GTA 5 Hileleri (2022)

Oyun tarihinin en popüler serilerinden Grand Theft Auto V, uzun yıllardır bir kısırdöngü içinde ancak yapımcı Rockstar Games'in keyfi yerinde. İlk olarak 2013 yılında piyasaya sürülen yapım , konsol tarafında nesiller değişse de tekrar tekrar çıkış yapmaya devam ediyor. Üstelik oyunu oynayan kitlede de kayda değer bir azalma olmuyor.

Hal böyleyken özellikle oyunun tek kişilik modunu oynayıp oynanışa renk katmak isteyenler sık sık hilelere başvuruyorlar. Bu sayfada oyunda kullanılabilecek başlıca hileleri bulacaksın. Hileleri girebilmek için "~" tuşuna basman gerektiğini not düşelim ancak oyunu konsolda oynayanlar da gerekli tuş kombinasyonları aşağıda bulabilirler.

01 GTA 5 oyuncu hileleri

GTA V'teki oyuncu hilelerinin etkisi, kontrol edilen karakterin temel hareketleri ve içinde bulunduğu durum üzerine daha çok. Ölümsüzlük, aranma seviyesi değişimi, daha hızlı koşma ve daha hızlı yüzme gibi özellikler aşağıdaki hileler sayesinde kullanılabiliyor.

PAINKILLER | Ölümsüzlük verir

TURTLE | Maksimum sağlık ve zırh verir

FUGITIVE | Aranma seviyesini artırır

LAWYERUP | Aranma seviyesini düşürür

POWERUP | Özel yeteneği doldurur

LIQUOR | Sarhoş modunu açar

SLOWMO | Ağır çekim modunu açar

DEADEYE | Ağır çekimde nişan alma modunu açar

CATCHME | Hızlı koşma modunu açar

GOTGILLS | Hızlı yüzme modunu açar

HOPTOIT | Süper zıplama modunu açar

SKYDIVE | Paraşüt verir

SKYFALL | Gökyüzünden süzülmeyi sağlar

FLOATER | Yerçekimini değiştirir

MAKEITRAIN | Hava durumunu değiştirir

SNOWDAY | Araçların yol tutuşunu düşürür

02 GTA 5 araç hileleri

Oyundaki araç hileleri tahmin edebileceğin üzere istediğin bir aracı haritanın dört bir yanında aramak yerine anında temin edebilmeni sağlıyor. Listedeki üç özel aracın hilesini ise ancak parantez içinde yazan mücadeleyi tamamladıktan sonra kullanabilirsin.

BANDIT | BMX bisiklet

BARNSTORM | Stunt uçağı

BUBBLES | Kraken denizaltı (Wildlife Photography mücadelesi sonrası)

BUZZOFF | Buzzard saldırı helikopteri

COMET | Comet otomobil

DEATHCAR | Duke O'Death otomobil (Duel mücadelesi sonrası)

EXTINCT | Dodo deniz uçağı (Sea Plane mücadelesi sonrası)

FLYSPRAY | Duster uçağı

HOLEIN1 | Golf arabası

OFFROAD | Sanchez motosiklet

RAPIDGT | Rapid GT otomobil

ROCKET | PCJ-600 motosiklet

TRASHED | Çöp kamyonu

VINEWOOD | Limuzin

03 GTA 5 silah ve mühimmat hileleri

Oyundaki silah ve mühimmat hileleri sayıca az olmasına rağmen bir kerede tüm işini görecek işlevselliğe sahip. Eğer "TOOLUP" hilesini girersen oyundaki tüm silahlara aynı anda sahip olur, üstelik ceplerini de yeterli miktarda mühimmatla doldurursun.

HOTHANDS | Patlayıcı yakın saldırılar

HIGHEX | Patlayıcı mermiler

INCENDIARY | Yanıcı mermiler

TOOLUP | Silah ve mühimmat verir

04 GTA 5 para hilesi

Bugüne kadar piyasaya sürülen tüm GTA oyunlarında oyuncuların en çok başvurduğu hilelerden biri para hilesi olmuştur. Ne var ki GTA V'te işe yarar bir para hilesi yok, üstelik bu resmen yasak. Bunun nedeni de GTA V'i yıllardır oynanabilir kılan GTA Online kısmı. Elbette ki para hilesi kullanan kötü niyetli oyuncular mevcut, hatta aynı sunucuda yer alıp hile kullanmayan oyuncuların başına da dert olabiliyorlar. Özetlemek gerekirse siz siz olun, GTA V oynarken asla ve asla bir para hilesi kullanmaya çalışmayın.

05 GTA 5 PlayStation hileleri

PlayStation konsollarında hileleri kontrolcünün tuşları ile aktif hale getirmek için yapman gerekenleri aşağıda bulabilirsin. Alternatif olarak oyun içindeki cep telefonundan en alt bölümdeki numaraları çevirerek de hileleri kullanman mümkün.

Ölümsüzlük verir | Sağ, X, Sağ, Sol, Sağ, R1, Sağ, Sol, X, Üçgen

Maksimum sağlık ve zırh verir | Daire, L1, Üçgen, R2, X, Kare, Daire, Sağ, Kare, L1, L1, L1

Aranma seviyesini artırır | R1, R1, Daire, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Aranma seviyesini düşürür | R1, R1, Daire, R2, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ Sol

Özel yeteneği doldurur | X, X, Kare, R1, L1, X, Sağ, Sol, X

Sarhoş modunu açar | Üçgen, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Sol

Ağır çekim modunu açar | Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, Kare, R2, R1

Ağır çekimde nişan alma modunu açar | Kare, L2, R1, Üçgen, Sol, Kare, L2, Sağ, X

Hızlı koşma modunu sağlar | Üçgen, Sol, Sağ, Sağ, L2, L1, Kare

Hızlı yüzme modunu açar | Sol, Sol, L1, Sağ, Sağ, R2, Sol, L2, Sağ

Süper zıplama modunu açar | L2, L2, Kare, Daire, Daire, L2, Kare, Kare, Sol, Sağ, X

Paraşüt verir | Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, R2, Sol, Sol, Sağ, L1

Gökyüzünden süzülmeyi sağlar | L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ, L1, L2, R1, R2, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Yerçekimini değiştirir | Sol, Sol, L1, R1, L1, Sağ, Sol, L1, Sol

Hava durumunu değiştirir | R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Kare

Araçların yol tutuşunu düşürür | Üçgen, R1, R1, Sol, R1, L1, R2, L1

BMX bisiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2

Buzzard helikopteri verir | Daire, Daire, L1, Daire, Daire, Daire, L1, L2, R1, Üçgen, Daire, Üçgen

Comet verir | R1, Daire, R2, Sağ, L1, L2, X, X, Kare, R1

Çöp kamyonu verir | Daire, R1, Daire, R1, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ

Duster uçağı verir | Sağ, Sol, R1, R1, R1, Sol, Üçgen, Üçgen, X, Daire, L1, L1

Golf arabası verir | Daire, L1, Sol, R1, L2, X, R1, L1, Daire, X

Limuzin verir | R2, Sağ, L2, Sol, Sol, R1, L1, Daire, Sağ

PCJ-600 motosiklet | R1, Sağ, Sol, Sağ, R2, Sol, Sağ, Kare, Sağ, L2, L1, L1

Rapid GT verir | R2, L1, Daire, Sağ, L1, R1, Sağ, Sol, Daire, R2

Sanchez motosiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, Kare, Daire, Üçgen, R1, R2

Stunt uçağı verir | Daire, Sağ, L1, L2, Sol, R1, L1, L1, Sol, Sol, X, Üçgen

Patlayıcı yakın saldırılar | Sağ, Sol, X, Üçgen, R1, Daire, Daire, Daire, L2

Patlayıcı mermiler | Sağ, Kare, X, Sol, R1, R2, Sol, Sağ, Sağ, L1, L1, L1

Yanıcı mermiler | L1, R1, Kare, R1, Sol, R2, R1, Sol, Kare, Sağ, L1, L1

Silah ve mühimmat verir | Üçgen, R2, Sol, L1, X, Sağ, Üçgen, Aşağı, Kare, L1, L1, L1

06 GTA 5 Xbox hileleri

Xbox konsollarında hileleri kontrolcünün tuşları ile aktif hale getirmek için yapman gerekenleri aşağıda bulabilirsin. Alternatif olarak oyun içindeki cep telefonundan en alt bölümdeki numaraları çevirerek de hileleri kullanman mümkün.

Ölümsüzlük verir | Sağ, A, Sağ, Sol, Sağ, RB, Sağ, Sol, A, Y

Maksimum sağlık ve zırh verir | B, LB, Y, RT, A, X, B, Sağ, X, LB, LB, LB

Aranma seviyesini artırır | RB, RB, B, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Aranma seviyesini düşürür | RB, RB, B, RT, Sağ, Sol, Sağ, Sol, Sağ Sol

Özel yeteneği doldurur | A, A, X, RB, LB, A, Sağ, Sol, A

Sarhoş modunu açar | Y, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Sol

Ağır çekim modunu açar | Y, Sol, Sağ, Sağ, X, RT, RB

Ağır çekimde nişan alma modunu açar | X, LT, RB, Y, Sol, X, LT, Sağ, A

Hızlı koşma modunu sağlar | Y, Sol, Sağ, Sağ, LT, LB, X

Hızlı yüzme modunu açar | Sol, Sol, LB, Sağ, Sağ, RT, Sol, LT, Sağ

Süper zıplama modunu açar | LT, LT, X, B, B, LT, X, X, Sol, Sağ, A

Paraşüt verir | Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, RT, Sol, Sol, Sağ, LB

Gökyüzünden süzülmeyi sağlar | LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ, LB, LT, RB, RT, Sol, Sağ, Sol, Sağ

Yerçekimini değiştirir | Sol, Sol, LB, RB, LB, Sağ, Sol, LB, Sol

Hava durumunu değiştirir | RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X

Araçların yol tutuşunu düşürür | Y, RB, RB, Sol, RB, LB, RT, LB

BMA bisiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Y, RB, RT

Buzzard helikopteri verir | B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y

Comet verir | RB, B, RT, Sağ, LB, LT, A, A, X, RB

Çöp kamyonu verir | B, RB, B, RB, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ

Duster uçağı verir | Sağ, Sol, RB, RB, RB, Sol, Y, Y, A, B, LB, LB

Golf arabası verir | B, LB, Sol, RB, LT, A, RB, LB, B, A

Limuzin verir | RT, Sağ, LT, Sol, Sol, RB, LB, B, Sağ

PCJ-600 motosiklet | RB, Sağ, Sol, Sağ, RT, Sol, Sağ, X, Sağ, LT, LB, LB

Rapid GT verir | RT, LB, B, Sağ, LB, RB, Sağ, Sol, B, RT

Sanchez motosiklet verir | Sol, Sol, Sağ, Sağ, Sol, Sağ, X, B, Y, RB, RT

Stunt uçağı verir | B, Sağ, LB, LT, Sol, RB, LB, LB, Sol, Sol, A, Y

Patlayıcı yakın saldırılar | Sağ, Sol, A, Y, RB, B, B, B, LT

Patlayıcı mermiler | Sağ, X, A, Sol, RB, RT, Sol, Sağ, Sağ, LB, LB, LB

Yanıcı mermiler | LB, RB, X, RB, Sol, RT, RB, Sol, X, Sağ, LB, LB

Silah ve mühimmat verir | Y, RT, Sol, LB, A, Sağ, Y, Aşağı, X, LB, LB, LB

07 GTA 5 telefon hileleri

Şu ana kadar oyundaki hilelerin hem PC'de hem de konsolda nasıl aktif edilebileceğini anlattık. Hile kodu girerek ya da kontrolcünün tuşlarına basarak kullanılabilen hileleri oyun içindeki cep telefonundan aşağıdaki numaraları çevirerek de kullanabilirsin. İşte sana uzun bir telefon rehberi!

1-999-724-6545537 | Ölümsüzlük verir

1-999-887-853 | Maksimum sağlık ve zırh verir

1-999-384-48483 | Aranma seviyesini artırır

1-999-529-93787 | Aranma seviyesini düşürür

1-999-769-3787 | Özel yeteneği doldurur

1-999-547867 | Sarhoş modunu açar

1-999-332-3393 | Ağır çekim modunu açar

1-999-332-3393 | Ağır çekimde nişan alma modunu açar

1-999-228-2463 | Hızlı koşma modunu sağlar

1-999-46844557 | Hızlı yüzme modunu açar

1-999-467-8648 | Süper zıplama modunu açar

1-999-759-3483 | Paraşüt verir

1-999-759-3255 | Gökyüzünden süzülmeyi sağlar

1-999-356-2837 | Yerçekimini değiştirir

1-999-625-348-7246 | Hava durumunu değiştirir

1-999-766-9329 | Araçların yol tutuşunu düşürür

1-999-226-348 | BMX bisiklet verir

1-999-227-678-676 | Stunt uçağı verir

1-999-282-2537 | Kraken denizaltısı verir

1-999-289-9633 | Buzzard helikopteri verir

1-999-266-38 | Comet verir

1-999-332-84227 | Duke O'Death verir

1-999-398-4628 | Dodo deniz uçağı verir

1-999-359-77729 | Duster uçağı verir

1-999-4653-461 | Golf arabası verir

1-999-633-7623 | Sanchez motosiklet verir

1-999-727-4348 | Rapid GT verir

1-999-762-538 | PCJ-600 motosiklet

1-999-872-7433 | Çöp kamyonu verir

1-999-846-39663 | Limuzin verir

1-999-468-42637 | Patlayıcı yakın saldırılar

1-999-444-439 | Patlayıcı mermiler

1-999-4623-634279 | Yanıcı mermiler

1-999-866-587 | Silah ve mühimmat verir