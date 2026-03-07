F1 2026 Sezonu Yarış Sonuçları

2026 Formula 1 sezonu, yeni teknik kurallar ve güç ünitesi düzenlemeleriyle birlikte önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olarak öne çıkıyor. Takımlar araç tasarımlarını bu kurallara göre yeniden geliştirirken sezon boyunca süren performans yarışının şampiyonluk mücadelesini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Farklı kıtalarda düzenlenen yarışların yer aldığı yoğun takvim ise hem strateji hem de pilot performansı açısından sezonu oldukça rekabetçi hale getiriyor.

01 2026 Sezonunda Takımlar ve Rekabet

2026 sezonunda takımlar arasındaki rekabet her zamankinden daha yoğun bir tablo ortaya koyuyor. Yeni teknik düzenlemeler, bazı ekiplerin performans açısından öne çıkmasına zemin hazırlarken bazı takımlar ise sezon içinde geliştirme hamleleriyle sıralamada yükselmeyi hedefliyor. Araç aerodinamiği, motor verimliliği ve yarış stratejisi gibi faktörler takımların yarış sonuçlarında belirleyici rol oynuyor.

Pilotlar klasmanında ise sezon boyunca istikrarlı sonuçlar elde eden isimler şampiyonluk yarışında avantaj yakalamayı amaçlıyor. Podyum mücadeleleri, stratejik pit stop kararları ve yarış içindeki tempo yönetimi puan tablosunun şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Uzun ve yoğun bir yarış takvimine sahip olan sezon, farklı pist karakterleri ve değişken yarış koşulları sayesinde izleyicilere heyecan dolu mücadeleler sunmaya devam ediyor.

02 Formula 1 2026 Avustralya GP

2026 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix hafta sonunda sıralama turları büyük bir rekabete sahne oldu. Mercedes pilotu George Russell, Albert Park pistinde attığı hızlı turla pole pozisyonunu kazanarak yarışa ilk sıradan başlama hakkı elde etti. Takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırayı alarak Mercedes’in ön sırayı tamamen kapatmasını sağladı. Red Bull pilotu Isack Hadjar üçüncü sırayı alırken Ferrari pilotu Charles Leclerc ve McLaren pilotu Oscar Piastri ilk beşi tamamladı.

Sezonun en dikkat çeken olaylarından biri ise Max Verstappen’in yaşadığı talihsizlik oldu. Red Bull pilotu sıralama turlarının ilk bölümünde attığı ilk hızlı turda spin atarak bariyerlere çarptı ve seansı tamamlayamadı. Bu kaza nedeniyle tur zamanı kaydedemeyen Verstappen, sezonun ilk yarışına gridin arka sıralarından başlamak zorunda kaldı. Sıralama seansındaki bu sonuçlar, 2026 sezonunun açılış yarışının oldukça çekişmeli geçeceğinin ilk sinyallerini verdi.

7 Mart 2026

Russell — 1:18.518 Antonelli, +0.293 Hadjar, +0.785 Leclerc, +0.809 Piastri, +0.862 Norris, +0.957 Hamilton, +0.960 Lawson, +1.476 Lindblad, +2.729 Bortoleto, +1.703 Hülkenberg, +1.785 Bearman, +1.793 Ocon, +1.973 Gasly, +1.983 Albon, +2.423 Colapinto, +2.752 Alonso, +3.451 Perez, +4.087 Bottas, +4.726 Verstappen, No time Sainz, No time Stroll, No time

8 Mart 2026

Russell — 1:23'06.801 Antonelli, +2.974 Leclerc, +15.519 Hamilton, +16.144 Norris, +51.741 Verstappen, +54.617 Bearman, +1 Tur Lindblad, +1 Tur Bortoleto, +1 Tur Gasly, +1 Tur Ocon, +1 Tur Albon, +1 Tur Lawson, +1 Tur Colapinto, +2 Tur Sainz, +2 Tur Perez, +3 Tur Stroll, +15 Tur Alonso, DNF Bottas, DNF Hadjar, DNF Piastri, DNS Hülkenberg, DNS