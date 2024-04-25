League of Legends Dereceli Sistemi (2024)

League of Legends'ın dereceli modu, bir oyuncunun yaşayabileceği en zorlu ama en heyecan verici deneyimlerden biridir. En iyi oyuncuların kendilerini test ettiği ve mümkün olan en üst basamağa tırmanmak için zaferler kazandığı yerdir.

Her LoL oyuncusu Şampiyonluk'a ulaşmayı ve profesyonel bir oyuncu olmak için yeterince tanınmayı hayal eder ancak herkesin bir yerden başlaması gerekir. LoL dereceli sisteminin nasıl çalıştığını veya LP'nin ne olduğunu bilmemek göz korkutucu ve bunaltıcı olabilir ancak bu sayfada aklındaki tüm soruların yanıtlarını bulacaksın.

01 LoL Dereceli nedir?

Diğer tüm sporlarda kendinle benzer beceri seviyesine sahip kişilere karşı oynarsın. League of Legends'ta da durum farklı değildir ve bu yüzden sıralama sistemi mevcuttur.

Dereceli, eşit kalibredeki oyuncuların birbirlerine karşı oynamasına olanak tanır. Tecrübeli bir oyuncunun yeni başlayan bir oyuncuyu çabucak alt ettiği tek taraflı katliamlar yerine çekişmeli ve heyecanlı maçlar oynanmasını sağlar.

LoL'de sıralama sisteminin önemi büyük © Riot Games

02 League of Legends Aşamaları ve Kümeleri nelerdir?

LoL'ün sıralama sistemi 10 aşamadan oluşur ve bunların çoğunda toplam dört küme vardır. Herhangi bir oyuncu League of Legends'ta 30. seviyeye ulaştığında ve 16 veya daha fazla şampiyona sahip olduğunda yerleştirme oyunlarını oynamaya hak kazanır. İlk beş oyundan sonra bir oyuncu muhtemelen Demir, Bronz veya Gümüş seviyelerinde bir aşamaya ve kümeye yerleştirilir. Ancak şimdiye kadar kazandığın oyun sayısına bağlı olarak Altın veya Zümrüt derecesine ulaşmak mümkündür.

03 Tüm League of Legends Aşamaları

League of Legends'ta en düşükten en yükseğe doğru 10 aşama veya rütbe vardır: Demir, Bronz, Gümüş, Altın, Platin, Zümrüt, Elmas, Ustalık, Büyük Ustalık ve Şampiyonluk.

LoL oyuncularının çoğunluğu kendilerini uzunca bir süre Demir, Bronz, Gümüş ve Altın dörtlüsünden oluşan giriş kademelerinde bulurlar ki bu da oyunda daha üst aşamalara çıkmanın ne kadar zor olabileceğinin bir kanıtıdır.

Demir ve Elmas arasındaki her aşamada, "I" en yüksek olmak üzere dörtten (IV) bire (I) kadar numaralandırılmış kümeler bulunur. Son üç aşama olan Ustalık, Büyük Ustalık ve Şampiyonluk, "zirve aşamaları" olarak bilinir ve bölünmemiştir.

Oynayışın hangi kümeye yerleştirildiğini ve ne kadar LP (Lig Puanı) ile başladığını belirler. Maç kazanmak sana daha fazla LP kazandırırken, maç kaybetmek bir miktar LP kaybettirir. Kümeler ve devamında aşamalar arasında ilerleme sürecinde otomatik olarak bir sonraki kümeye geçmek için oyuncuların toplam 100 LP kazanmaları gerekir.

LoL'de ulaşılabilecek aşamalar © Riot Games

04 Ustalık, Büyük Ustalık ve Şampiyonluk kademelerine ulaşmak

Önceki tüm kümelerde mücadele eden oyuncular Ustalık aşamasına ulaşacaklardır. Oyuna 2014 yılında eklenen Ustalık, oyuncuların son iki kademe olan Büyük Ustalık ve Şampiyonluk'a ulaşmak için aşmaları gereken son engeldir. Büyük Ustalık, Riot'un Ustalık oyuncuları arasında fark ettiği beceri seviyesindeki tutarsızlığı hesaba katmak için 2018'de eklendi.

Bu iki aşamanın eklenmesi, Riot'un dereceli sıralamalarda şeffaflık yaratma çabasını da yansıtıyor. Şampiyonluk, bir bölgedeki en iyi 300 Tekli/Çiftli sırasına ve 200 Esnek 5v5 oyuncusuna ev sahipliği yaptığından, oyuncular artık Elmas I'den Ustalık'a geçecek ve yalnızca zirve aşamalarındaki oyuncularla eşleştirilecek.

Oyuncular Ustalık seviyesine veya üstüne ulaştıklarında, toplam Lig Puanı (LP) için yarışırlar. Diğer aşamalarda olduğu gibi, bir oyuncunun toplam LP'si Ustalık ve üzeri aşamalardaki konumunu belirler. Her 24 saatte bir Ustalık veya Büyük Ustalık olarak derecelendirilen oyuncular bir sonraki aşamaya geçme fırsatına sahip olurlar ve başka bir oyuncuyu LP'de geçtikleri takdirde üst aşamadan düşürürler. Bu, en üst seviyedeki oyuncuların konumlarını çok daha kolay görmelerini ve bir sonraki seviyeye ulaşmaya ne kadar yakın olduklarını hemen belirlemelerini sağlar.

Şampiyonluk seviyesi, girmek için en az 500 LP'ye ihtiyaç duyan ve en seçkin oyuncuların oynadığı yerdir. Bu aşama hem profesyonellere hem de profesyonel olmaya aday oyunculara ev sahipliği yapar. Şampiyonluk'a ulaşmak, bir oyuncuyu profesyonel takımların radarına sokar ve bir takımın yedeğe ya da transfere ihtiyacı varsa onları bulabileceği yerdir.

En iyiler League of Legends Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor © SonStar/Red Bull Content Pool

05 LoL'ün dereceli dağılımı

League of Legends sezonları bir yıl boyunca üç bölüme ayrılarak gerçekleşir. Birinci bölüm Ocak ayında, ikinci bölüm Mayıs ayında ve yeni eklenen üçüncü bölüm Eylül ayında başlar. Artık sezon öncesi dönem yok. Her bölümün sonunda potansiyel ödüller ve üç ya da dört küme civarında küçük bir rütbe sıfırlaması sunuluyor.

İşte LoL oyuncularının tekli oyun için farklı aşamalardaki en son dereceli dağılımı:

Demir: %6.9

Bronz: %18

Gümüş: %18

Altın: %20

Platin: %19

Elmas: %4.1

Usta: %0.041

Büyük Usta: %0.060

Şampiyon: %0.022

Bu dağılım yıldan yıla nispeten benzer kalma eğilimindedir ve çoğu oyuncu kendini Bronz, Gümüş veya Altın rütbesinde bulur.

LoL'deki şampiyonlardan bazıları © Riot Games

06 LoL Lig Puanları (LP) nasıl çalışır?

Dereceli galibiyetler ve mağlubiyetler belirli miktarda Lig Puanı (LP) kazandırır veya kaybettirir. Bu miktar, diğer faktörlerin yanı sıra rakiplerin zorluğuna ve takım arkadaşlarının sıralamalarına göre belirlenir. Bir oyuncu kendi liginde 100 LP kazandığında hemen bir üst lige geçer.

Yeni bir aşamaya terfi etmediğin sürece kalan LP yeni aşamaya aktarılır ve bu noktada en alt kümeden 1 LP ile başlarsın. Bu sıralama sistemi sıklıkla "LoL Ranked Ladder" olarak adlandırılır.

Bu sistem basit olsa da üst basamaklara tırmanmak yorucu ve zor olabilir. Bir oyuncunun LP'si bir kümede sıfıra düşerse ve oyun kaybetmeye devam ederse rütbesi düşürülecektir. Rütbenin düşürülmesi yaklaştığında sarı bir uyarı verilir ve bir sonraki oyununu kaybetmen rütbenin düşürülmesine neden olacaksa kırmızı bir uyarı görünür. Rütbelerin düşürülmesi heves kırıcı olabilir ve oyuncuların kendilerini belirli bir ligde sıkışmış hissetmelerine yol açabilir.

07 League of Legends Dereceli Erime nasıl çalışır?

Elmas ve daha yüksek aşamalara ulaştığında, yeterince uzun süre mücadele etmezsen LP kaybetmeye başlarsın ve hatta rütben düşürülebilir.

Elmas'ta 28 gün aktif olmayan oyuncular aktif olmadıkları her gün 50 LP kaybetmeye başlarlar. Ustalık ve üzeri zirve aşamalarda ise oyuncular sadece 14 gün aktif olmadıktan sonra erimeye başlarlar ve her gün 75 LP kaybederler.

Bunu geciktirmek için aktif günlerde birden fazla oyun oynayabilirsin. Elmas aşamasındakiler, oynadıkları maç başına 7 aktif gün kazanarak 28 aktif gün biriktirebilirler. Bu arada zirve aşamalarında bir maç bir gün sayılır ve maksimum 14'e kadar biriktirilebilir.

Ayrıca Ustalık'tan erime yüzünden rütbe düşmenin oyuncuyu otomatik olarak Elmas I yerine Elmas II'ye yerleştireceğini de belirtmek gerekir.

08 League of Legends Eşleştirme Sıralaması (MMR)

Eşleştirme Sıralaması (MMR), Riot'un her oyuncuya beceri seviyesine göre atadığı ve o oyuncunun her oyunda ne kadar LP kazandığını veya kaybettiğini belirleyen gizli bir değerdir. Bir oyuncunun MMR'ı ne kadar yüksekse bir zaferde o kadar fazla lig puanı kazanma ve bir yenilgide o kadar az lig puanı kaybetme olasılığı vardır.

Bununla birlikte bir oyuncunun MMR'ı aynı zamanda galibiyet veya mağlubiyet serileri, takımlarının ortalama MMR'ı ve rakiplerinin MMR'ı tarafından da belirlenir. Eğer bir oyuncunun MMR'ı takımının ortalamasının üzerindeyse bir galibiyette daha fazla LP kazanacaktır.

Sihirdar Vadisi © Riot Games

09 League of Legends Tekli/Çiftli vs Esnek Dereceli Sıraları

Yeni bir League of Legends oyununa başlarken tek başına (solo) veya başka bir kişiyle (çiftli/duo) veya Esnek'te bir, iki, üç veya beş kişilik bir takımla oynama seçeneği vardır. Her iki sıra da sana tamamen ayrı ve bağımsız rütbeler verir. Rütben hangisini seçtiğine bağlı olarak değişebileceğinden tercih ettiğin oyun tarzına göre karar vermen önemlidir.

Esnek daha çok bir takımla oynamaktan hoşlanan oyunculara yöneliktir ve Elmas veya altındaki oyuncular için herhangi bir rütbe kısıtlaması yoktur. Yani Elmas'ta olsan bile Demir'deki arkadaşınla dereceli oynayabilirsin ama kolay eşleşmeler bekleme.

Tekli veya çiftli oyuncular genellikle kendi beceri seviyelerine uygun aşamalarda ve kümelerde yükselmelerini sağlayan stratejik maçlarla ilgilenirler. Buradaki sıra sınırlama kuralları özellikle yükseldikçe çok daha sıkıdır. Demir'deysen Gümüş'te senden iki kademe üstteki bir takım arkadaşınla çiftli sıraya girebilirsin ancak Elmas'taysan takım arkadaşının iki küme sınırı içinde olması gerekir.

Ustalık ve üstü zirve aşamalarında ise sadece tek başına sıraya girebilirsin. Burada en yüksek seviyede arkadaşlara yer yok.

League of Legends'ın ayda yaklaşık 120 milyon oyuncusu var ve popülerliği büyük oranda -oyunu eğlenceli ve zorlu kılarken oyuncuların eşit seviyede yetenekli diğer oyunculara karşı rekabet etmesine olanak tanıyan- sıralama sistemine bağlanabilir.