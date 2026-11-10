NBA Tarihinde En Çok Sayı Atan Oyuncular

LeBron James 43.580 sayıyla NBA’in normal sezon kariyer rekorunu elinde tutuyor. 9 Kasım 2026 itibarıyla NBA’de en çok sayı atan oyuncuların güncel sıralaması normal sezon toplamlarına dayanıyor. Playoff sayıları ayrı bir kategoride tutuluyor. Kariyer toplamında NBA’de en çok sayı atan oyuncular arasında ilk dokuz sırayı alan isimlerin hangi takımlarda oynadığına ve kaç üçlük attığına bakarken Wilt Chamberlain’in 100 sayılık gecesine de uğruyoruz. Dallas Mavericks kadrosundaki Tarık Biberoviç ise hazırlık maçlarındaki performansıyla yazının son oyuncusu.

01 1. LeBron James (43.580 sayı)

Cleveland Cavaliers ile lige giren LeBron James daha sonra Miami Heat, Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers formalarını giydi. Normal sezonda 2.644 üçlük kaydeden James gençliğinde açık sahada hızlanıp potaya gitmesiyle öne çıkarken zamanla sırtı dönük oyunu ile dış şutunu daha sık kullanmaya başladı. 7 Şubat 2023’te Lakers formasıyla Oklahoma City Thunder’a karşı üçüncü çeyrekte attığı geriye adım şutu onu Kareem Abdul-Jabbar’ın önüne geçirdi. O basketle kariyer toplamı 38.388’e çıktı. Philadelphia’da 24. sezonuna başlayan James NBA’de en çok sayı atanlar sıralamasında en yakın rakibinin 5.193 sayı önünde.

02 2. Kareem Abdul-Jabbar (38.387 sayı)

Milwaukee Bucks ile NBA’e adım atan Kareem Abdul-Jabbar kariyerini Los Angeles Lakers’ta tamamladı. Normal sezonda bir üçlük isabeti bulunan Abdul-Jabbar yaklaşık 39 yıl boyunca ligin kariyer sayı rekorunu elinde tuttu. Skyhook adı verilen kanca atışında topu savunmacıdan uzak eliyle yukarı kaldırıyor ve vücudunu araya koyarak rakibin blok açısını daraltıyordu. Milwaukee formasıyla Boston Celtics’e karşı attığı 55 sayı tek maçtaki zirvesiydi. Üçlük çizgisinin NBA’e ancak 1979-80 sezonunda girdiği düşünüldüğünde Abdul-Jabbar’ın kariyer toplamı dönemin uzun oyuncularının potaya yakın bölgelerden ne kadar etkili olabildiğini gösteriyor.

03 3. Karl Malone (36.928 sayı)

NBA kariyerinin ilk 18 sezonunda Utah Jazz forması giyen Karl Malone son sezonunu Los Angeles Lakers’ta geçirdi. Normal sezonda 85 üçlük atan Malone çizgiden kullandığı serbest atışların 9.787’sini sayıya çevirdi. John Stockton ile oynadığı ikili oyunlarda perdeyi kurduktan sonra potaya devriliyor ya da savunma içeri çekildiğinde orta mesafeden şut kullanıyordu. Utah formasıyla Milwaukee Bucks karşısında 61 sayıya ulaştığı gece kariyerinin en yüksek skorunu kaydetti. Malone’un kariyer sıralamasındaki yerini Utah’ta yıllarca aynı ikili oyundan farklı bitirişlerle sayı çıkarabilmesi belirledi.

04 4. Kobe Bryant (33.643 sayı)

NBA’deki 20 sezonunun tamamını Los Angeles Lakers’ta geçiren Kobe Bryant normal sezonda 1.827 üçlük isabeti buldu. 22 Ocak 2006’da Toronto Raptors karşısında attığı 81 sayının 55’ini ikinci yarıda üretti ve o gece yedi üçlük kaydetti. Lakers üçüncü çeyreğin başında 18 sayı gerideydi ancak Bryant’ın üst üste bulduğu basketlerle karşılaşmayı 122-104 kazandı. NBA’de bir maçta en çok sayı atan oyuncular sıralamasında üçüncü sırada yer alan Bryant’ın 81 sayılık gecesi Lakers’ın o sezonki en unutulmaz geri dönüşlerinden birine dönüştü.

05 5. Kevin Durant (32.805 sayı)

Seattle SuperSonics ile lige giren Kevin Durant takımın Oklahoma City’ye taşınmasının ardından Thunder formasıyla devam etti. Golden State Warriors, Brooklyn Nets ve Phoenix Suns dönemlerinden sonra Houston Rockets’a geçen Durant normal sezonda 2.391 üçlüğe ulaştı. Savunmacılar potaya giden yolu kapattığında boyundan ve topu yüksekten çıkarmasından yararlanarak orta mesafede atış bulabiliyor. Brooklyn formasıyla Atlanta Hawks karşısında kariyer rekoru olan 55 sayıyı attığı maçta 10 üçlük denemesinin sekizini isabete çevirdi. O gece Durant’in 55 sayısının 24’ü üçlüklerden geldiği halde Brooklyn galibiyete ulaşamadı.

6. Michael Jordan (32.292 sayı)

Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazanan Michael Jordan NBA kariyerinin son iki sezonunda Washington Wizards forması giydi. Normal sezonda 581 üçlük atan Jordan 1.072 maçta 32.292 sayıya ulaştı. Sayı krallığını 10 kez kazanan Jordan’ın tek maçtaki kariyer rekoru 1990’da Cleveland Cavaliers karşısında geldi. Uzatmaya giden maçı 69 sayıyla bitirdi ve üçlük çizgisinin gerisinden iki isabet bulurken 23 serbest atışın 21’ini sayıya çevirdi. Kariyer toplamında altıncı sırada yer alan Jordan’ın maç başına 30 sayıyı aşan ortalaması 32 bin sayı barajını 1.072 maçta nasıl geçtiğini açıklıyor.

7. Dirk Nowitzki (31.560 sayı)

Dallas Mavericks formasıyla 21 sezon oynayan Dirk Nowitzki normal sezonda 1.982 üçlük isabeti kaydetti. Tek ayağı üzerinden yükselip geriye doğru attığı şut Alman oyuncuya savunmacının kolayca uzanamayacağı bir mesafe kazandırıyordu. Üçlük tehdidi ise rakip uzunları potadan uzaklaştırıyor ve Dallas’ın çembere giden oyuncularına alan açıyordu. Houston Rockets karşısında 21 serbest atış isabetiyle 53 sayı ürettiği maç kariyerinin zirvesiydi. 2011’de Miami Heat karşısında şampiyonluk yaşayan Nowitzki’nin bütün NBA kariyerini Dallas’ta geçirmesi onu 31.560 sayıyla Mavericks tarihinin de en skorer oyuncusu yaptı.

8. Wilt Chamberlain (31.419 sayı)

Philadelphia Warriors ile NBA kariyerine başlayan Wilt Chamberlain takım San Francisco’ya taşındıktan sonra da Warriors forması giydi ve ardından Philadelphia 76ers ile Los Angeles Lakers’ta oynadı. NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncular arasında ilk sırayı 2 Mart 1962’de New York Knicks’e karşı kaydettiği 100 sayıyla aldı. Üçlük kuralı henüz yürürlükte olmadığı için bu skoru 36 saha içi basketi ve 28 serbest atış isabetiyle oluşturdu. Maçın 48 dakikasının tamamında sahada kalan Chamberlain o sezon maç başına 50 sayıyı aşan bir ortalama yakaladı. Miami Heat formasıyla Washington Wizards karşısında 83 sayı atan Bam Adebayo 2026’da ikinci sıraya yerleşirken Chamberlain’in rekoru 100 sayıda kaldı.

9. James Harden (29.496 sayı)

Oklahoma City Thunder’da NBA’e adım atan James Harden sırasıyla Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers ve Cleveland Cavaliers formalarını giydi. Harden Houston yıllarında üçlük çizgisinde savunmacıyı karşısına alıp bir adım geriye çekilerek kendine şut alanı açıyordu. 2018-19 sezonunda maç başına 36 sayıyı aşan Harden normal sezon kariyerinde 3.415 üçlüğe ulaştı. Kariyer toplamlarına göre hazırlanan NBA’de en çok üçlük atan oyuncular listesi onu Stephen Curry’nin ardından ikinci sıraya yerleştirirken Ray Allen üçüncü basamakta bulunuyor. Toplam sayıda ise önünde Chamberlain yer alırken 28.596 sayılı Shaquille O’Neal hemen arkasından geliyor.

Tarık Biberović

Fenerbahçe’den Dallas Mavericks’e geçen Tarık Biberović , 9 Kasım 2026 itibarıyla NBA normal sezonunda henüz süre almadı. Normal sezonda sayı ya da üçlük kaydı bulunmayan Biberović, ekim ayındaki hazırlık maçlarında Dallas formasıyla dışarıdan skor üretti. Houston Rockets’a karşı oynadığı iki hazırlık maçında toplam 17 sayı atıp beş üçlük isabeti buldu. New Orleans Pelicans karşısında ise bir üçlükle sekiz sayı kaydetti. Dallas’ta normal sezon maçlarına çıktığında Biberović’in hücumdaki rolünü anlamak için köşede pas beklediği pozisyonlarla perdeden çıkarak şut kullandığı pozisyonlara ayrı ayrı bakmak gerekecek.