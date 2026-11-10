Tüm Zamanların En İyi NBA Oyuncuları

Michael Jordan altı finalin altısını kazandı. LeBron James normal sezon sayı rekorunu kırdı. Bill Russell ise 13 sezonda 11 kez şampiyon oldu. Peki en iyi NBA oyuncusu kim? Yanıtı belirleyen şey zirve performansına mı yoksa kariyer boyunca sürdürülen başarıya mı daha fazla ağırlık verdiğin. Bu seçki şampiyonlukları, bireysel rekorları ve oyuncuların basketbolu nasıl değiştirdiğini ele alıyor. Dallas Mavericks kadrosundaki Tarık Biberovic de yazının sonunda kendi kariyer hikayesiyle yer alıyor.

01 Michael Jordan (1984–2003)

Chicago Bulls ile altı şampiyonluk kazanan Michael Jordan her şampiyonluk serisinde Finaller MVP’si seçildi. Beş normal sezon MVP ödülü bulunan Jordan ligi 10 kez sayı kralı olarak bitirdi. Kariyerinin son iki sezonunu Washington Wizards’ta geçirdi. Birçok basketbolseverin gözünde NBA’in en iyi oyuncusu olmasının en güçlü gerekçesi 1998 finallerinin altıncı maçında görülebilir. Jordan son saniyelerde önce topu çaldı. Ardından Chicago’ya kupayı getiren şutu attı.

02 LeBron James (2003–günümüz)

Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers ve Philadelphia 76ers formalarını giyen LeBron James dört NBA şampiyonluğu kazandı. Şampiyonluklarının ikisi Miami’de geldi. Cleveland’a 2016’da tarihindeki ilk NBA kupasını getirdiğinde Cavaliers final serisinde 3-1 geriden dönmüştü. Dördüncü yüzüğünü Lakers ile kazanan James 2023’te Kareem Abdul-Jabbar’ı geçerek NBA normal sezon tarihinin en skorer oyuncusu oldu. Kariyerinin farklı evrelerinde hem hücumu kuran hem de bitiren isim olarak kaldı.

03 Kareem Abdul-Jabbar (1969–1989)

Milwaukee Bucks ile bir kez şampiyon olan Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers’ta beş yüzük daha kazandı. Altı normal sezon MVP ödülüyle lig rekorunu elinde tutan pivot kariyerini 38.387 sayıyla tamamladı. En tanınan silahı ise skyhook adı verilen çengel atışıydı. Topu savunmacının uzağında tutup yüksekten bıraktığı bu atış sayesinde Abdul-Jabbar boyalı alanda şutunu çıkarabileceği bir açı bulurdu. Lakers yıllarında hücumun temposu değişse bile çengel atışı güvenilir bir seçenek olarak kaldı.

04 Bill Russell (1956–1969)

Boston Celtics formasıyla 13 sezonda 11 şampiyonluk kazanan Bill Russell beş kez normal sezon MVP’si seçildi. NBA’de ribaund denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Russell kariyerini 21.620 ribaundla bitirdi. Çemberi savunurken blokladığı topu takım arkadaşına yönlendirmeye çalışırdı. Boston bu sayede rakip yerleşmeden hücuma çıkabiliyordu. Son iki şampiyonluğunda takımın oyuncusu olarak sahaya çıkarken başantrenörlük görevini de üstlendi.

05 Wilt Chamberlain (1959–1973)

Wilt Chamberlain NBA kariyerine Philadelphia Warriors’ta başladı. Kulüp San Francisco’ya taşındığında takımda kaldı. Ardından Philadelphia 76ers ile Los Angeles Lakers formalarını giyen pivot her iki takımla da şampiyon oldu. 1962’de New York Knicks karşısında attığı 100 sayı NBA’in tek maç rekoru. Kariyerini 23.924 ribaundla tamamlayan Chamberlain’in adı NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında hem skor üretimi hem de ribaund hakimiyetiyle öne çıkıyor.

06 Magic Johnson (1979–1991 ve 1996)

Los Angeles Lakers ile beş şampiyonluk kazanan Magic Johnson üç kez normal sezon MVP’si seçildi. Çaylak sezonundaki 1980 NBA Finalleri’nde sakatlanan Kareem Abdul-Jabbar’ın yokluğunda altıncı maça pivot olarak başladı. Philadelphia karşısında 42 sayı, 15 ribaund ve 7 asist üreterek şampiyonluğu getiren galibiyette başrolü oynadı. Lakers’ın Showtime döneminde ise ribaundu alıp hızlı hücumu bizzat başlatması rakiplerin savunmaya yerleşmesini güçleştiriyordu.

07 Larry Bird (1979–1992)

Kariyerinin tamamını Boston Celtics’te geçiren Larry Bird üç NBA şampiyonluğu kazandı. 1984’ten 1986’ya kadar üç sezon üst üste normal sezon MVP’si seçildi. Art arda üç kez NBA Üç Sayı Yarışması’nı kazanması şutörlüğünü anlatıyor. Boston hücumunu anlamak içinse Bird’ün paslarına bakmak gerekiyor. Savunma şutunu engellemek için öne çıktığında potaya kat eden takım arkadaşını erken fark ederdi.

08 Kobe Bryant (1996–2016)

Los Angeles Lakers’ta 20 sezon oynayan Kobe Bryant beş NBA şampiyonluğu kazandı. İlk üçünü Shaquille O’Neal ile alan Bryant 2009 ve 2010’da Finaller MVP’si seçildi. Toronto Raptors’a karşı 2006’da attığı 81 sayı kariyerinin en yüksek tek maç skoruydu. Bryant’ın sırtı dönük oyunda kullandığı ayak hareketleri ona dar alanda şut açısı veriyordu. Özellikle hücum süresi azalırken Lakers topu bu yüzden ona teslim edebiliyordu.

09 Tim Duncan (1997–2016)

San Antonio Spurs ile 19 sezon geçiren Tim Duncan beş şampiyonluk yaşadı. İki normal sezon MVP’si bulunan Duncan üç kez de Finaller MVP’si oldu. Normal sezon kariyerinde topladığı 15.091 ribaund Spurs tarihinin en yüksek toplamı. Hücumda potaya çapraz açıdan attığı panyalı şutla tanınan Duncan savunmada ise rakibin çembere giden yolunu erken kapatırdı. San Antonio farklı kadrolarla şampiyon olurken pota altındaki düzeni Duncan kurdu.

10 Shaquille O’Neal (1992–2011)

Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics formalarını giyen Shaquille O’Neal dört şampiyonluk kazandı. Lakers’ın 2000 ile 2002 arasındaki üç şampiyonluğunda da Finaller MVP’si seçildi. Dördüncü yüzüğünü 2006’da Miami ile aldı. O’Neal potaya yakın pozisyon aldığında rakipler sık sık ikinci bir savunmacı göndermek zorunda kalıyordu. Böyle anlarda Lakers’ın dış şutörlerine boş atış fırsatı doğuyordu.

11 Stephen Curry (2009–günümüz)

Golden State Warriors ile dört şampiyonluk kazanan Stephen Curry iki kez normal sezon MVP’si seçildi. 2016’da ödülü oy birliğiyle alan ilk oyuncu oldu. NBA normal sezonunda en çok üçlük isabeti bulan Curry 2022’de ilk Finaller MVP’si ödülünü de kazandı. Onun oyuna etkisini görmek için top elinde yokken nereye koştuğuna bakmak yeterli. Savunmacılar Curry’yi üç sayı çizgisinin gerisine kadar takip ettiğinde takım arkadaşlarına potaya giden koridorlar açılıyor.

12 Dirk Nowitzki (1998–2019)

NBA’deki 21 sezonunun tamamını Dallas Mavericks’te geçiren Dirk Nowitzki 31.560 normal sezon sayısına ulaştı. 2007’de normal sezon MVP’si seçildi. Dallas 2011’de Miami Heat’i yenerek tarihindeki ilk NBA şampiyonluğunu kazanırken Finaller MVP’si de Nowitzki oldu. Tek ayağının üzerinden geriye çekilerek attığı şut uzun savunmacılara karşı bile rahatça atış çıkarmasını sağlıyordu. O şut bugün de sırtı dönük oynayan uzunların kullandığı bir bitiriş biçimi.

13 Tarık Biberovic (2026–günümüz)

Fenerbahçe Beko ile 2025’te EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Tarık Biberovic 2026’da Dallas Mavericks kadrosuna katıldı. Memphis Grizzlies onu 2023 NBA Draftı’nda 56. sırada seçmişti. Dallas ise üç yıl sonra bir takasla oyuncunun NBA haklarını devraldı. Fenerbahçe’de özellikle ceza üçlükleriyle öne çıkan Biberovic 2026 EuroLeague yarı finalinde Olympiacos’a karşı 17 sayı üretti. Dallas’ta takip edilecek konu ise topsuz hareketliliğini kullanarak kanat rotasyonunda nasıl bir rol bulacağı.

Güncel en iyi NBA oyuncuları kimler?

Bugün NBA’de en iyi oyuncular arasında Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokić ve Victor Wembanyama öne çıkıyor. Oklahoma City Thunder’ın skorer gardı Gilgeous-Alexander 2025–26 sezonunda üst üste ikinci MVP ödülünü aldı. Denver Nuggets’ı 2023’te ilk şampiyonluğuna taşıyan Jokić aynı oylamada ikinci sırayı aldı. San Antonio Spurs’ün pivotu Wembanyama ise üçüncü sırayı alırken Yılın Savunmacısı seçildi. Üç oyuncu da maçı farklı yerden kontrol ediyor. Biri potaya giderek savunmayı bozuyor. Diğerleri paslarıyla veya çember savunmasıyla oyunun yönünü değiştiriyor.

NBA efsanelerini oynatan en iyi NBA oyunları

Klasik maçları yeniden oynamak isteyenler için en iyi NBA oyunları arasında NBA 2K23 ile NBA 2K24 bulunuyor. NBA 2K23’teki Jordan Challenge modu Michael Jordan’ın kolej yıllarından 1998 NBA Finalleri’ne uzanan 15 oynanabilir an sunuyor. NBA 2K24’ün Mamba Moments modu ise Kobe Bryant’ın kariyerinden seçilen performanslara odaklanıyor. İki mod da oyuncunun o gece sahada ne yaptığını maç içi hedeflerle deneyimleme fırsatı veriyor.