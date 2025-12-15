Fehmi Atalar kimdir?

Fehmi Atalar, 19 yaşında ve Samsun'da doğdu. Şu an üniversite eğitim hayatını sürdürdüğü Yalova'da yaşıyor ve bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyor. Okul dışında orta/ileri seviyede satranç oynuyor, kod yazıyor, problem çözmeyi seviyor ve aynı zamanda tecrübeli bir Tetris oyuncusu.

