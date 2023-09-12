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Futbol
Futboldaki Pozisyonlar ve Forma Numaraları Üzerine Bir Rehber
Rakamlara göre futbol dünyanın en popüler sporu. Dünya çapında 200 ülkede 250 milyondan fazla futbolcu var ve bu futbolcular üç yaşından itibaren antrenman yapmaya başlıyorlar. Futbol dünyanın en popüler sporu derken, dünya çapındaki yaklaşık 3,5 milyar taraftarı hiç hesaba katmıyoruz bile...
Bazıları "Güzel oyunun" bu kadar çok kişiyi çekmesinin nedeninin oynamanın maliyetsiz olduğunu söylerken, bazıları da sporun öğrenilmesinin çok kolay olmasından kaynaklandığını söylüyor. Ancak Liverpool'lu Trent Alexander-Arnold gibi yıldız bir oyuncuya sorarsanız, işin çekiciliği takım çalışmasında...
Arnold, "Herkes üzerine düşeni yaptığı, yani hücum oyuncularının golleri attığı ve defans oyuncularının ise gol yememek için çaba sarf ettiği bir takımda, işler yanlış yöne gitmez" diyor.
Her futbol takımının sahada 11 oyuncusu vardır. Hemen aşağıdan bu 11 oyuncunun pozisyonlarına ve sorumluluklarına dair bilgi edinebilirsin.
Futbolcuların Forma Numaraları ve Pozisyonları
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1 - Kaleci
Kaleci, belki de sahadaki en önemli pozisyondur çünkü takımları için son savunma hattı olarak görev yaparlar. Akıllı olmalı, iyi reflekslere sahip olmalı ve hızlı karar verme yeteneğine sahip olmalıdırlar. Bir kalecinin ana amacı diğer takımın gol atmasını engellemek olsa da, kurtarış yaptıktan sonra topu oyuna sokarken de aslında hücumu başlatırlar.
Diğer oyuncuların aksine, kalecilerin sahada ellerini kullanmasına izin verilir. Diğer pozisyonların sadece taç atışlarında ellerini kullanmalarına izin verilir. Kalecilik, fizikselliğin ön planda olduğu bir pozisyondur, yani bir golü önlemek için bir kaleci sahip olduğu her şeyi kullanır: Vücudu kafayı bacakları, ayakları ve elleri...
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2 & 3 - Sağ / Sol Bekler
Sağ ve sol bekler dış savunmacılar olarak bilinir. Kendilerini sahanın sağ ve sol dış kısımlarında konumlandırırlar. Bu oyuncuların iyi bir atletizme ve dayanıklılığa sahip olması gerekir. Ana görevleri rakip takımın kanat oyuncularını savunmaktır. Bekler gerçekten hızlı ayaklara sahip olmalı ve güçlü bir fizikle oynamalıdır. Çoğu zaman topu almaları, pas vermeye zorlamaları gerekir.
Beklerin hücumda da önemli görevleri vardır. Takımları sahanın sağ tarafına hücum ediyorsa sağ bek, sahanın sol tarafına hücum ediyorsa sol bek hücuma katılır.
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4 & 5 - Stoperler
Bu iki pozisyon merkez defansta konumlanan oyunculardır. Ceza sahası çizgisinin karşı tarafında kaleciye yakın bir konumda yer alırlar. Merkez defans oyuncularının ana görevi, rakip oyuncuların topu oraya getirmesini engelleyerek sahanın merkezini korumaktır. Pasları kesmek, hücum oyuncularından topu söküp almak, şutları engellemek, bire bir durumlarda topu çalmak ve çok daha fazlasını yapmakla görevlidirler.
Merkez savunmacıların hücumda her zaman büyük rolleri yoktur, ancak topa sahip olma ve topu tutma konusunda bir rol oynarlar. Topa sahip olabilmeleri ve rakip takımın paslarını çaldıktan ya da araya girdikten sonra hücum oyuncularına pas verebilmeleri gerekir.
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6 - Defansif Orta Saha
Defansif orta saha oyuncularının zeki, fiziksel ve iyi bir dayanıklılığa sahip olması gerekir. Ana rolleri rakibin sahanın ortasına hücum etmesini ve topa sahip olmasını yavaşlatmaktır. Bunu hücum oyuncularını çalımlayarak, boşta kalan toplara sahip olarak ve hücum oyuncularının sahanın ortasından hücum etmesine izin vermek yerine topu yana doğru zorlayarak yaparlar.
Ofansif orta saha oyuncuları aynı zamanda sağlam pasörlerdir. Bir defansif orta saha oyuncusunun gol atması pek olası olmasa da, topun savunma bölgesine ilerlemesinde büyük rol oynarlar. Orta saha oyuncuları genellikle rakip takımın orta saha oyuncularının arasından geçen ve hücumu iyi bir pozisyona sokmayı yarayan ileri pası kullanırlar. Bu tür paslar nokta atışı isabet gerektirir. Orta saha oyuncuları iyi bir muhakeme yeteneğine sahip olmalıdır çünkü sahanın diğer bölümünde boş bir alan yoksa yaratıcı olmalı ve geriye ya da yana doğru pas vermelidirler.
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7 ve 11 - Kanat Oyuncuları
Her takımda iki kanat oyuncusu vardır. Kanat oyuncuları sahanın sol ve sağ taç çizgileri boyunca konumlandırılır. Kanat oyuncularının ana hedefleri boşluk yaratmak, genellikle forvetler için gol fırsatları yaratmak, topu hücuma taşımak ve gol atmaktır. Kanat oyuncuları doğal olarak alan yaratmak için kendilerini taç çizgileri üzerinde konumlandırırlar. Rakip takımlar her iki kanat oyuncusundan da sorumlu bir savunma oyuncusuna sahip olmalıdır.
Futbolda birçok gol merkezden gelişen pozisyonlardan gelir. Ancak bu asistlerin çoğu ceza sahası dışından gelir. Kanat oyuncuları her yönden gerçekten iyi oyuncular olmalıdır. Yetenekli pasörler olmaları, harika ayak hareketleri, sağlam şut becerileri, dayanıklılıkları, hızları ve topu iyi kullanabilmeleri gerekir.
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8 - Merkez Orta Saha Oyuncusu
Merkez orta saha oyuncuları, hem hücumda hem de savunmada önemli sorumlulukları olan, savunma ve hücum arasındaki merkezdir. Kendilerini sahanın merkezinde konumlandırırlar. Ofansif olarak, orta saha oyuncuları zaman zaman hücumu kontrol etmekten sorumludur. Genellikle oyunun hızını ve temposunu belirlerler. Ayrıca topu geriden getirirler ve hücum için oyuna sokarlar.
Merkez orta saha oyuncuları potansiyel olarak sahadaki diğer tüm oyunculardan daha fazla sprint atarlar. Dayanıklılık, hız, harika pas becerileri, incelik, iyi top sürme ve mükemmel ayak hareketlerine sahip olmaları gerekir. Defansif olarak, merkez orta saha oyuncuları savunma dizilişine bağlı olarak, kaleyi korumaya yardımcı olmak için geriye çekilmek de dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirirler. Diğer zamanlarda ise rakip top taşıyıcıya baskı yapmaları gerekir.
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9 - Forvet
Forvet oyuncuları rakip takımın kalecisi için en büyük tehdidi oluşturur. Kendilerini rakip sahanın derinliklerinde, rakip takımın ceza sahasının hemen dışında konumlandırırlar. Forvetler genellikle takımlarındaki en iyi şutörler olurlar ve ana hedefleri gol atmaktır. Takımlarındaki diğer pozisyonların aksine, forvet oyuncularının savunma sorumlulukları yoktur, yani geri koşmaları ve yardım etmeleri istenmez. Forvet oyuncularının dayanıklılığı, iyi top sürme becerisi ama en önemlisi yetenekli ve etkili şutörler olmaları gerekir.
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10 - Merkez Hücumcu Orta Saha
Merkez hücum orta saha oyuncuları çoğunlukla hücum oyuncularıdır. Forvetler ve merkez orta saha oyuncuları arasında yer alırlar. Kendilerini sık sık bire bir pozisyonlarda bulacakları için yetenekli top sürücüler olmalıdırlar. Ayrıca iyi görüş, farkındalık, karar verme ve harika pas becerilerine sahip olmaları gerekir. Hücuma dönük orta saha oyuncuları genellikle gol için topu kendi bölgelerinin derinliklerine sürmek veya pas vermekle görevlidir.
En yaygın hücuma dönük orta saha oyuncusu gelişmiş oyun kurucudur. Bu pozisyon önemlidir çünkü tüm işlerini rakip sahanın kalbinde yaparlar. Orta sahayı hücuma elit paslar ve driplinglerle bağlamakla görevlidirler.
Sonuç
Kaleciden forvete kadar sahadaki her oyuncunun takımın genel başarısı açısından önemli bir görevi vardır. Bazı oyuncuların bire birde harika becerilere sahip olması, bazılarının elit bir dayanıklılığa sahip olması ve bazılarının da fiziksel olarak iyi oynaması gerekir. Futbolu izlemeyi bu kadar eğlenceli kılan unsur, tüm oyuncuların koordinasyonudur.