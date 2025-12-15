Bir Oyun Daha
Fehmi Atalar kimdir?
Red Bull Tetris etkinliğinin Dubai Frame'de düzenlenen dünya finalinde şampiyon olan Fehmi Atalar kimdir? İşte onun Tetris yolculuğu hakkında bilmen gerekenler...
Fehmi Atalar, 19 yaşında ve Samsun'da doğdu. Şu an üniversite eğitim hayatını sürdürdüğü Yalova'da yaşıyor ve bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyor. Okul dışında orta/ileri seviyede satranç oynuyor, kod yazıyor, problem çözmeyi seviyor ve aynı zamanda tecrübeli bir Tetris oyuncusu.
Tetris oyununu ilk kez teyzesi oynarken gördü ve oyunun cazibesine kapıldı. Çok küçük yaşlarda el konsollarında Tetris oynadı ancak bu dönem çok uzun sürmedi. Tetris'e ciddi anlamda 14-15 yaşlarında yöneldi. Yaklaşık beş yıldır aktif olarak, Tetris'in farklı varyantlarını keyifle oynuyor.
Bu oyunlardan bazıları Tetris Effect: Connected, Tetris The Grand Master 3: Terror-Instinct, TETR.IO, Cultris ve NES Tetris. Bazılarında bir ya da birkaç Türkiye rekoruna sahip (TETR.IO 40 Lines 18.297 saniye), bazılarında Türkiye sıralamasının zirvesinde. (Tetris Effect: Connected Zone Battle)
Türkiye, Avrupa ve dünya çapında turnuvalara katıldı. Bu turnuvaların bazılarından üst basamaklarda yer alırken, Türkiye'de 1. ve Avrupa'da 5.-6. oldu. Fehmi Atalar'ın son başarısı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali'nde şampiyon olmak.