu da genellikle hafta sonları, promosyonlardan sonra ortaya çıkar ve ardından talep geri döndüğünde satış zamanı gelir.

Trend yatırımı

Piyasa zamanlaması ve yatırım döngüleriyle oynamak dikkatlice yapılırsa daha büyük kazançlar sağlayabilir. Bu, paket dışında kalan kartlara odaklanır. Örneğin, süresi dolmuş Haftanın Takımı öğeleri ve önceki promosyon oyuncuları zamanla değer kazanır.

Perşembe günleri Rivals ödüllerinden sonra ve sabah erken saatler genellikle satış için iyi zaman dilimleri. Bu, talebin en yüksek olduğu zaman ve böylece potansiyel kazancını en üst düzeye çıkarırsın.

Oyunun erken aşamaları her zaman en yüksek dalgalanmayı görür. Oyuncular "meta"yı bulmaya çalışırlarken veya yüksek değerli Kadro Kurma Görevleri çıktığında jeton kazanmak için büyük fırsatlar doğar.

Özetle, sabırlı ol. Alım ve satım dönemlerini zamanlayarak jeton yığınını en üst seviyeye çıkar ve maksimum kar elde et.

Malzeme ticareti

Muhtemelen en kolay hızlı kar yöntemi bu. Her zaman oyuncularla uğraşmak zorunda değilsin. Formalar, armalar, stadyumlar ve logolar gibi kulüp eşyaları da karlı olabilir. Bazı Altın Nadir malzemeler yaklaşık 500 jetona hızlıca satılır. İşte sana kolay para!

Bunları karla çevirmek için Altın kulüp eşyalarını maksimum 200 jeton, Altın Nadir kulüp eşyalarını maksimum 450 jeton filtresiyle ara. Çıktıklarında kap ve kolayca hızlı kar elde et. Bu eşyalar nadiren dalgalanır, bu yüzden oldukça güvenli, hatta durağan bir yatırım yolu.

Malzemeler harika bir çözüm © EA Sports

Malzeme eşya ticaretinin güzel yanı şu ki daha az rekabetçi. Daha az oyuncu ucuz eşyaları kapmaya çalışır, bu da sana fırsatları yakalama şansı bırakır.

Ayrıca uzun vadede pahalı hale gelebilecek popüler kulüp eşyalarına yatırım yapmayı da düşünebilirsin. Bu strateji oyunun erken dönemlerinde, daha az eşya mevcutken en iyi sonucu verir ancak hâlâ karlı olabilir.

Bronz Paket yöntemi

Güvenli ve güvenilir. Sabırlıysan, Bronz paket yöntemi oyunun tüm yaşam döngüsü boyunca jeton kazanmanın kesin yolu. Bu yöntem yıllardır var, yani kazanan bir strateji olduğunu biliyorsundur.

Bronz paketlerin fiyatı 750 jeton. Paketteki her eşyayı minimum 200 jeton sınırından listelemek bile, hemen satın al değerinde alındıysa sana 2K jetonun üzerinde kazandırır. Eğer değilse yine de en az 1.5K jeton bekleyebilirsin.

Kadronu daha düşük puanlı oyuncularla doldurmak için Bronz'lara ihtiyaç var © EA Sports

Bu yıl, popüler olan birçok gümüş eşya var. Görevlerde özel gümüş ICON oyuncularının çıkmasının ardından, FUT oyuncuları gümüş kadrolarını kurmak için harekete geçti.

Bu oyuncular aynı zamanda kadro kurma görevlerinde de faydalı. İster kendin kullan, ister kar için sat. Belirli hedefler ve Kadro Kurma Görevleri için hangi gerekliliklerin olduğunu mutlaka kontrol et çünkü bu fiyatlar bir anda dalgalanabilir.