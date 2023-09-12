Futboldaki Pozisyonlar ve Forma Numaraları Üzerine Bir Rehber

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dünyanın en popüler sporu. Dünya çapında 200 ülkede 250 milyondan fazla futbolcu var ve bu futbolcular üç yaşından itibaren

Futbol dünyanın en popüler sporu derken, dünya çapındaki yaklaşık 3,5 milyar taraftarı hiç hesaba katmıyoruz bile...