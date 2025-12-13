Fehmi Atalar, Red Bull Tetris Dünya Finali'nde şampiyon oldu!

Red Bull ve The Tetris Company iş birliğiyle düzenlenen Red Bull Tetris Dünya Finali, 13 Aralık’ta Dubai Frame’de gerçekleşti. 150 metre yüksekliğindeki ve 93 metre genişliğindeki ikonik yapının yüzeyinde, 2.000'den fazla sayıda senkronize drone ile oluşturulan dev ekran üzerinde oynanan final, izleyenlere benzersiz bir görsel deneyim yaşattı.

