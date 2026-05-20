Futbol Sahası, Ölçüleri ve Tüm Kriterleri

Futbol yalnızca oyuncuların performansıyla değil oynandığı alanın standartlarıyla da belirlenir. Uluslararası kurallar çerçevesinde belirlenen ölçüler oyunun akışını doğrudan etkiler. Zemin genişliği, çizgilerin konumu, kale ölçüleri gibi detaylar maçın kalitesini belirleyen temel unsurlar arasında yer alır. Profesyonel seviyede kullanılan futbol sahası belirli standartlara bağlı kalınarak tasarlanır.

01 Futbol Sahası Ölçüleri

Futbol sahasının boyutları oyun seviyesine göre küçük değişiklikler gösterebilir ancak belirli sınırlar dışına çıkılmaz. Uluslararası maçlarda daha net standartlar uygulanır. Bu ölçüler oyunun temposunu, oyuncuların konumlanmasını ve taktik anlayışı doğrudan etkiler.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği tarafından belirlenen ölçülere göre bir saha dikdörtgen formda olur. Uzunluk ve genişlik değerleri belirli aralıklar içinde kalır. Bu nedenle futbol sahası ölçüleri her sahada birebir aynı olmasa da belirli bir standart içinde değerlendirilir.

Profesyonel karşılaşmalarda kullanılan sahalar genellikle şu aralıklarda olur:

Uzunluk 100 metre ile 110 metre arası

Genişlik 64 metre ile 75 metre arası

Bu değerler incelendiğinde sıkça sorulan futbol sahası kaç metre sorusuna ortalama 105 x 68 metre yanıtı verilebilir. Bu ölçü UEFA ve FIFA organizasyonlarında en çok tercih edilen standarttır.

Alan hesabı yapıldığında merak edilen bir diğer konu da büyüklük olur. Ortalama bir saha yaklaşık 7 bin metrekare civarındadır. Bu hesap üzerinden düşünüldüğünde futbol sahası kaç dönüm sorusuna yaklaşık 7 dönüm cevabı verilir.

02 Futbol Saha Çizgileri

Sahanın ölçüleri kadar çizgilerin doğru şekilde konumlandırılması da büyük önem taşır. Çizgiler yalnızca sınırları belirlemez aynı zamanda oyunun kurallarını uygulamaya da yardımcı olur. Her çizginin belirli bir işlevi vardır.

Saha çizgileri beyaz renkte olur ve zeminde net şekilde görünmelidir. Kalınlıkları genellikle 12 santimetreyi geçmez. Bu detay küçük gibi görünse de oyun içinde büyük fark yaratır.

Futbol sahasında yer alan temel çizgiler şunlardır:

Taç çizgileri

Kale çizgileri

Orta saha çizgisi

Ceza sahası çizgileri

Altı pas çizgileri

Köşe yayı

Orta saha çizgisi sahayı iki eşit parçaya böler. Ortada bulunan yuvarlak alanın yarıçapı 9.15 metre olarak belirlenmiştir. Bu yapı sayesinde maç başlarken oyuncuların konumlanması netleşir. Doğru çizim yapılan bir futbol sahası kaç metre olursa olsun oyun kurallarına tam uyum sağlar.

03 Futbol Sahası Kale Ölçüleri

Kale ölçüleri futbolun en kritik detaylarından biridir. Golün geçerli sayılması tamamen bu alanın doğru ölçülmesine bağlıdır. Kalelerin standart ölçüleri tüm dünyada aynıdır ve değişmez.

Kalenin iç genişliği 7.32 metre olarak belirlenmiştir. Yükseklik ise 2.44 metredir. Bu ölçüler profesyonel tüm maçlarda aynıdır. Bu nedenle futbol sahası kale ölçüleri konusunda herhangi bir esneklik bulunmaz.

Kale direkleri ve üst direk aynı kalınlıkta olur. Genellikle beyaz renkte tercih edilir. File sistemi topun kaleye girip girmediğini net şekilde gösterecek şekilde tasarlanır.

Kalelerin sağlamlığı kadar zemine sabitlenmesi de önem taşır. Hareket eden ya da gevşek bir kale ciddi güvenlik riskleri oluşturabilir. Standartlara uygun şekilde kurulan bir profesyonel futbol sahası ölçüleri içinde kaleler her zaman sabit ve dengeli olur.

04 Ceza Alanı ve Ölçüsü

Ceza sahası oyunun en kritik bölgelerinden biridir. Hakem kararlarının büyük kısmı bu alanda gerçekleşir. Penaltılar, fauller ve kaleci müdahaleleri bu bölge içinde değerlendirilir.

Ceza sahası kale merkez alınarak çizilir. Kaleden itibaren 16.5 metre ileri doğru uzanır. Genişliği ise kale çizgisi boyunca 40.3 metre olarak belirlenmiştir. Bu alanın hemen içinde daha küçük bir bölüm bulunur.

Altı pas olarak bilinen alanın ölçüleri şu şekildedir:

Kaleden 5.5 metre ileri uzanır

Genişliği 18.32 metre olur

Penaltı noktası ise kale çizgisinden 11 metre uzaklıkta yer alır. Bu mesafe oyunun en kritik anlarında belirleyici rol oynar. Tüm bu ölçüler incelendiğinde bir futbol sahası kaç metre olursa olsun ceza sahası standartlarının değişmediği görülür.

05 Köşe Alanı

Korner atışlarının kullanıldığı köşe alanı küçük gibi görünse de oyunun akışında önemli rol oynar. Hücum organizasyonlarının başlangıç noktalarından biri olarak değerlendirilir.

Her köşede çeyrek daire şeklinde bir alan bulunur. Alanın yarıçapı 1 metredir. Top bu çizgi içinde yerleştirilerek oyuna sokulur. Alanın doğru çizilmesi korner atışlarının kurallara uygun şekilde yapılmasını sağlar.

Köşe alanı ile birlikte sahada bulunan diğer küçük detaylar da oyunun bütünlüğünü korur. Bu nedenle futbol saha ölçüleri yalnızca büyük alanlardan ibaret değildir. Küçük ölçülerin de büyük etkileri bulunur.

06 Bayrak Direkleri

Sahanın dört köşesinde yer alan bayrak direkleri görsel bir detay gibi algılansa da önemli bir işlev taşır. Hakemlerin ve yardımcı hakemlerin kararlarını destekler.

Bayrak direklerinin yüksekliği en az 1.5 metre olmalıdır. Uç kısmı sivri olmaz. Oyuncuların güvenliği için yuvarlak ya da yumuşak malzemeden üretilir.

Direklerin esnek olması tercih edilir. Çarpma durumunda oyuncuya zarar vermemesi gerekir. Detaylar dikkate alındığında profesyonel bir futbol sahası kaç metre olursa olsun güvenlik kriterleri her zaman ön planda tutulur.

Bir futbol sahası kaç metre?

Profesyonel maçlarda kullanılan sahalar genellikle 105 metre uzunluk ve 68 metre genişlik ölçülerine sahiptir. Tüm bu değerler uluslararası organizasyonlarda en yaygın kullanılan standarttır. Daha küçük ya da büyük sahalar bulunabilir ancak belirlenen sınırlar dışına çıkılmaz. Ortalama bir futbol sahası ölçüleri bu değerler üzerinden değerlendirilir.