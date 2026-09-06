Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!

01 Filenin Sultanları İtalya'yı yenerek Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye ile İtalya, 6 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya geldi. Final mücadelesinden galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları, 2023'ün ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, finale giden yolda yarı finalde Sırbistan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılar rakibini 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İtalya ise diğer yarı finalde Polonya'yı 3-1 yenerek Türkiye'nin finaldeki rakibi oldu.

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02 Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde

Filenin Sultanları, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarının ardından 2026'da da kupaya uzandı. Böylece Türkiye, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Türkiye'nin kadın voleybolundaki yükselişi son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde edilen sonuçlarla devam ediyor. Filenin Sultanları, 2023'te ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanırken aynı yıl Milletler Ligi'nde de zirveye çıkmıştı.

Milli takım, 2026 sezonuna da önemli bir başarı sığdırdı. Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası öncesinde 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ni şampiyon tamamladı. İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası zaferiyle birlikte Türkiye, 2026 milli takım sezonuna bir büyük kupa daha ekledi.

03 Filenin Sultanları finale nasıl yükseldi?

Türkiye, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının ardından eleme turlarına İstanbul'da devam etti. Son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya karşısında 3-1'lik galibiyet aldı.

Yarı finalde ise rakip Sırbistan'dı. Türkiye, güçlü rakibine set vermeden 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda bir kez daha finale yükseldi. Finalde İtalya'yı da geçen Filenin Sultanları, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

04 Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası başarıları

2003: Gümüş madalya

2011: Bronz madalya

2017: Bronz madalya

2019: Gümüş madalya

2021: Bronz madalya

2023: Altın madalya

2026: Altın madalya