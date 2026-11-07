MTC 8 Büyük Finali: Aurora Gaming vs FUT Esports

Aurora Gaming, 7 Kasım 2026’da İstanbul’daki ESA Espor Arena’da oynanan büyük finalde FUT Esports’u 4-3 mağlup ederek Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası’nın sekizinci sezonunu kazandı. Yedi oyuna uzanan seride dört galibiyete ulaşan Aurora Gaming, şampiyonluk kupasını kaldırırken Ocak 2027’de İstanbul’da düzenlenecek M8 Dünya Şampiyonası’nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı elde etti. FUT Esports ise M8 yolculuğuna Wild Card aşamasından başlayacak. Normal sezonda iki kez karşılaşan ekiplerin üçüncü randevusu, şampiyonun son oyunda belirlendiği çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

01 MTC 8 Finali Öncesi Takımlara Genel Bakış

Sekiz ekibin yer aldığı normal sezonu Aurora Gaming 13 galibiyetle lider tamamladı. FUT Esports 11 galibiyetle ikinci sırayı aldı. Aurora ilk karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. İki takım 18 Ekim’de normal sezonun son gününde yeniden karşılaştığında da Aurora seriyi 2-1 aldı. Normal sezonda iki oyun kazanmak yeterliyken finalde kupayı almak için dört galibiyet gerekiyordu.

Play-off’larda Aurora Gaming üst grup finalinde DIA Ozarox’u 3-0 yenerek büyük finale çıktı. FUT Esports alt grupta önce PCIFIC Esports’u ardından DIA Ozarox’u 3-0 geçti. Aynı gün iki farklı rakibe karşı altı oyun kazanan FUT bu sonuçlarla final biletini aldı. Aurora’nın sezon boyunca topladığı galibiyetlere karşı FUT’un finale uzanan yolunda arka arkaya gelen iki kayıpsız seri öne çıktı.

İki takım 2026 Esports World Cup’ta da Türkiye’yi temsil etmişti. Büyük final, hangi ekibin M8 Dünya Şampiyonası’na doğrudan ana aşamadan katılacağını belirledi. Aurora Gaming, FUT Esports karşısında elde ettiği 4-3’lük galibiyetle şampiyonluğa ulaşarak M8’in ana aşamasına katılma hakkı kazandı. FUT Esports ise dünya şampiyonası yolculuğuna Wild Card aşamasından başlayacak.

02 Karşılaştırmada Kadrolar ve Oyuncu Performansları

Normal sezon tablosu Aurora’nın iki takım arasındaki önceki serilerde üstün olduğunu gösteriyordu. Finaldeki görev dağılımı ise beş oyuncunun birbirine nasıl alan açabileceğini anlamak için daha iyi bir başlangıç noktasıydı. Ormancılar tarafsız hedeflerin çevresinde pozisyon ararken orta koridor oyuncuları baskının hangi kanada taşınacağını belirleyebilecek konumdaydı. Altın koridorundaki oyuncuların ne kadar rahat kaynak toplayabileceği de dolaşım oyuncularının ilk rotasına bağlıydı.

03 FUT Esports Kadrosu

Büyük finalde MTC 8 FUT Esports beşlisi Kazue’nin ormanda görev aldığı kadroyla mücadele etti. Saiki orta koridorda yer alırken Ranque altın koridorunu üstlendi. Takımın final kadrosundaki rol dağılımı şöyleydi.

EKSI — Deneyim koridoru

Kazue — Orman

Saiki — Orta koridor

Ranque — Altın koridoru

Blotzfet — Dolaşım

04 Aurora Gaming Kadrosu

Normal sezonu lider tamamlayan MTC 8 Aurora Gaming kadrosunda orman rolünü Tienzy üstlendi. Rosa orta koridorda görev alırken Sigibum altın koridorunda oynadı. Aurora’nın final beşlisi şu isimlerden oluştu.

Lunar — Deneyim koridoru

Tienzy — Orman

Rosa — Orta koridor

Sigibum — Altın koridoru

Pagu — Dolaşım

05 En Çok Beklenen Oyuncu Eşleşmeleri

Orman rotaları MTC 8 FUT vs Aurora eşleşmesinin en çok merak edilen başlıklarından biriydi. Kazue ile Tienzy arasındaki mücadelede ilk Kaplumbağa doğmadan nehir girişini tutmak değerliydi. Bölgeye geç kalan ormancı rakibin kontrol ettiği bir alana girmek zorunda kalabilirdi. Lord çevresinde benzer bir pozisyon kaybı daha pahalıya çıkabilirdi. Lord’u alan takım koridor dalgalarını ileri taşıyıp kulelere baskı kurma fırsatı bulurdu.

Orta koridorda Saiki ile Rosa arasındaki rekabetin odağında ilk minyon dalgaları vardı. Dalgayı önce temizleyen oyuncu nehre inme ya da altın koridoruna yönelme fırsatı bulabilirdi. Rakibi ise rotasyonu takip etmekle koridorda kalıp kuleye baskı yapmak arasında seçim yapmak zorundaydı. Hangi kararın daha değerli olduğu yan koridorların o anda yardıma ne kadar açık olduğuna bağlıydı.

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Altın koridorunda Ranque ile Sigibum arasındaki eşleşmeyi ilk eşya zamanlaması ilginç kılıyordu. Birkaç minyon dalgasını kaçıran oyuncu ilk büyük savaşa rakibinden daha az hasar gücüyle girebilirdi. Blotzfet ile Pagu’nun baskıyı nereye taşıdığı bu nedenle altın koridorunda doğrudan etkili olabilecek bir ayrıntıydı. Kule altında kaybedilen birkaç minyonun etkisi bile ilerleyen dakikalardaki Lord mücadelesine uzanabilirdi.

Ranque ile Sigibum benzer hızda güçlendiğinde asıl soru takım savaşına nereden girecekleriydi. Rakibin doğrudan erişebileceği bir noktada durmak takım arkadaşlarını savaşı başlatmak yerine savunmaya zorlayabilirdi. Lunar ile EKSI’nin yaklaşma açısı da bu yüzden önemliydi. Rakibin ana hasar kaynağını kısa süreliğine geri çekilmeye zorlamak bile bir takıma Lord’a dönmek için zaman kazandırabilirdi.

06 MTC 8 Finalinde Şampiyonluk Mücadelesi

ESA Espor Arena’da oynanan MTC 8 Finali, Aurora Gaming’in şampiyonluğuyla tamamlandı. En fazla yedi oyun üzerinden düzenlenen seride FUT Esports’u 4-3 mağlup eden Aurora Gaming, dört galibiyete ulaşarak kupayı kaldırdı. Normal sezonda FUT Esports ile oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Aurora Gaming, büyük finalde de rakibine üstünlük kurmayı başardı. Şampiyonun yedinci ve son oyunda belirlendiği mücadele, MTC 8 sezonunun en çekişmeli karşılaşmalarından biri olarak öne çıktı.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan FUT Esports, alt grupta iki rakibini eleyerek büyük finale yükseldi. Ancak şampiyonluk mücadelesinde Aurora Gaming’e 4-3 mağlup olarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Normal sezonun lideri Aurora Gaming ise İstanbul’daki büyük finalde elde ettiği galibiyetle şampiyonluğa ulaşarak M8 Dünya Şampiyonası’nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı. FUT Esports, M8 yolculuğuna Wild Card aşamasından başlayacak. Böylece iki ekip de Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.

MTC 8 Büyük Finali Ne Zaman Oynandı?

Aurora Gaming ile FUT Esports arasındaki büyük final 7 Kasım 2026 Cumartesi günü İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki ESA Espor Arena’da oynandı. Final günü etkinliği saat 12.00’de başladı. Şampiyonluk serisi dört galibiyet üzerinden düzenlendi.

MTC 8 Şampiyonu Hangi Takım Oldu?

MTC 8 şampiyonu Aurora Gaming oldu. Büyük finalde FUT Esports’u 4-3 mağlup eden ekip, Mobile Legends: Bang Bang Türkiye Şampiyonası’nın sekizinci sezonunu zirvede tamamladı. Aurora Gaming, bu galibiyetle M8 Dünya Şampiyonası’nın ana aşamasına doğrudan katılma hakkı kazandı.