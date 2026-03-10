Çizgi roman dünyasında güç kavramı çoğu zaman görecelidir. Kimi karakter fiziksel kuvvetle öne çıkar, kimi gerçekliği değiştirebilecek seviyede kozmik enerjiye sahiptir. On yıllardır genişleyen hikayeler, alternatif evrenler, yeniden yazılan senaryolar derken tablo giderek karmaşık hale gelir. Bu rehberde öne çıkan Marvel karakterleri arasından en güçlü figürleri ele alıyor, Marvel sinematik evreni ve çizgi roman merkezli ayrı ayrı değerlendirme ile bir sıralama sunuyoruz.

Çizgi roman dünyasında güç kavramı çoğu zaman görecelidir. Kimi karakter fiziksel kuvvetle öne çıkar, kimi gerçekliği değiştirebilecek seviyede kozmik enerjiye sahiptir. On yıllardır genişleyen hikayeler, alternatif evrenler, yeniden yazılan senaryolar derken tablo giderek karmaşık hale gelir. Bu rehberde öne çıkan Marvel karakterleri arasından en güçlü figürleri ele alıyor, Marvel sinematik evreni ve çizgi roman merkezli ayrı ayrı değerlendirme ile bir sıralama sunuyoruz.

