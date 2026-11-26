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F1
Formula 1 Las Vegas Grand Prix’sini Max Verstappen Kazandı
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sini kazanan Max Verstappen! Las Vegas Grand Prix'teki yarışın özeti, podyum sonuçları ve öne çıkan detaylar sizlerle.
Formula 1’de Las Vegas gecesinin kazananı Max Verstappen oldu. Oracle Red Bull Racing pilotu, liderliğin sürekli el değiştirdiği yarışta Mercedes pilotlarının baskısına karşılık vererek damalı bayrağa ilk sırada ulaştı. Lando Norris ikinci sırayı alırken Oscar Piastri podyumu tamamladı. Elli turluk mücadelede atakların temposu neredeyse hiç düşmedi. Kazandığı pozisyonları korumak kadar kaybettiği liderliği geri almakta da başarılı olan Verstappen, Nevada sokaklarında yarışın belirleyici ismine dönüştü.
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Las Vegas GP Ne Zaman, Hangi Pistte Yapıldı?
Yarış hafta sonu, 19–21 Kasım 2026 tarihlerinde Las Vegas Strip Circuit’te gerçekleştirildi. Yerel takvimle cumartesi gecesi düzenlenen Las Vegas GP, Türkiye’de pazar sabahına denk geldi. Şehrin ünlü caddelerini birbirine bağlayan 6,201 kilometrelik pist, 17 virajıyla pilotlara farklı karakterde bölümler sundu. Uzun düzlükler geçiş fırsatlarını artırırken sert frenaj noktaları savunma yapan sürücüleri zorladı.
Bariyerlerle çevrili parkurda küçük hataların bedeli ağır olabiliyordu. Düzlüklerde rakibin arkasında oluşan hava koridorundan yararlanmak, araçların birbirine yaklaşmasını kolaylaştırdı. Özellikle öndeki otomobili geçtikten sonra karşı atağa açık kalmak, liderlik mücadelesini sürekli canlı tuttu. Elli tur boyunca izlenen yoğun rekabetin temelinde pistin geçişe imkan veren karakteri vardı.
02
Startta Verstappen Öne Çıktı
Sıralama turlarının en hızlı ismi Kimi Antonelli olsa da güç ünitesi değişikliği nedeniyle aldığı beş sıra ceza, başlangıç düzenini değiştirdi. Mercedes pilotu altıncı sıraya gerilerken Verstappen ilk cebe yerleşti. George Russell da ön sırada Hollandalı pilotun yanına geldi. Yarışın başlamasıyla Verstappen liderliğini korudu ancak arkasındaki grubun baskısı hemen hissedildi.
İlk bölümde Isack Hadjar da üst sıralardaki mücadeleye katıldı. Norris’i geride bırakan Red Bull pilotu, takım arkadaşının arkasındaki pozisyonlar için Russell’la çekişti. Öndeki araçlar arasındaki farkların küçük kalması, tek bir geçişin sıralamayı kalıcı biçimde değiştirmesini zorlaştırıyordu. Güçlü start, Verstappen’e ilk avantajı sağladı fakat rahat bir yarışın kapısını açmadı.
03
Mercedes Baskısı Yarışın Temposunu Belirledi
İkinci turda Russell liderliği ele geçirdi ancak Verstappen kısa süre içinde karşılık verdi. Red Bull ile Mercedes arasındaki mücadele, ilerleyen turlarda tekrar eden bir atak döngüsüne dönüştü. Russell düzlüklerde fırsat buldukça öne çıkıyor, Verstappen uygun noktada pozisyonunu geri alıyordu. Arkadaki pilotların yakın takibi, ikiliye hata yapabilecekleri geniş bir alan bırakmıyordu.
Altıncı sıradan başlayan Antonelli’nin yükselişi, galibiyet mücadelesine yeni bir boyut ekledi. Mercedes’in iki otomobille ön grupta bulunması, Verstappen’in farklı rakiplerin hamlelerini takip etmesini gerektirdi. Yarış boyunca toplam 35 liderlik değişimi yaşanması, çekişmenin yoğunluğunu ortaya koydu. Galibiyet için tek bir başarılı ataktan fazlası gerekiyordu ve Verstappen her yeni hamleye cevap üretmeyi başardı.
04
Güvenlik Aracı Sonrası Mücadele Yeniden Başladı
On yedinci turda Sergio Perez ile Rafael Câmara arasında yaşanan temas, güvenlik aracının piste girmesine yol açtı. Perez yarış dışı kalırken Câmara mücadeleye devam etti. Takımlar pit stoplarını güvenlik aracı dönemine göre şekillendirdi. Red Bull da iki pilotunu art arda pite alarak yarışın yeniden başlayacağı bölüm için hazırlık yaptı.
Yirmi beşinci turdaki yeniden startın ardından Verstappen liderliğini korudu. Arkasındaki pozisyon mücadeleleri ise kısa sürede yeniden hızlandı. Hadjar’ın ön kanadında oluşan hasar, Fransız pilotun ön gruptaki yarışını sekteye uğrattı. Ek pit stop nedeniyle gerileyen Hadjar’ın podyum şansı kaybolurken Red Bull’un galibiyet mücadelesini Verstappen sürdürdü.
05
Las Vegas Grand Prix’sinde Lider Verstappen
Gecenin en dikkat çekici tarafı, Verstappen’in baskı altında verdiği kararların tutarlılığıydı. Hollandalı pilot, elektrik enerjisinin kullanımını rakiplerinin ataklarına göre ayarlamak zorundaydı. Takımıyla kurduğu iletişimde özellikle bitiş çizgisine kadar liderliği koruyabilme ihtimali üzerinde durdu. Bir sonraki virajda pozisyonu geri almak mümkün olsa bile son turda çizgiyi ikinci geçmek yarışın kaybedilmesi anlamına gelebilirdi.
Nevada’daki Las Vegas GP’de Max Verstappen, hücum ile savunma arasındaki dengeyi doğru kurdu. Rakipleri öne geçtiğinde aceleci bir hamleyle zaman kaybetmek yerine karşı atak fırsatını değerlendirdi. Yarış sonrasındaki değerlendirmesinde de enerji yönetiminin, zamanlamanın, çevresindeki gelişmeleri sürekli izlemenin önemini anlattı. Kazanılan kupa, direksiyon başındaki kararlarla pit duvarındaki koordinasyonun ortak ürünüydü.
06
Son Turlarda Podyum Dengesi Değişti
Mercedes’in uzun süre devam eden galibiyet tehdidi, bitişe yaklaşılırken dağıldı. Russell, 48. turda Antonelli’ye atak yaparken tekerleklerini kilitleyip bariyerlere gitti. Yarışa dönmeyi başarsa da dokuzuncu sıraya geriledi. Antonelli’nin son tur başlangıcında yaşadığı güç sorunu da İtalyan pilotun podyumun dışında kalmasına yol açtı.
McLaren pilotları önlerinde açılan fırsatı değerlendirerek ikinci, üçüncü sıralara yükseldi. Norris’in arkasında yarışı tamamlayan Piastri, 17. sıradan başladığı mücadelede 14 basamak kazandı. Verstappen ise kariyerinin 75. galibiyetine ulaşırken Las Vegas’taki üçüncü zaferini elde etti. Sezonun dördüncü birinciliği, Hollandalı pilotun yoğun baskıya rağmen yarışın kontrolünü tekrar tekrar ele alabildiğini gösterdi.
07
F1 Las Vegas GP Sonuçlarında Kimler Öne Çıktı?
Damalı bayrak sallandığında ilk üç otomobil arasındaki fark iki saniyenin altındaydı. Kazananı belirleyen F1 Las Vegas GP mücadelesinde Mercedes’in yaşadığı kayıplar, McLaren’in toparlanışıyla birleşti. Alpine de iki pilotuyla güçlü puanlar topladı.
- Max Verstappen: Birinci, 25 puan.
- Lando Norris: İkinci, 0,639 saniye fark.
- Oscar Piastri: Üçüncü, 1,529 saniye fark.
- Kimi Antonelli: Dördüncü, 12 puan.
- Pierre Gasly: Beşinci, 10 puan.
Franco Colapinto altıncı sırayla Alpine’in puan toplamına katkı sundu. Lewis Hamilton yedinci olurken Carlos Sainz sekizinci sırayı aldı. Russell ile Charles Leclerc ilk onu tamamladı. Sıralama, ön gruptaki rekabet kadar fırsatları değerlendirebilmenin de yarışın sonucunu belirlediğini gösterdi.
Las Vegas GP’yi kim kazandı?
2026 yılında düzenlenen yarışı Oracle Red Bull Racing pilotu Max Verstappen kazandı. Hollandalı sürücü, 50 turu 1 saat 27 dakika 39,624 saniyede tamamladı. Podyumda kendisine Lando Norris ile Oscar Piastri eşlik etti. Yarışın bitişinde Norris’le arasındaki fark yalnızca 0,639 saniyeydi.