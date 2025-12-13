Bir Oyun Daha
Fehmi Atalar, Red Bull Tetris Dünya Finali'nde şampiyon oldu!
Red Bull Tetris, 40. yılını Dubai Frame'de düzenlenen etkileyici dünya finaliyle kutladı. 55'ten fazla ülkeden finalistlerin yarıştığı etkinlikte Türkiye'yi temsil eden Fehmi Atalar şampiyon oldu.
Red Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali, 13 Aralık’ta Dubai Frame’de gerçekleşti. 150 metre yüksekliğindeki ve 93 metre genişliğindeki ikonik yapının yüzeyinde, 2.000'den fazla sayıda senkronize drone ile oluşturulan dev ekran üzerinde oynanan final, izleyenlere benzersiz bir görsel deneyim yaşattı.
Bu yıl ilk kez düzenlenen global turnuvada 55'ten fazla ülkeden en iyi oyuncular mücadele ettiler ve ülkemizi de 19 yaşındaki Fehmi Atalar temsil etti. Türkiye genelindeki açık elemelerden yükseldiği ve İstanbul'da düzenlenen Red Bull Tetris Türkiye Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Fehmi Atalar, yoğun rekabetin yaşandığı Dünya Finali'nde de Perulu rakibini yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Yarı finallerden sonra kazanırsam bunun ülkem ve benim için çok büyük bir başarı olacağını söylemiştim. Bugün kazanmak gerçekten inanılmaz ve gerçeküstü hissettiriyor
Red Bull Tetris Dünya Finali yalnızca bir turnuva değil, aynı zamanda Tetris'in 40 yıllık kültürel mirasını kutlayan bir deneyim sundu. Binlerce drone'un senkronize hareketiyle oluşturulan dev Tetris ekranı, Dubai Frame'i dünyanın en büyük oyun sahnesine dönüştürdü.