NBA Takımları 2026/2027 Sezonu
NBA Takımları
Takım
Şehir
Konferans
Grup
Atlanta Hawks
Atlanta
Doğu
Güneydoğu
Boston Celtics
Boston
Doğu
Atlantik
Brooklyn Nets
New York / Brooklyn
Doğu
Atlantik
Charlotte Hornets
Charlotte
Doğu
Güneydoğu
Chicago Bulls
Chicago
Doğu
Merkez
Cleveland Cavaliers
Cleveland
Doğu
Merkez
Detroit Pistons
Detroit
Doğu
Merkez
Indiana Pacers
Indianapolis
Doğu
Merkez
Miami Heat
Miami
Doğu
Güneydoğu
Milwaukee Bucks
Milwaukee
Doğu
Merkez
New York Knicks
New York / Manhattan
Doğu
Atlantik
Orlando Magic
Orlando
Doğu
Güneydoğu
Philadelphia 76ers
Philadelphia
Doğu
Atlantik
Toronto Raptors
Toronto
Doğu
Atlantik
Washington Wizards
Washington DC
Doğu
Güneydoğu
Dallas Mavericks
Dallas
Batı
Güneybatı
Denver Nuggets
Denver
Batı
Kuzeybatı
Golden State Warriors
San Francisco
Batı
Pasifik
Houston Rockets
Houston
Batı
Güneybatı
LA Clippers
Inglewood / Los Angeles metropolü
Batı
Pasifik
Los Angeles Lakers
Los Angeles
Batı
Pasifik
Memphis Grizzlies
Memphis
Batı
Güneybatı
Minnesota Timberwolves
Minneapolis
Batı
Kuzeybatı
New Orleans Pelicans
New Orleans
Batı
Güneybatı
Oklahoma City Thunder
Oklahoma City
Batı
Kuzeybatı
Phoenix Suns
Phoenix
Batı
Pasifik
Portland Trail Blazers
Portland
Batı
Kuzeybatı
Sacramento Kings
Sacramento
Batı
Pasifik
San Antonio Spurs
San Antonio
Batı
Güneybatı
Utah Jazz
Salt Lake City
Batı
Kuzeybatı