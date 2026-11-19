GTA 6 nihayet çıktı! Seride ilk kez suç dünyasına tek başına atılmak ya da birbirinden bağımsız üç karakteri yönetmek yerine bir çiftin hikâyesine ortak oluyorsun. Jason Duval ve Lucia Caminos aynı evi, banka hesabını ve özel yetenekleri paylaşıyor. Üstelik doğru seçimler yaparsan aralarındaki ilişkiyi çok daha ciddi bir boyuta taşıyabilirsin.

Önemli olan, Jason ve Lucia’nın kendilerine özgü yeteneklerini tanımak ve bu yetenekleri birlikte nasıl kullanacağını bilmek. Bu rehberde karakterlerin yeteneklerini, aralarındaki farkları, karakterler arasında nasıl geçiş yapabileceğini ve Leonida’nın en çok aranan çiftini güçlü bir ikiliye dönüştürmenin yollarını keşfedebilirsin.

01 GTA 6’da Jason Duval ve Lucia Caminos kimdir?

Jason ve Lucia sahil kenarında © Rockstar Games

GTA 6’da hikâyenin merkezinde iki ana karakter yer alıyor. GTA serisindeki karakterler söz konusu olduğunda herkesin bir favorisi vardır . Ancak bu kez işler biraz farklı. Jason ve Lucia arasında ciddi bir ilişki geliştirebilir ya da ikiliyi yalnızca suç ortağı olarak tutabilirsin. Peki, oyunda uzun saatler boyunca maceralarına ortak olacağın bu iki karakter kim?

Jason, ikilinin daha sessiz ve içine kapanık olanı. Eski bir asker olan Jason, ordudan ayrıldıktan sonra uyuşturucu kaçakçılığına bulaşmış. Geçmişte yaşadıkları onu daha temkinli ve tedbirli biri haline getirmiş. Öyle ki bir yere oturmadan önce çıkış kapılarını kontrol edecek kadar dikkatli bir karakter.

Lucia ise Jason’ın tam tersi bir karakter. Hapisten yeni çıkmış, amatör dövüşçülük geçmişi olan Lucia; hırslı, cesur ve harekete geçmek için olayların kendiliğinden gelişmesini beklemeyen biri. Jason ile yeniden bir araya gelmesiyle hikâye asıl başlangıcını yapıyor. Bu noktadan itibaren ikili, Leonida’da Bonnie ve Clyde’ı aratmayan bir suç ortaklığına adım atıyor.

Jason ve Lucia’nın ikisini de oynayabilir, her karakterin kendine özgü hikâyesini ve özel görevlerini deneyimleyebilirsin. Üstelik her birinin farklı özellikleri ve becerileri bulunuyor. Bu yüzden yalnızca bir karaktere odaklanıp diğerini tamamen göz ardı etmek, oyundaki ilerleyişini olumsuz etkileyebilir.

Jason Duval

Geçmişi: Eski asker, eski uyuşturucu kaçakçısı

Kişiliği: İçine kapanık, temkinli, düşünceli

Dövüş stili: Sokak dövüşü, sert yumruklar ve kaba kuvvet

Özel yeteneği: Odaklanma

Yaşadığı yer: Leonida’daki evi, oyundaki ilk güvenli bölge

Jason ve Lucia, doğru stratejiyle mükemmel bir ikili © Rockstar Games

Lucia Caminos

Geçmişi: Amatör dövüşçü, hikayenin başında hapisten yeni çıkmıştır

Kişiliği: Hırslı, cesur, ifade gücü yüksek

Dövüş stili: Teknik ve çevik; kickboks ve karma dövüş sanatları (MMA) odaklı.

Özel yeteneği: Odaklanma

Öne çıkan özelliği: GTA serisinin 3D döneminden bu yana ilk kadın ana karakteri.

02 Özel yetenekler: "Odaklanma" yeteneği nedir?

Franklin’in ağır çekim sürüşünü veya Trevor’ın öfke modunu unut! GTA 6’da Jason ve Lucia, Odaklanma adı verilen ortak bir özel yeteneğe sahip. Red Dead Redemption 2 oynadıysan Dead Eye ve Eagle Eye özelliklerinin tek bir tuşta birleşerek modern Vice City dünyasına uyarlandığını düşün.

L3 + R3 tuşlarına aynı anda basarak Odaklanma yeteneğini etkinleştirebilirsin. Söz konusu özellik zamanı yavaşlatarak çevreni daha iyi analiz etmene ve stratejik hamleler yapmana yardımcı olur. Çatışma sırasında düşmanların zayıf noktaları belirginleşir. Kırmızı noktalar ölümcül bölgeleri, sarı noktalar ise düşmanı öldürmeden etkisiz hale getirebileceğin bölgeleri gösterir. Böylece öldürdüğün kişi sayısını azaltabilir ve suç profilini kontrol altında tutabilirsin. Ancak Odaklanma senin yerine ateş etmez; yalnızca daha fazla zaman kazandırır ve hedeflerini belirlemeni kolaylaştırır. Nişan almak yine sana kalır.

GTA 6’da biraz dikkat, büyük fark yaratabilir © Rockstar Games

Bu yeteneği araçlara karşı da kullanabilirsin. Motorları, yakıt depolarını ve lastikleri hedef alarak özellikle kovalamacalar sırasında önemli bir avantaj elde edebilirsin. Çatışmaların dışında ise Odaklanma, çevreni incelemeni sağlayan bir keşif özelliğine dönüşür. Soygunlarda çalmaya değer eşyaları öne çıkarırken polis kovalamacalarında memurların konumlarını tespit etmene yardımcı olur. Üstelik polisler artık haritada otomatik olarak görünmediği için bu özellik çok daha önemli hale gelir.

Odaklanma yeteneğinin kullanım süresini, ekranın sol üst köşesindeki mor çubuktan takip edebilirsin. Çatışma sırasında bu çubuk giderek azalır ve tamamen tükendiğinde oyun normal hızına döner. Mor Odaklanma simgesiyle işaretlenen yiyecek ve içecekler, yeteneğini geçici olarak güçlendirir. Ayrıca lavaboda yüzünü yıkamanın da Odaklanma seviyesini artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

GTA 6’da Focus (Odaklanma) sistemi

Kontroller: L3 + R3 tuşlarına aynı anda basılır.

Çatışma: Zaman yavaşlar. Kırmızı işaretler ölümcül, sarı işaretler ise düşmanı öldürmeden etkisiz hale getirebileceğin noktaları gösterir.

Araçlar: Motor, yakıt deposu ve lastikler hedef alınabilir.

Keşif: Değerli eşyalar, etkileşime girilebilen nesneler, önemli ipuçları ve polislerin konumları belirginleşir.

Gösterge: Odaklanma seviyesi, ekranın sol üst köşesindeki mor simgeden takip edilir.

Geçici güç artışı: Özel simgeyle işaretlenen yiyecek ve içecekler Odaklanma yeteneğini geçici olarak güçlendirir. Yüzünü yıkamanın da benzer bir etki sağladığı belirtilir.

03 Jason ve Lucia: Temel farklar

GTA 5’in deneyimli oyuncularını şaşırtabilecek bir detay var: Jason ve Lucia, birbirinden tamamen farklı özel yeteneklere sahip Michael, Franklin ve Trevor gibi tasarlanmamış. Her iki karakter de Focus (Odaklanma) yeteneğini kullanıyor ve aynı üç temel özelliğe sahip. Aralarındaki asıl fark ise dövüş tarzlarında, karakter özelliklerinde ve oyun boyunca onları nasıl geliştirdiğinde ortaya çıkıyor.

Oynanış açısından en belirgin fark, yakın dövüş sırasında ortaya çıkıyor. Lucia, kickboks ve karma dövüş sanatlarından (MMA) gelen teknik ve çevik hareketlerle mücadele ederken Jason, sert yumrukları ve kaba kuvvetiyle öne çıkıyor. Yakın dövüşü seviyorsan karakter seçerken bu farkı göz önünde bulundurabilirsin.

Spor salonuna git ve her iki karakterin de yeteneklerini geliştir © Rockstar Games

Her karakterin özellikleri ayrı ayrı takip ediliyor. Jason ve Lucia’nın karakter menüsünde kendilerine ait profilleri bulunuyor. Yani spor salonunda yalnızca Jason ile antrenman yaparsan Lucia’nın fiziksel özellikleri gelişmiyor. Ancak spor salonuna gitmeden önce iki karakteri bir araya getirip birlikte antrenman yapmalarını sağlarsan her ikisinin de fiziksel gelişimine katkıda bulunabilirsin.

Hikâye boyunca Jason ve Lucia’nın ayrı ayrı tamamlaması gereken görevler ve katılabileceği etkinlikler bulunuyor. Böylece her iki karakterin hikâyesini de doğrudan deneyimleyebiliyorsun.

04 GTA 6’nın karakter sistemi nasıl çalışıyor?

GTA 6, San Andreas hayranlarının 20 yılı aşkın süredir özlediği, karakterlerin fiziksel özelliklerini geliştirmeye dayalı sistemi geri getiriyor. Jason ve Lucia’nın üç temel özelliği bulunuyor. Bu özellikleri görüntülemek için Jason ve Lucia menüsünden istediğin karakteri seçip profilindeki ilgili bölüme göz atabilirsin.

Güç , karakterin maksimum sağlık seviyesini artırır. Oyunun başlarında Jason’ın evinin terasında ağırlıklarla antrenman yapabilir, ilerleyen bölümlerde ise spor salonuna üye olabilirsin.

Kardiyo , karakterin maksimum dayanıklılık seviyesini artırır. Dayanıklılığını geliştirmenin en hızlı yolu koşu bandında veya kondisyon bisikletinde antrenman yapmaktır. Leonida’da koşarak, bisiklete binerek ya da yüzerek de dayanıklılığını artırabilirsin.

Odaklanma , nişan alırken zamanı ne kadar süreyle yavaşlatabileceğini belirler.

Güç ve Kardiyo özelliklerinin her biri dört seviyeden oluşuyor. Ancak bu seviyeler kalıcı değil. Antrenman yapmayı bıraktığında zamanla düşüyor. Bu yüzden karakterlerinin gelişimini korumak için düzenli olarak spor yapman gerekiyor. Ayrıca antrenmandan tam verim alabilmek için hareketleri tamamlamalısın. Dayanıklılığın tükenirse antrenmanın yarıda kalabilir. Antrenman sonrasında buzdolabından alacağın protein içeceği ise toparlanmanı hızlandırıyor.

Odaklanma yeteneği ise farklı aktivitelerle geliştiriliyor. Atış poligonunda pratik yapmak, golf oynamak, bilardo, balık tutmak ve meditasyon yapmak bu yeteneğini güçlendiriyor. Özellikle Port Gellhorn yakınlarındaki Rodgers Ranch’te bulunan atış poligonundaki mücadeleler, hızlı seviye atlamak için tercih edilen yöntemlerden biri. Bazı oyunculara göre Odaklanma, karakterinin suç profiline uygun hareket ettiğinde daha hızlı gelişirken mini oyunlar daha sınırlı katkı sağlıyor. Bu yüzden soygun yapmayı tercih ediyorsan saatlerini bilardo oynayarak geçirmene gerek yok.

En güzel yanı ise birlikte antrenman yapabilmek. Jason ve Lucia’nın birlikte spor yapma özelliğini açtığında, kontrol etmediğin karakter de sana eşlik ediyor ve aynı oranda gelişiyor. Böylece tek bir antrenmanla iki karakterin de fiziksel özelliklerini geliştirebiliyorsun. Üstelik her iki karakterin spor salonunda geliştirilebilen özelliklerini en üst seviyeye çıkardığında kazanabileceğin bir başarı ödülü de bulunuyor.

05 GTA 6’da karakterler arasında geçiş nasıl yapılır?

GTA 6’da Jason ve Lucia’nın yeteneklerini en iyi şekilde kullan © Rockstar Games

GTA 6’da Jason ve Lucia arasında oldukça hızlı geçiş yapabilirsin. Bunun için yön tuşlarından sağdakini basılı tutarken PS5’te R1, Xbox’ta ise RB tuşuna basman yeterli. İki karakter birbirine yakınsa geçiş neredeyse anında gerçekleşiyor. Ancak haritanın farklı noktalarındalarsa kamera uzaklaşarak diğer karakterin bulunduğu konuma geçiyor.

Ancak karakterler arasında her zaman özgürce geçiş yapamıyorsun. Bu özellik, ana hikâyede ilerledikçe açılıyor. Öncelikle oyunun başındaki belirli görevleri tamamlaman gerekiyor. Bazı görevlerde yalnızca tek bir karakteri kontrol edebilirken bazılarında hikâyenin belirli anlarında karakter değiştirmek zorunda kalıyorsun. Kimi görevlerde ise uygun olduğu sürece iki karakter arasında dilediğin gibi geçiş yapabiliyorsun. Serbest dolaşım sırasında karakter değiştirme konusunda çok daha fazla özgürlüğe sahipsin.

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Rockstar’ın paylaştığı görüntülerde bunun güzel bir örneği var. Jason’ı kontrol ederken siper alıp çatışmadan kaçmaya çalışıyor, ardından direksiyondaki Lucia’ya geçerek kaçışa devam edebiliyorsun. Ya da Jason araba kullanırken yolcu koltuğunda telefonuyla ilgilenen Lucia’ya geçip polisler ortaya çıktığında camdan ateş açabiliyorsun.

06 GTA 6’da Jason ve Lucia neden birlikte daha güçlü?

GTA 6’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de bu. Jason ve Lucia, yalnızca kontrol edebileceğin iki farklı karakter değil, aynı zamanda birlikte hareket eden bir ekip. Oyun da bu iş birliğinden yararlandığında sana çeşitli avantajlar sunuyor. Ancak diğer başarılı açık dünya oyunlarında olduğu gibi, bu avantajları kullanıp kullanmamak tamamen sana kalmış.

Soygunlar daha kolay hale geliyor. Soygun sırasında karakterlerden biri hedefleri gözetlerken diğeri kalabalığı kontrol altında tutabiliyor. Üstelik iki karakterin de ganimet taşıyabilmesi sayesinde soygundan daha fazla kazançla ayrılabiliyorsun. Kısacası, birlikte hareket etmek daha fazla kazanç sağlıyor.

Kovalamacalarda birlikte hareket edebiliyorsun. Karakterlerden biri aracı kullanırken diğeri ateş edebiliyor. Ateş eden karakteri kontrol ettiğinde, diğer karakter otomatik olarak aracı sürmeye devam ediyor. Üstelik gerektiğinde partnerine talimat da verebiliyorsun. Oyunun ön gösterimlerinde Jason’ın Lucia’ya hızlanmasını söylemesi üzerine Lucia’nın trafikte gaza basması bunun güzel bir örneği. Bu iş birliğini Odaklanma yeteneğiyle birleştirip düşman araçlarının lastiklerini hedef aldığında rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde edebiliyorsun.

Ayrı hareket ederek polisin dikkatini dağıtabilirsin. GTA 6’da daha gelişmiş bir arananlar sistemi bulunuyor ve arananma seviyesi altı yıldıza kadar çıkabiliyor. Polisler karakterlerin yüzlerini, kıyafetlerini, araçlarını ve bazı durumlarda Jason ile Lucia’nın birlikte olup olmadığını takip edebiliyor. Bu nedenle bir soygunun ardından farklı yönlere gitmek, polise yakalanma riskini azaltan etkili bir kaçış stratejisine dönüşebiliyor.

Birlikte ilerleyerek daha hızlı gelişebilirsin. Jason ve Lucia birlikte hareket ettiğinde etkinliklerden elde edilen kazançları paylaşıyor. Soygunlardan ve yan görevlerden kazanılan suç profili puanları her iki karaktere de ekleniyor. Aynı durum spor salonundaki antrenmanlar için de geçerli. Bu nedenle iki karakteri birlikte kullanmak, oyunda daha hızlı ilerlemeni sağlıyor.

Daha zengin bir hikâye ve eğlenceli diyaloglar. Jason ve Lucia birlikte ne kadar fazla zaman geçirirse aralarındaki sohbetler de o kadar çeşitleniyor. Karakterlerin en eğlenceli ve unutulmaz anları da bu konuşmalar sırasında ortaya çıkıyor. Özellikle Vice City sokaklarında araba kullanırken ikili arasında geçen esprili diyaloglar, oyunun hikâyesine ayrı bir renk katıyor.

07 Lucia ve Jason arasındaki ilişki

Jason ve Lucia’nın hikâyesinde aşk ve suç iç içe © Rockstar Games

Jason ve Lucia’nın ilişkisi, oyuna renk katan basit bir detaydan çok daha fazlası. Dört seviyeden oluşan ilişki sistemi, hikâyedeki bazı olayların ve karakterler arasındaki etkileşimlerin nasıl gelişeceğini etkiliyor. İlişki seviyeleri, en düşükten en yükseğe doğru “Running on Empty”, “Partners in Crime”, “Crazy in Love” ve “Hot Together” olarak sıralanıyor. İkilinin ilişkisinin hangi seviyede olduğunu görmek için yön tuşlarından sağdakini basılı tutabilir veya “Jason ve Lucia” menüsünü açabilirsin.

Önemli olan, ana görevlerdeki seçimlerinden çok partnerine nasıl davrandığın. Günlük hayattaki küçük jestler bile ilişkinizin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Partnerini selamlamak, ona atıştırmalık almak, Ammu-Nation’dan cephane almak veya şehri keşfederken el ele tutuşmak ilişkinizi güçlendiriyor. Üstelik el ele tutuşmak, özel bir hile kodunu da açıyor. Mini golf oynamak, dalış yapmak, gece kulübüne gitmek, paraşütle atlamak, birlikte spor yapmak, çete sığınaklarına baskın düzenlemek ve ortak soygunları başarıyla tamamlamak da ilişki puanınızı artırıyor. Hatta ortak birikim hesabınıza para yatırarak bile ilişkinizi geliştirebiliyorsun.

Partnerin yaptığın bir hareketten hoşlandığında ekranda kalp simgesi beliriyor. Bu etkileşimlerden yararlanarak Jason ve Lucia arasındaki ilişkiyi geliştirebilir ve birlikte hareket etmenin sunduğu avantajlardan faydalanabilirsin.

İlişkiyi olumsuz etkileyen davranışlar: Ortak görevlerde başarısız olmak, WhatUp üzerinden gelen aramaları ve mesajları yanıtsız bırakmak, partnerinin onaylamadığı kararlar vermek, yolculuk sırasında onu geride bırakmak ve uzun süre ayrı kalmak ilişkinizi zayıflatıyor. Tabii partnerine arabayla çarpmak da pek iyi bir fikir değil! Karakterlerden birinin suç profili “Düzeltilemez” seviyesine ulaşırsa aralarındaki ilişki kalıcı olarak bozulabiliyor. Ancak ilişkileri en düşük seviyeye inse bile Jason ve Lucia suç ortağı olarak kalıyor ve birlikte görev yapmaya devam edebiliyor.

Önemli bir detay: Rockstar, her iki karaktere de eşit derecede özen göstermeni istiyor. Yalnızca Jason’ı kontrol ederken ilişkiyi güçlendirecek davranışlarda bulunman yeterli değil. Lucia olarak oynarken de aynı özeni göstermelisin. Kısacası, ilişkiyi geliştirmek için iki karakter arasında denge kurman gerekiyor.

Oyunun başında avantaj kazan: Lucia hapisten çıkmadan önce, 1. Bölüm’de tamamlayabileceğin bazı isteğe bağlı görevler bulunuyor. Jason’ın evini ve Ganado marka aracını tamir ettirmek, saçını kestirmek, Lucia’ya kolye ve çiçek almak (özellikle gül tercih etmek), buzdolabını doldurmak ve ona yeni kıyafetler almak bunlardan bazıları. Lucia sana katıldığında bu görevler artık yapılamıyor. Bu yüzden ilerlemeden önce hepsini tamamlamanda fayda var. Birkaçını kaçırsan da endişelenme; yalnızca oyunun başında elde edebileceğin küçük avantajlardan mahrum kalırsın.

Doğru seçimler yaparak Jason ve Lucia arasındaki ilişkiyi güçlendirebilir, hatta ikili arasında bir aşk hikâyesinin gelişmesini sağlayabilirsin. Üstelik bu ilişki, hikâyeye derinlik katmanın yanı sıra görevlerde işine yarayacak oyun içi avantajlar da sunuyor.

08 GTA 6 hakkında şu ana kadar bildiğimiz her şey

Yazar hakkında Phil Briel kimdir? Phil, @nophilterde hesabının kurucusu ve eski bir profesyonel e-spor oyuncusu. PC ve konsollarda Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport ve FIFA gibi oyunlarda profesyonel olarak mücadele etti. Ayrıca çeşitli oyun sitelerinde ve dergilerinde editörlük yaptı.