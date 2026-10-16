Max Verstappen ve Valentino Rossi'nin GT3 Araçlarının Farkları

Motor sporlarının iki büyük ismi Max Verstappen ve Valentino Rossi, bu kez aynı pistte ve aynı kategoride buluşuyor. Formula 1'de dört kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Verstappen ile motosiklet yarışlarının efsane isimlerinden Rossi, GT World Challenge Europe sezon finalinde Portimão'da mücadele edecek.

17 Ekim'de gerçekleştirilecek üç saatlik yarış, Verstappen'in GT World Challenge Europe'daki ilk yarışı olma özelliğini taşıyor. Verstappen, Mercedes-AMG Team Verstappen Racing'in 3 numaralı Mercedes-AMG GT3 EVO'sunda Chris Lulham ve Ben Barnicoat ile direksiyonu paylaşacak. Rossi ise Team WRT'nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO'sunda Max Hesse ve Neil Verhagen ile yarışacak.

İki yıldızın aynı gridde bulunması kadar kullandıkları otomobiller de dikkat çekici. Verstappen'in atmosferik V8 motorlu Mercedes-AMG GT3 EVO'su ile Rossi'nin çift turbo altı silindirli BMW M4 GT3 EVO'su, GT3 yarışlarına iki farklı teknik yaklaşımı temsil ediyor.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

01 Max Verstappen ve Valentino Rossi Portimão'da Aynı Gridde

Portimão'daki sezon finali, 60'ın üzerinde GT3 otomobilini ve 10 farklı üreticiyi bir araya getiriyor. Max Verstappen de kendi takımı Mercedes-AMG Team Verstappen Racing ile ilk kez GT World Challenge Europe gridinde yer alacak.

Verstappen için GT3 dünyası tamamen yeni bir alan sayılmaz. Hollandalı pilot, 2025'te Nürburgring'de düzenlenen NLS9'da Ferrari 296 GT3 ile çıktığı ilk GT3 yarışını kazanmayı başardı. 2026'da ise 24 Saat Nürburgring'de Mercedes-AMG GT3 ile mücadele etti.

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Portimão'da onu GT3 yarışlarının çok daha deneyimli isimlerinden Valentino Rossi de bekliyor. Dokuz kez motosiklet dünya şampiyonu olan Rossi, 2022'den bu yana Team WRT ile GT3 yarışlarında mücadele ediyor.

Peki iki şampiyonun Portimão'daki araçları birbirinden ne kadar farklı?

Max Verstappen Singapur F1 Grand Prix'si © Red Bull Content Pool

02 Mercedes-AMG GT3 EVO ve BMW M4 GT3 EVO Arasındaki Farklar

Verstappen ve Rossi'nin araçlarında ilk büyük ayrım kaputun altında ortaya çıkıyor. Mercedes-AMG GT3 EVO, büyük hacimli ve atmosferik bir V8 kullanırken BMW M4 GT3 EVO daha küçük hacimli çift turbo sıralı altı silindirli bir motora sahip.

Özellik Max Verstappen – Mercedes-AMG GT3 EVO Valentino Rossi – BMW M4 GT3 EVO Motor 6,3 litre atmosferik V8 3,0 litre çift turbo sıralı 6 Güç Yaklaşık 550 hp 590 hp'ye kadar Çekiş Arkadan itiş Arkadan itiş Şanzıman 6 ileri sekansiyel 6 ileri sekansiyel Ön fren diskleri 390 mm 390 mm Motor karakteri Büyük hacimli, atmosferik Daha küçük hacimli, çift turbo

Kağıt üzerindeki güç rakamlarına bakıldığında BMW daha yüksek bir değer sunuyor. Ancak GT3 yarışlarında araçların performansını birbirine yaklaştırmak için Balance of Performance, yani BoP sistemi uygulanıyor. Motor gücü ve ağırlık gibi farklı parametreler bu sistem kapsamında düzenlenebildiği için yalnızca maksimum güç rakamlarına bakarak iki otomobil arasında doğrudan performans üstünlüğü kurmak mümkün olmuyor.

03 Max Verstappen'in Mercedes-AMG GT3 EVO'su

Portimão hafta sonunda gözlerin çevrileceği otomobillerden biri, 3 numaralı Mercedes-AMG GT3 EVO olacak. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing adına piste çıkan otomobilin en karakteristik özelliklerinden biri 6,3 litrelik atmosferik V8 motoru.

Yaklaşık 550 hp güç üreten otomobil, altı ileri sekansiyel şanzıman ve arkadan itiş düzenine sahip. BoP kapsamında belirlenen ağırlığı ise yaklaşık 1.285 kg.

Verstappen Racing, 2026 sezonunda Mercedes-AMG GT3 EVO ile Pro sınıfına geçti. Takım sezon içinde Magny-Cours'da ilk genel Sprint Cup galibiyetini elde ederken Nürburgring'de de ilk Endurance Cup podyumuna ulaştı.

Verstappen için otomobil de yabancı değil. 2026'daki 24 Saat Nürburgring yarışında aynı modelle mücadele eden Hollandalı pilot, Portimão'da yeniden Mercedes-AMG GT3 EVO'nun direksiyonuna geçiyor.

04 Valentino Rossi'nin BMW M4 GT3 EVO'su

Gridin diğer tarafında Valentino Rossi'nin 46 numaralı BMW M4 GT3 EVO'su bulunuyor. BMW'nin yarış otomobili, Mercedes'in atmosferik V8 yaklaşımından oldukça farklı bir motor mimarisi kullanıyor.

M4 GT3 EVO'da 2.993 cc hacminde, çift turbo sıralı altı silindirli P58 motor görev yapıyor. BoP düzenlemeleri öncesinde 590 hp'ye kadar güç üretebilen otomobilde altı ileri Xtrac sekansiyel şanzıman bulunuyor. Ön tarafta 390 mm, arka tarafta ise 380 mm fren diskleri kullanılıyor.

BMW M4 GT3'ün EVO versiyonu 2025'te yarışmaya başladı. M4 GT3 ailesi ise kariyeri boyunca 70'in üzerinde galibiyet elde etti. Rossi de BMW ile GT3 yarışlarında önemli bir deneyime sahip.

Max Verstappen Max vs 100'de © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

05 İki GT3 Otomobili Arasındaki En Büyük Fark Motor mu?

Mercedes-AMG GT3 EVO ile BMW M4 GT3 EVO'nun teknik özellikleri incelendiğinde motor mimarisi en belirgin ayrımlardan birini oluşturuyor.

Mercedes'in 6,3 litrelik atmosferik V8'i büyük hacimli bir motor kullanırken BMW, 3,0 litrelik çift turbo altı silindirli üniteyi tercih ediyor. Bu farklılık iki otomobilin ses karakterinde de kendisini gösteriyor. Mercedes'in V8 motorunun daha derin tonu, BMW'nin turbo altı silindirli motorunun daha yüksek frekanslı sesiyle karşı karşıya geliyor.

Temel yarış mimarisinde ise ortak noktalar var. Her iki otomobil de motorunu ön tarafta taşıyor, gücü arka tekerleklere aktarıyor ve altı ileri sekansiyel şanzıman kullanıyor.

GT3 teknik düzenlemelerinin en önemli unsurlarından BoP da farklı tasarımlara sahip bu otomobillerin aynı pistte rekabet edebilmesini sağlıyor.

06 Max Verstappen ve Valentino Rossi'nin GT3 Kariyerleri

Otomobiller kadar iki pilotun GT3'e uzanan yolları da birbirinden farklı.

Verstappen'in GT3 yarış geçmişi henüz oldukça kısa. Buna karşın ilk önemli sonucu gecikmedi. 27 Eylül 2025'te Nürburgring'deki NLS9 yarışında Chris Lulham ile Ferrari 296 GT3'ü paylaşan Verstappen, GT3'teki ilk yarışını kazanmayı başardı.

2026'da 24 Saat Nürburgring'e Mercedes-AMG ile katılan Verstappen, 3 numaralı otomobille yarışın liderliğini de üstlendi. Otomobil, bitime yaklaşık üç saat kala yaşanan teknik sorun nedeniyle galibiyet mücadelesinden koptu.

Rossi'nin dört tekerlek üzerindeki yarış kariyeri ise daha uzun bir geçmişe sahip. Team WRT ile 2022'de GT3 yarışlarına başlayan İtalyan pilot, ilk sezonunda Audi kullandı ve 2023'te BMW'ye geçti.

Rossi, BMW M4 ile Misano Sprint yarışında 2023, 2024 ve 2025'te üst üste üç kez galibiyete ulaştı. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMGT3 kategorisinde de 2024 ve 2025 sezonlarında podyum sonuçları elde etti.

Max Verstappen © Red Bull Content Pool

07 Portimão'da Gözler Max Verstappen'in Üzerinde

GT World Challenge Europe sezon finali, Verstappen için yeni bir seride kendisini gösterme fırsatı sunuyor. Portimão aynı zamanda Hollandalı pilotun kendi yarış organizasyonu Verstappen Racing adına GT World Challenge Europe'da piste çıkacağı ilk hafta sonu.

Üstelik karşısında yalnızca Valentino Rossi bulunmuyor. 61 otomobillik gridde GT ve dayanıklılık yarışlarının en başarılı isimlerinden bazıları yer alıyor.

Verstappen de Portimão'daki ilk testlerin ardından hafta sonuna yaklaşımını net biçimde ortaya koydu. Pistten ve Portekiz'de yarışmaktan keyif aldığını belirten Hollandalı pilot, GT World Challenge Europe gridine katılma fırsatını takvimdeki boşluk ortaya çıktığında değerlendirdiğini anlattı.

Bir tarafta atmosferik V8 motorlu Mercedes-AMG GT3 EVO, diğer tarafta çift turbo BMW M4 GT3 EVO. Direksiyonlarında ise Formula 1 ve MotoGP tarihine damga vurmuş iki isim var. Teknik farklılıkların BoP ile dengelendiği Portimão'da sonucu belirleyecek asıl cevap, 17 Ekim'deki üç saatlik yarışta ortaya çıkacak.

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