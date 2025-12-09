Tüm zamanların en iyi League of Legends oyuncuları kimler?

Espor gitgide daha ana akım hâle geldikçe, oyunu yukarı taşıyan oyuncuların farkına daha fazla varılıyor. Oyun alanı genişledikçe birçok oyuncunun gelip gittiğini görüldü. Birçoğu etkileyici galibiyet serileri ve unutulmaz oyunlar elde etmiş olsa da yalnızca birkaç oyuncu sporda gerçek bir iz bırakıp efsane mertebesine yükseldi.

Ve League of Legends'ta pek çok oyuncu zirveye çıkmış olsa da çok az etkinlik onların becerisinin heyecanını ve yoğunluğunu Red Bull League of Its Own kadar yansıtır. Bu davet sistemiyle düzenlenen turnuvada T1 ve G2 Esports gibi seçkin takımlar yer alır ki bu iki takım, LoL tarihinin en ikonik oyuncularından bazılarını yetiştirdi. En iyileri sahnede görmek isteyen hayranlar için etkinlik, rakiplerle dolu özel bir şov ve deneyimli şampiyonları bile zorlayan kural değişiklikleri ile benzersiz bir karışım sunuyor.

Bu yılki Red Bull League of Its Own etkinliğini beklerken işte LoL'de şimdiden efsane statüsüne ulaşmış 10 oyuncu.

01 Faker

Faker, üst üste üçüncü kez Sihirdar Kupası'nı kazandı © Colin Young-Wolff/Riot Games

İsim: Lee "Faker" Sang-hyeok

Doğum Tarihi: 7 Mayıs 1996

Takım: T1

T1'lı Güney Koreli yıldız, Mart 2013'ten bu yana profesyonel oyuncu ve sahneye çıktığı andan itibaren rekabet ortamını kasıp kavurdu. Bu süreçte yılın en önemli turnuvası olan LoL Dünya Şampiyonası'nı altı kez kazandı ki 2023–2025 arasında üst üste üç şampiyonluk dahil. Ayrıca neredeyse 13 yıldır aynı organizasyonda oynamış tek profesyonel LoL oyuncusu. Hakkında daha fazlasını T1 Rose Together filminde bulabilirsin.

Rakiplerini alt etme konusundaki olağanüstü yeteneğiyle bilinir. Örneğin, Ryu'nun Zed'ine karşı oynadığı Zed maçı ya da zamanın en iyi orta koridoru sayılan Ambition'a karşı açılış maçında aldığı tekli skor gibi.

Faker'ın birçok bölgesel şampiyonluğu ve diğer başarıları var. Her türden övgüyü hak ediyor ve çıkışının üzerinden yıllar geçmesine rağmen istikrarlı şekilde yüksek performans sergilemeye devam ediyor. Espor camiası, kariyeri bittikten sonra bile bu süperstarı konuşmayı sürdürecek.

02 Uzi

Sağlık sorunlarına rağmen Jian Zi-Hao geri döndü © Riot Games

İsim: Jian "Uzi" Zi-Hao

Doğum Tarihi: 5 Nisan 1997

Takım: Emekli

Dünyanın en iyi teknik oyuncularından biri Çinli Jian "Uzi" Zi-Hao. Bölgesel ve uluslararası profesyonel maçlarda en çok skor alan oyunculardan biri olarak her zaman ADC'ler arasında sivrildi. Vayne performansıyla da ünlüdür; LPL'deki toplam beş pentakill'in üçünü bu şampiyonla almıştır.

RNG kadrosunun uzun yıllar değişmez bir parçası olmasına rağmen, bir buçuk yıllık emekliliğin ardından Bilibili Gaming'e katıldı; bu durum Uzi'nin tüm kariyerini RNG altında geçirmesi nedeniyle birçok hayranı şaşırttı. Birçok bölgesel başarı kazanmış olsa da kariyeri boyunca hedeflediği LoL Dünya Şampiyonası şampiyonluğunu hiç kazanamadı ve 2023'te yeniden emekli oldu.

03 Ambition

Kang Chan-yong inanılmaz bir kariyerin ardından emekli oldu © Riot Games

İsim: Kang "Ambition" Chan-yong

Doğum Tarihi: 27 Ekim 1992

Takım: Emekli

Faker'dan önce, en iyi orta koridor Kang "Ambition" Chan-yong'du. 2011'de MiG Blaze takımına katıldıktan sonra birçok uluslararası başarı elde etti. 2014'e kadar orta koridorda oynadı ancak sonra ormancı rolüne geçmeye karar verdi. Geriye bakıldığında bunun kariyerinin en iyi kararlarından biri olduğu görülüyor zira 2017'de Samsung Galaxy ile LoL Dünya Şampiyonası'nı kazandı.

Ambition bugün kariyerini bağımsız yayıncı olarak sürdürüyor; 2018'de rekabetten emekli olduktan sonra 2019–2024 arasında Gen.G için yayıncı olarak geri döndü. Rol değiştirip önceki döneminden bile daha çok başarı yakalayan az sayıda oyuncudan biri.

04 Perkz

Luka Perković, G2 Esports'un simgesiydi © Riot Games

İsim: Luka "Perkz" Perković

Doğum Tarihi: 30 Eylül 1998

Takım: Emekli

G2'nun eski yüzü Luka "Perkz" Perković. Hırvat oyuncu organizasyonda beş yıl geçirdi; üç yıl orta koridorda, iki yıl ADC olarak. LEC'de birçok başarı elde ettikten sonra LCS'de de kendini kanıtlayıp bir şampiyonluk kazandı. Baskı altındaki olağanüstü performansları ve kritik anlarda gösterdiği özgüveni ile tanınır.

Memleket özlemi sebebiyle Avrupa'ya dönen Perkz, Team Vitality'de oynadı ve sonrasında Team Heretics'e geçti, ardından kariyerini sonlandırmadan önce kısa bir süre The Ruddy Sack (şimdiki adıyla Ruddy Esports) kadrosuna katıldı.

05 Caps

Caps, G2 maçı sırasında gülümsüyor © Michal Konkol/Riot Games

İsim: Rasmus "Caps" Borregaard Winther

Doğum Tarihi: 17 Aralık 1999

Takım: G2 Esports

Rasmus "Caps" Borregaard Winther, birçok isme sahip bir orta koridor oyuncusu. Kötü bir günündeyken kendine "Craps" diyerek alay eder ama rakiplerini ezip geçtiğinde hayranları ona sevgiyle "Claps" der. Bir ara kendi kendine "caPs" adını bile kullanmıştı. Danimarkalı oyuncu, Fnatic organizasyonu altında ün kazandı ve 2018'de G2 Esports'a geçmeye karar verdi.

Kariyeri boyunca kazandığı çok sayıda MVP ödülü ve yüzünden eksik olmayan gülümsemesiyle, bu "Baby Faker" LoL Dünya Şampiyonası şampiyonluğunun peşinden koşmaya devam edecek.

06 Mata

Mata hem oyuncu hem de koç olarak başarılı © Riot Games

İsim: Cho "Mata" Se-hyeong

Doğum Tarihi: 27 Şubat 1994

Takım: T1 (koç)

Birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi destek oyuncusu olarak bilinen Güney Koreli Cho "Mata" Se-hyeong uzun bir kariyere sahip. Oyuncu olarak döneminin çok ötesindeydi ve yıllar içinde standart metaya dönüşen taktikler ve stratejiler geliştirdi. En güçlü şampiyonu Thresh'ti ve her maçta üstün teknik becerisini ve karar verme yeteneğini gösterirdi.

2019'a kadar birçok takımda oynadı ve ardından koç olmaya karar verdi. Artık sahnede oynamasa da, şu anda T1'da takımlara tam hazırlık ve büyük deneyimiyle destek veriyor.

07 Showmaker

Showmaker, kendi jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri © Riot Games

İsim: Heo "Showmaker" Su

Doğum Tarihi: 22 Temmuz 2000

Takım: Dplus KIA

Heo "Showmaker" Su, 2017'deki çıkışından bu yana her zaman lakabının hakkını verdi. Olağanüstü teknik yeteneği ve inanılmaz refleksleri, muhtemelen Katarina One-Trick oyunculuğundan geliyor. Seyircilerini her zaman gösterişli hareketler ve agresif oyun tarzı ile eğlendirmeye çalışır.

Orta koridor oyuncusu, 2020'deki LoL Dünya Şampiyonası şampiyonluğu dahil olmak üzere büyük başarılar elde etti. Bu listedeki en genç oyuncu olarak şimdiden çok şey başardı ve uzun, heyecan verici bir kariyer onu bekliyor.

08 Rekkles

Rekkles, Los Ratones ile yeni bir döneme başlıyor © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

İsim: Martin "Rekkles" Larsson

Doğum Tarihi: 20 Eylül 1996

Takım: Los Ratones

Çok az oyuncu, bir bölgeyi Rekkles'ın Avrupa'yı temsil ettiği kadar temsil etmiştir. Fnatic'in harika çaylağından LEC'in en ikonik ADC'sine dönüşen Rekkles; istikrarı, disiplini ve kusursuz mekanik hassasiyeti ile bir başarı hikayesi yazdı. Takım savaşları, pozisyon alma becerisi ve metalar arasında uyum sağlayabilmesi, Batı'daki alt koridor oyuncuları için standart belirledi. 10 yılı aşkın süredir rekabette kalması ise onu bölgenin kalıcı bir simgesi hâline getirdi. İster "hypercarry" şampiyonlarla maç taşısın, ister takımını yardımcı seçimlerle desteklesin, Rekkles Avrupa League of Legends sahnesinde ustalığın ve profesyonelliğin simgesi olmaya devam ediyor.

09 Canyon

Canyon, gününde olduğunda oyundaki en iyi ormancı olabilir © David Lee/Riot Games

İsim: Kim "Canyon" Geon-bu

Doğum Tarihi: 18 Haziran 2001

Takım: Gen.G

Zirvesindeyken Canyon sadece dünyanın en iyi ormancısı değil, neredeyse kusursuz oyunu rutin gibi gösteren biri. Agresif ve yüksek mekaniğe dayalı oyun tarzıyla tanınır; ünü, en çok 2020'de DAMWON Gaming (şimdiki Dplus KIA) ile kazandığı LoL Dünya Şampiyonası şampiyonluğu gibi başarılarından gelir. Taşıyıcı odaklı şampiyonlardan destek görevi gören şampiyonlara kadar kusursuzca geçiş yapabilmesi, güncel meta ne olursa olsun onu dünyanın en iyilerinden biri yapar. Birden fazla LCK şampiyonluğu bulunan Canyon, kariyeri boyunca elit seviyesini ve istikrarını korudu. Şu anda Gen.G Esports için mücadele ediyor ve onlarla 2025 LoL Dünya Şampiyonası'nda yarı finale ulaştı.

10 Bengi

Bengi, LoL Dünya Şampiyonası'nda SKT T1 formasıyla mücadele ediyor © Riot Games

İsim: Bae "Bengi" Seong-woong

Doğum Tarihi: 21 Kasım 1993

Takım: Boşta

Üç kez dünya şampiyonu olan ve efsanevi "Tanrı'nın Sağ Eli" (Right Hand of God) olarak tanınan Bengi, oyunu oynayan en etkili ormancılardan biri. Mekanik olarak her zaman en parlak oyuncu olmasa da harita akışı, rakip davranışı ve kritik karar alma konusundaki derin anlayışı onu SKT T1'ın altın çağında Faker'ın mükemmel tamamlayıcısı yaptı. Defalarca takım kritik anlarda zorlandığında serileri toparlayan ya da gidişatı değiştiren oyuncu oldu. Koçluğa geçişi ise etkisini daha da artırdı; stratejik zekâsının oyun içi içgüdüleri kadar keskin olduğunu gösterdi. Bengi'nin kariyeri zeka ve soğukkanlılık üzerine kurulu.