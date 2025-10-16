Ghost of Yōtei hakkında bilmen gerekenler

Beş yıl kadar önce geliştirici Sucker Punch, PS4'e özel Ghost of Tsushima ile Japonya'nın en güzel ve en etkileyici sanal betimlemelerinden birini sunmuştu oyunculara. Şimdi ise Ghost of Yōtei devam oyunu nihayet çıktı ve yalnızca görsel anlamda çarpıcı bir şölen olmakla kalmayıp aynı zamanda başarılı bir devam ve kendi başına öne çıkan bir açık dünya oyunu olmayı başarıyor.

01 Ghost of Yōtei ile yeni bir hikaye

İyi haber şu ki Ghost of Yōtei, ilk oyunun hikayesini doğrudan devam ettirmiyor. Yani bu yeni PS5 oyunundan keyif almak için Ghost of Tsushima'yı oynamış olman gerekmiyor.

Oyundaki olaylar, önceki oyundan yaklaşık 300 yıl sonrasında, 17. yüzyıl Japonya'sında geçiyor. Oyun seni Japonya'nın kuzey ucuna, karla kaplı Yotei Dağı çevresindeki bölgeye götürüyor. Burada, geçmişte "Yōtei Altılısı" adı verilen bir grup asi samurayın anne babasını öldürmesine tanık olmuş ana kahraman Atsu yaşıyor.

Ghost of Yōtei, oyuncuları 17. yüzyıl Japonya'sının Ezo bölgesine götürüyor © Sony Interactive Entertainment

Atsu intikam peşindedir ve tehlikeli düşmanı bulmak, ailesinin ölümünün hesabını sormak için günümüz Hokkaido'su civarındaki Ezo bölgesine yolculuk eder. Ghost of Yōtei, konusu ve teması bakımından Assassin's Creed Shadows ile benzerlikler taşıyan klasik bir intikam hikâyesi anlatıyor. Ancak Ubisoft'un macera oyunundan farklı olarak, Yōtei ahlaki unsurları da derinlemesine inceliyor ve çok katmanlı, derin bir hikâye sunuyor, bu da anlatının inandırıcılığını gözle görülür biçimde artırıyor.

Ghost of Yōtei'nin ana hikâyesi yaklaşık 30 saat sürüyor ancak devasa açık dünyada dolaşır, yan görevleri tamamlar ve toplanabilir öğeleri ararsan, bu süreyi rahatlıkla üç katına çıkarabilirsin.

02 PS5'te aşık olunacak bir dünya

Ghost of Yōtei'nin asıl yıldızı kuşkusuz devasa ve inanılmaz derecede detaylı oyun dünyası. Görsel olarak öylesine zengin biçimde işlenmiş ki çeşit çeşit manzaraları izlemekten kendini alamayacaksın.

Ghost of Yōtei, pitoresk arka planları ile büyülüyor © Sony Interactive Entertainment

Geliştirme ekibi, Japonya'nın kırsal doğasının büyüleyici güzelliğini yakalarken açık dünyayı cansız hissettirmemeyi başarmış. Yabani çiçeklerle dolu tarlalarda gizlenirken, Yōtei Dağı çevresindeki kiraz çiçeklerine hayran olurken veya sonbahar ormanlarına bakarken ağzın açık kalacak.

Farklı biyomlara bölünmüş bu açık dünya gerçek bir sanat eserine dönüşmüş. O kadar çeşitli ki saatler sonra bile kendini sık sık durup atmosferin büyüsüne kapılmış halde buluyorsun. Bunun en önemli nedeni, oyundaki zengin doğal yaşamı; ayılar tilkileri avlıyor, kuş sürüleri dağ göllerinde susuzluklarını gideriyor, yaban atları geniş çayırlarda oynuyor.

Detaylı oyun dünyası seni uzun süre oyalayacak © Sony Interactive Entertainment

Ghost of Yōtei'nin dünyasına gösterilen detaylı özen, hâlâ açık dünya türünün mihenk taşı sayılan Red Dead Redemption 2'yi hatırlatıyor. Çünkü burada da oyuncular, açık dünyayı kendi hızlarında ve özgürce keşfetmeye davet ediliyorlar. Tıpkı Ghost Tsushima'da olduğu gibi, seni yönlendiren görev işaretleri, oklar ya da arayüz simgeleri yok, sadece rüzgâr yol gösteriyor.

03 Atlar ve kurtlarla yolculuk

Ezo bölgesinin vahşi yaşamı da Ghost of Yōtei'nin oynanışında kilit bir rol oynuyor. Önceki oyunda olduğu gibi, açık dünyada hızlı hareket etmek ve uçurumları aşmak için bir ata bineceksin. Beyaz çiçeklerin üzerinden geçtiğinde, sadık atın kısa süreliğine hızlanıyor. Ayrıca Atsu'nun yolculuğuna bir dişi kurt da eşlik ediyor, çeşitli görevlerde sana yardım ediyor ve sonrasında yolunuz tekrar ayrılıyor.

Bir dişi kurt, bazı yerlerde seni desteklemek yanında yer alıyor © Sony Interactive Entertainment

Ancak oyundaki kurtlar barış içinde yaşamıyor. Düşman birlikleri bu hayvanları neredeyse tamamen yok etmiş durumda. Ezo bölgesinde dikkatli davranırsan, kurt inleri bulabilir ve bu hayvanlardan birini geçici olarak yanınıza alabilirsin. Düşman kamplarına yırtıcı dostlarınla birlikte saldırdıkça aranızdaki bağı güçlendiriyor ve dişi kurdun savaşta kullanabileceği yeni yeteneklerin kilidini açıyorsun.

04 Devasa savaşlar

Ghost of Yōtei her zaman sakin bir oyun değil; dövüş ve gizlilik, açık dünya oynanışının bir kez daha merkezinde yer alıyor. Geliştirilmiş ve daha incelikli hale getirilmiş dövüş sistemi, oyunun en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Atsu sık sık birden fazla düşman ile baş etmek zorunda kalıyor © Sony Interactive Entertainment

Atsu; çift katana, odachi ya da kusarigama gibi silahlarla oyun boyunca düşman gruplarıyla karşı karşıya geliyor ve bu sahneler görsel olarak büyüleyici biçimde sunuluyor. Onun yetenekleri, oyun dünyasına dağılmış tapınaklarda geliştirilebiliyor ve bu da dövüşlerde tamamen yeni olanaklar yaratıyor.

Ghost of Tsushima'daki farklı duruş biçimleri bu oyununda yer almıyor. Bunun yerine, hangi silahı kullandığın saldırı hızını, çevikliğini ve gücünü belirliyor. Ayrıca karşı saldırılara, bloklara ve kaçışlara nasıl tepki vereceğini de etkiliyor. Bu sistem, savaşlara yaklaşım için farklı yollar açıyor ve Ghost of Yōtei'nin dövüşlerini kendine özgü bir hisle dolduruyor. Zorlayıcı ama eğlenceli dövüş sistemi, oyunun en büyük öne çıkan detaylarından biri.

Ghost of Yōtei'de gizlilik mekanikleri de önemli yer tutuyor © Sony Interactive Entertainment

Elbette ki doğrudan savaşma her zaman en iyi seçenek değil. Bu nedenle gizlilik mekaniği oyunda büyük önem taşıyor. Çoğu durumda sessiz hareket etmek başarıya giden en iyi yol. Habersiz nöbetçileri uzaktan bir yay ile sessizce öldürebilir veya gizli bitirişlerle ortadan kaldırabilirsin. Kaplara taş atarak nöbetçilerin dikkat dağıtırken, yüksek otlar arasında görünmeden ilerleyebilir veya çatıları kullanarak düşman kamplarına sızabilirsin.

05 Ghost of Yōtei bir PS5 klasiği

Büyüleyici oyun dünyasından nefes kesici müziğine, sürükleyici savaşlardan inanılmaz grafiklerine kadar Ghost of Yōtei, PS5 sahipleri için mutlaka deneyimlenmesi gereken eksiksiz bir açık dünya paketi sunuyor.

Ghost of Yōtei © Sony Interactive Entertainment

Özellikle yoğun ve etkileyici atmosferiyle, detaylı ve canlı dünyasıyla oyuncuyu büyülüyor; ekranda olup bitenleri seyrederken sık sık durup o anın güzelliğine kapılmaktan kendini alamıyorsun.