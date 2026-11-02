Tarık Biberović
© Barış Acarlı
Basketbol

NBA Takımları 2026/2027 Sezonu

NBA 2026/2027 sezonunda mücadele eden takımları listeledik. NBA'de aktif oynayan Doğu ve Batı Konferansı takımlarını inceleyebilirsiniz.
Yazar: Red Bull
2 dakikalık okumaPublished on

İçerik Rehberi

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    NBA Takımları
Tarık Biberović’in Dallas Mavericks’e katılmasıyla 2026/2027 sezonu Türkiye’deki basketbolseverler için yeni bir takip nedeni kazanıyor. Fenerbahçe’deki kariyerinin ardından NBA’e geçen milli oyuncu dünyanın en güçlü basketbol organizasyonlarından birinde mücadele ediyor. Ligde yer alan NBA takımları farklı şehirleri, basketbol kültürlerini ve oyun geleneklerini temsil ediyor. Doğu Konferansı ile Batı Konferansı altında toplanan 30 ekip sezon boyunca şampiyonluk hedefiyle sahaya çıkıyor. Takımların şehirlerini tanımak kadar konferans dağılımını öğrenmek de rekabetin nasıl şekillendiğini anlamayı kolaylaştırıyor.
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NBA Takımları

Kuzey Amerika merkezli organizasyonda 29 takım ABD’yi temsil ederken Toronto Raptors Kanada adına mücadele ediyor. Her konferansta 15 ekip bulunuyor. Takımlar konferanslarının içinde beşer üyeli üç gruba ayrılıyor. Doğu’da Atlantik, Merkez ve Güneydoğu grupları yer alırken Batı’da Kuzeybatı, Pasifik ve Güneybatı grupları bulunuyor.
Kulüp isimlerinin tamamı doğrudan bir şehre karşılık gelmiyor. Indiana Pacers ile Minnesota Timberwolves eyalet adlarını kullanıyor. Golden State Warriors ise Kaliforniya’nın bilinen lakabını taşıyor. Aşağıdaki tabloda NBA takımları ve şehirleri konferanslarıyla birlikte yer alıyor.

Takım

Şehir

Konferans

Grup

Atlanta Hawks

Atlanta

Doğu

Güneydoğu

Boston Celtics

Boston

Doğu

Atlantik

Brooklyn Nets

New York / Brooklyn

Doğu

Atlantik

Charlotte Hornets

Charlotte

Doğu

Güneydoğu

Chicago Bulls

Chicago

Doğu

Merkez

Cleveland Cavaliers

Cleveland

Doğu

Merkez

Detroit Pistons

Detroit

Doğu

Merkez

Indiana Pacers

Indianapolis

Doğu

Merkez

Miami Heat

Miami

Doğu

Güneydoğu

Milwaukee Bucks

Milwaukee

Doğu

Merkez

New York Knicks

New York / Manhattan

Doğu

Atlantik

Orlando Magic

Orlando

Doğu

Güneydoğu

Philadelphia 76ers

Philadelphia

Doğu

Atlantik

Toronto Raptors

Toronto

Doğu

Atlantik

Washington Wizards

Washington DC

Doğu

Güneydoğu

Dallas Mavericks

Dallas

Batı

Güneybatı

Denver Nuggets

Denver

Batı

Kuzeybatı

Golden State Warriors

San Francisco

Batı

Pasifik

Houston Rockets

Houston

Batı

Güneybatı

LA Clippers

Inglewood / Los Angeles metropolü

Batı

Pasifik

Los Angeles Lakers

Los Angeles

Batı

Pasifik

Memphis Grizzlies

Memphis

Batı

Güneybatı

Minnesota Timberwolves

Minneapolis

Batı

Kuzeybatı

New Orleans Pelicans

New Orleans

Batı

Güneybatı

Oklahoma City Thunder

Oklahoma City

Batı

Kuzeybatı

Phoenix Suns

Phoenix

Batı

Pasifik

Portland Trail Blazers

Portland

Batı

Kuzeybatı

Sacramento Kings

Sacramento

Batı

Pasifik

San Antonio Spurs

San Antonio

Batı

Güneybatı

Utah Jazz

Salt Lake City

Batı

Kuzeybatı

Tablodaki Doğu ile Batı ayrımı ligin iki ana konferansını gösteriyor. Her konferansta 15 takım bulunuyor. Ekipler normal sezon boyunca her iki konferanstan rakiplerle karşılaşıyor. Play-off aşamasında ise takımlar önce kendi konferanslarında ilerlemeye çalışıyor. Doğu şampiyonu ile Batı şampiyonu NBA Finalleri’nde karşılaşarak sezonun şampiyonunu belirliyor.

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Konferansların içindeki Atlantik, Merkez, Güneydoğu, Kuzeybatı, Pasifik ve Güneybatı gruplarının her birinde beş takım yer alıyor. Şampiyonluk yarışında en iyi NBA takımları arasına girmek için grup liderliğinden daha fazlası gerekiyor. Konferans sıralaması play-off yolculuğunda belirleyici rol oynuyor. Farklı şehirleri temsil eden NBA basketbol takımları sezon boyunca daha yüksek sıralamaya ulaşarak eşleşme avantajı elde etmeye çalışıyor.
Basketbol