LoL Worlds 2026 Takımları, Oyuncuları ve Açılış Töreni

Gen.G ile Bilibili Gaming, 14 Kasım Cumartesi günü League of Legends dünya şampiyonluğu için Brooklyn’de karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak final programında ilk oyundan önce K/DA ile True Damage sahne alacak. LoL Worlds 2026 finaline Gen.G turnuva boyunca yalnızca bir oyun kaybederek ulaştı. Bilibili Gaming ise yarı finalde son üç yılın şampiyonu T1’ı eleyerek kupaya bir adım daha yaklaştı.

01 2026 LoL Dünya Şampiyonası

League of Legends’ın sezonu kapatan uluslararası turnuvası LoL Worlds, 2026’da üç ABD şehrine yayıldı. Ön eleme Los Angeles’ta oynandı. Turnuvaya katılan 19 takımdan dördü bu aşamada ana tabloya kalan tek yer için mücadele etti. İsviçre usulü aşamanın yanı sıra çeyrek finaller ile yarı finallere Teksas’ın Allen şehri ev sahipliği yaptı. Final için turnuvanın rotası New York’a döndü.

İsviçre usulü aşamada üç seri kazanan takımlar çeyrek finale yükseldi. Üç yenilgi alanlar ise elendi. Gen.G bu aşamayı yalnızca üç seride tamamladı. Bilibili Gaming’in çeyrek final biletini almak için beş seri oynaması gerekti. İki finalistin yolu İsviçre usulü aşamada kesişmedi.

02 Worlds 2026 Finalinde Hangi Takımlar Karşılaşacak?

Güney Kore’nin LCK şampiyonu Gen.G ile Çin’in LPL’in iki numaralı seribaşı Bilibili Gaming, LoL Worlds 2026 finalinin iki takımı. Beş oyun üzerinden oynanacak seride üç galibiyete ilk ulaşan ekip Sihirdar Kupası’nı kaldıracak. Finalin dördüncü ya da beşinci oyuna uzayıp uzamayacağını ilk üç oyunun skorları belirleyecek.

Chovy kariyerinin ilk dünya şampiyonası finaline çıkıyor. Bilibili Gaming ise ikinci kez kupanın eşiğinde. Çin ekibi 2024 finalinde T1’a 3-2 kaybetmişti ve bu yıl aynı rakibi yarı finalde turnuva dışına itti.

03 Gen.G Finale Nasıl Yükseldi?

Gen.G, İsviçre usulü aşamanın ilk iki turunda Invictus Gaming ile Hanwha Life Esports’u birer oyunluk karşılaşmalarda mağlup etti. LYON karşısındaki 2-1’lik seri galibiyeti Güney Kore ekibini çeyrek finale taşıdı. Kura Gen.G’yi yeniden LYON ile eşleştirdi. Bu kez seri 3-0 bitti.

Yarı finalde Invictus Gaming’i 3-0 geçen Gen.G, eleme aşamasında rakiplerine oyun vermedi. Invictus Gaming üçüncü oyunda üst koridorda erken bir avantaj yakaladı. Gen.G oyunu çevirip seriyi üç maçta kapattı. Takım finale kadar oynadığı 11 oyunun 10’unu kazandı.

04 Gen.G Kadrosu

Gen.G’nin beşinde daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış iki isim bulunuyor. Canyon 2020’de DAMWON Gaming ile kupayı kaldırdı. Ruler ise 2017’de Samsung Galaxy formasıyla şampiyonluğa ulaştı. Gen.G’nin final beşi şu oyunculardan oluşuyor.

Üst koridor: Kiin

Orman: Canyon

Orta koridor: Chovy

Nişancı: Ruler

Destek: Duro

Canyon ile Chovy’nin nehirde birlikte ne kadar erken hareket edebildiği Gen.G’nin ilk hedeflere hazırlığını şekillendirebilir. Alt koridorda Duro’nun pozisyonu Ruler’ın takım savaşlarında ne kadar rahat hasar verebildiğini etkiler. Kiin’in yan koridorda kuracağı baskı ise rakibin haritanın diğer ucuna kaç oyuncu ayırabileceğini belirleyebilir.

05 Bilibili Gaming Finale Nasıl Yükseldi?

Bilibili Gaming turnuvaya Movistar KOI yenilgisiyle başladı. Team Liquid Alienware ile Karmine Corp’u yendikten sonra TOP Esports’a 2-1 kaybetti. Son turda Hanwha Life Esports’u 2-0 mağlup eden BLG, İsviçre usulü aşamayı 3-2’lik seri derecesiyle tamamladı.

Çeyrek finalde Dplus KIA’yı 3-0 geçen Çin ekibi yarı finalde T1’ı 3-1 mağlup etti. Knight ilk oyunu Orianna ile hiç ölmeden 8 skor, 9 asistle tamamladı. T1 ikinci oyunda skoru eşitledi. BLG üçüncü oyunda Cehennem Ejderhası Ruhu’nu aldı. Bir sonraki oyunu da kazanıp Brooklyn biletini cebine koydu.

06 Bilibili Gaming Kadrosu

Bilibili Gaming’in final beşindeki Bin, Xun, Knight ile ON, 2024 dünya şampiyonası finalinde de takımın formasını giydi. Bu yıl alt koridorda ON’a 2021’de EDward Gaming ile dünya şampiyonu olan Viper eşlik ediyor. Çin temsilcisinin kadrosu şu isimlerden oluşuyor.

Üst koridor: Bin

Orman: Xun

Orta koridor: Knight

Nişancı: Viper

Destek: ON

Xun’un erken baskınları BLG’ye koridor üstünlüğünü kule ya da ejderha avantajına çevirme fırsatı veriyor. Bin’e üst koridorda bire bir oynayabileceği bir eşleşme açıldığında rakip ormancı o tarafa zaman ayırmak zorunda kalabilir. Viper ile ON için alt koridorda alan kazanmanın yollarından biri de rakibin bu tercihi olacak.

07 Gen.G mi, Bilibili Gaming mi?

Turnuva formuna bakıldığında Gen.G bir adım önde. Arka arkaya gelen 3-0’lık galibiyetler takımın beş oyunluk serilere ne kadar iyi hazırlandığını gösteriyor. BLG ise T1’a karşı seri 1-1’e geldiğinde kontrolü yeniden ele aldı. Final uzarsa Çin ekibinin yarı finalde gösterdiği uyum önem kazanabilir.

İlk ejderhalar çevresindeki pozisyonlar iki tarafın planını ele verebilir. Canyon, Chovy’yle nehre önce girerse Gen.G rakibini görüşü kısıtlı bir alanda savaşmaya zorlayabilir. Xun erken baskınla bir koridoru öne geçirirse BLG aynı hedefe sayı üstünlüğüyle gelebilir.

Orijinal Red Bull Red Bull Enerji İçeceği Daha fazla bilgi edin

Gen.G ve BLG rekabetinde geçmiş karşılaşmalar

Bilibili Gaming, 2023 MSI’da Gen.G’yi 3-0 yendi. Aynı yıl LoL Worlds çeyrek finalinde iki takım yeniden karşılaştı. Gen.G seriyi beşinci oyuna taşırken yarı final biletini 3-2’lik skorla BLG aldı.

2024 MSI’da üstünlük Gen.G’ye geçti. Güney Kore ekibi önce üst grup finalini 3-1 kazandı. Büyük finalde aynı skorla rakibini bir kez daha mağlup edip kupaya uzandı. O finalde oynayan yedi oyuncu Brooklyn’de de sahneye çıkacak.

08 Worlds 2026 Finalinde Takip Edilmesi Gereken Oyuncular

Orta koridorda Chovy ile Knight’ın minyon dalgalarını nasıl yönettiğine bakın. Dalgayı rakip kuleye ilk iten oyuncu ormancısına yardım etmek için nehre daha erken çıkabilir. Knight’ın T1 karşısındaki Orianna performansının ardından Gen.G’nin bu şampiyonu seçim ekranında açık bırakıp bırakmayacağı da merak konusu.

Alt koridorda Ruler ile Viper iki eski dünya şampiyonunu karşı karşıya getiriyor. Viper yarı finalin üçüncü oyununda Ezreal ile 7 skor, 8 asist üretti. İki nişancının özellikle Baron çevresindeki savaşlarda hangi açıdan hasar verebildiği serinin dengesini değiştirebilir. Duro ya da ON rakip nişancıyı geri çekilmeye zorlarsa birkaç saniyelik bir boşluk bile Baron’un el değiştirmesine yetebilir.

09 Worlds 2026 Açılış Töreninde Bizi Neler Bekliyor?

Final açılış töreninde League of Legends’ın iki sanal müzik grubu K/DA ile True Damage sahne alacak. K/DA kadrosunda i-dle üyeleri MIYEON ve SOYEON’a Sophie Powers ile Mimi Webb eşlik edecek. SOYEON her iki grupta da Akali’yi canlandıracak.

True Damage performansında SOYEON’a Coco Jones, Vic Mensa ve Sofía Reyes katılacak. Grup, turnuvanın resmi şarkısı “Know My Name”i seslendirecek. Gösteri tamamlandıktan sonra Gen.G ile Bilibili Gaming finalin ilk oyunu için sahneye çıkacak.

2026 LoL Worlds finali ne zaman?

Final 14 Kasım 2026 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. New York’ta programın başlangıç saati 14.00. Açılış töreni ilk oyundan önce düzenlenecek.

2026 LoL Worlds finali nerede olacak?

Final ABD’nin New York kentindeki Barclays Center’da oynanacak. Salon Brooklyn’de bulunuyor. Açılış töreni de final serisiyle aynı salonda gerçekleştirilecek.