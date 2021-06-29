Oyun Terimleri Nedir?

Günümüzde Valorant'tan GTA'ya, PUBG'den League of Legends'a, PUBG'den Hearthstone'a birbirinden farklı oyunlar oynayanların aşina olduğu ve sık sık kullandığı, bu sayede terminolojiye eklenmiş ve eklenmeye devam eden kelimelerdir oyun terimleri. Kimisi bazı oyunlara özel, kimisi her oyun için geçerli bu terimler sayesinde oyunları ve oyuncuları anlamak çok daha kolay hale gelir. Oyun dünyasında en sık kullanılan terimleri aşağıda bulabilirsin.

En sık karşılaşılan oyun terimleri nelerdir?

AAA

Aynı zamanda “triple a” olarak dile getirilen bu terim, yüksek bütçeye ve kalabalık geliştirme ekiplerine sahip oyunlar için kullanılır. Büyük firmalar tarafından geliştirilen bu oyunların milyonlarca kopya satması hedeflenir.

Achievement / Badge / Trophy

Yapımcıların oyunları için belirledikleri spesifik hedeflere ulaşıldığında açılan başarımlardır. Oyuncular zaman zaman sırf tüm başarımları açabilmek için saatlerini harcarlar.

Adds

Açılımı “additional enemies” olan bu terim, ekstra düşman anlamına gelir ve boss savaşlarında ortaya çıkan düşmanları ifade eder. Bu tip durumlarda eş zamanlı olarak hem boss’u, hem de bu düşmanları alt etmek gerekir.

Adventure Game

Bir hikaye paralelinde ilerleyen, bol bol keşif yapılması muhtemel ve macera temelli oyun türüdür.

AFK

Açılımı “away from keyboard” olan bu terim, oyun oynayan kişinin bilgisayar başında olmadığı anlamına gelir.

Aggro

Bir NPC’nin, bir oyuncunun ya da savaşılan herhangi bir şeyin odağını çekmek ve onu diğer oyunculardan uzak tutmak anlamına gelen terim.

AI

Açılımı “artificial intelligence” olan bu terim, yapay zeka anlamına gelir. Oyunlardaki tüm NPC’ler yapay zeka tarafından yönetilir.

Aimbot

Genellikle FPS/TPS oyunlarında kullanılan ve nişan alma işini oyuncunun yerine gerçekleştiren oyun eklentisidir. Kısacası hiledir, kullanılması hoş karşılanmaz.

Alpha Release

Bir oyunun erken alfa sürümü demektir. Geliştirme süreci devam eden oyunların oyuncular tarafından test edilmesi amacıyla yayınlanan sürümüdür.

Auto Save

Oyuncuların en sevdiği mekaniklerden biri olan otomatik kayıt, özellikle ilerlemesi zor oyunlarda yaşanabilecek kayıpları önlemek için oyunun kendi kendine kayıt almasıdır.

Battle Pass / Season Pass

Son yıllarda popüler olan bu uygulama, kimi zaman ücret ödenerek alınan bir görevler silsilesidir. Görevler tamamlandığında ise oyun içi öğeler elde edilir.

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Battle Royale Game

PUBG, Fortnite ve Apex Legends gibi örneklerini gördüğümüz, çok sayıda oyuncunun gitgide küçülen bir alanda birbiriyle mücadele ettiği oyun türüdür.

Boosting

Rekabetçi oyunlarda üst seviyelere ulaşmak isteyen ancak bunu kendi başlarına başaramayan oyuncuların, yüksek seviyedeki oyuncularla beraber oynayıp seviyelerini yükseltme sürecidir. Bazı oyuncular bunun için ödeme dahi talep ederler ki “boosting” genel olarak hoş karşılanmaz.

Boss

Oyunlarda bir sonraki bölüme ulaşmak için öldürülmesi gereken, oldukça güçlü olan ve çoğunlukla ilk denemede alt edilemeyen NPC.

Bot

Çevrimiçi oyunlarda antrenman yapmak amacıyla gerçek oyuncular yerine yapay zeka kontrolündeki rakiplere karşı mücadele edilir ve rakipler bu terimle ifade edilir.

Buff

Bir karaktere onu daha güçlü ve tercih edilebilir kılmak için uygulanan olumlu etkilerdir. Bunun tam tersine ise “debuff” denir.

Cheat

Oyunlarda komutlar ya da yardımcı programlar sayesinde avantaj sağlanması durumu, kısacası hile. Özellikle rekabetçi oyunlarda sık sık karşılaşılan hileler ve hileciler, karşı taraftaki oyuncuyu hem oyundan, hem de hayattan bezdirir. Lütfen hile yapmayın, yapanları da uyarın.

Checkpoint

Ulaşmaya çalışılan ve bunu denerken sık sık ölünen ara hedef noktaları. Bir kez ulaşıldığında ise büyük bir rahatlamaya neden olur.

Cinematic / Cutscene

Özellikle hikaye temelli oyunlarda karşımıza çıkan, hikayeyi anlatmak ve oyuna film havası katmak için kullanılan ara sahneler.

Combo

Tuşlara belli bir sırayla ve hızlı bir şekilde basarak yapılabilen, havalı ve etkili hareketler zinciri.

Completionist

Oyunlardaki tüm başarımları açmaya odaklanan ve bu görevi başarıyla yerine getiren takıntılı / mükemmeliyetçi oyuncuları ifade eder.

Console

Oyun oynamak için kişisel bilgisayarları tercih etmeyen oyuncuların ihtiyacı olan cihaz.

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Cooldown

Kontrol edilen karakterin etkili saldırı ve büyü özelliklerini üst üste kullanabilmek için beklenmesi gereken, bu sırada oyuncuda sabırsızlık ve rahatsızlık yaratan süreyi ifade eder.

Co-op (Eşli)

Açılımı “cooperative” olan bu kelime, en az iki kişinin beraber oynayabildiği oyunlar ve oyun modları için kullanılır.

Difficulty

Zorluk seviyesidir ve oyunlarda mücadele edilen unsurların zorluğunu belirler. Zorluk seviyesi NPC’lerin gücünü ve davranışını, aynı zamanda oyun içindeki şans faktörü gibi değişkenleri etkiler.

Dungeon Crawl

FRP’nin açılımı olan fantastik rol yapma oyunlarında zindanlara girip tuzaklardan kaçınılan, yaratıklarla savaşılan ve ganimetlerin alındığı senaryolara denir. Darkest Dungeon oyunu bunun en iyi örneklerinden biridir.

DLC (Downloadable Content)

Oyunlar için yayınlanan ekstra içerik paketlerini ifade eder ve çoğunlukla ücret karşılığında temin edilir.

Double Jump

Zıplama tuşuna bir değil, iki kez basıldığında daha yükseğe sıçranabilmesi anlamına gelir.

DPS (Damage Per Second)

Saniye başına hasar anlamına gelir. Bu değer sayesinde hasarı ölçülmek istenen silah ve büyü gibi öğelerin gücü daha net anlaşılır.

Endless Mode

Sınırsız sayıda düşmanın geldiği ve mümkün olduğu kadar uzun süre hayatta kalmaya çalışılan oyun modudur.

Energy

Kontrol edilen karakterin özel ve etkili hareketlerini üst üste kaç kez tekrarlayabileceğini belirleyen değer.

Esport

Yıllar içinde büyüyen ve gelişen kitlesi sayesinde spor dünyasında kendine yer edinen spor dalı. Genç ve profesyonel oyuncuların yer aldığı espor dünyasında sporcuların kariyerleri genellikle 20’li yaşların ortalarına kadar devam eder.

F

Açılımı “Press F to Pay Respects” olan ve Call of Duty: Advanced Warfare sayesinde dünya çapında yaygın hale gelen saygı gösterme biçimi.

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Fall Damage

Belli bir yüksekliğin üstünden düşünce alınan hasarı ifade eder. Genellikle gerçekçiliği arttırmak için oyunlara eklenen ve birçok durumda oyuncuyu zora sokan dijital dünya kurallarından biridir.

Farming

Sadece düşman ve yaratık keserek bir şeyler loot’lama sürecine yeni eğlenceler katmak için gelen oyun mekaniğini ifade eder.

Fast Travel

Devasa haritalara sahip açık dünya oyunlarında aynı yolları defalarca kat etmekten sıkılan oyuncuların can simidi. Bu mekanik sayesinde haritadaki belli noktalara anında ışınlanılır.

Feed

Genellikle “feed’lemek” şekilde kullanılan bu terim, rakip takımı kasten besleyerek skor aldırmaya denir ve takım arkadaşları tarafından tepkiyle karşılanır.

Field of View (FOV)

Oyunlardaki görüş açısını ifade eden “field of view” birçok oyunda değiştirilebilir bir ayardır ve arttırıldığı takdirde daha geniş bir alana hakim olmayı mümkün kılar. Birinci şahıs görüş açısından oynanan oyunlarda arttırılması büyük avantaj sağlayabilir.

First Person Shooter (FPS)

Birinci şahıs görüş açısından oynanan, karakterin gözünden oynanan shooter oyunları. Bu türün ilk örnekleri Doom, Half-Life, Quake ve Wolfenstein olarak sıralanabilir.

Fog of War Ne Demek?

Çoğunlukla strateji oyunlarında kullanılan bu terim, düşman bölgelerinin keşfedilmediği takdirde görünmez olmasını ifade eder. Bu mekaniğin kullanılmasında oyun geliştiricilerinin geçerli bir sebebi var: Rakibinin üssünü görseydik oyun çok sıkıcı olurdu.

Frame Rate / Frame Per Second (fps)

Saniye başına düşen kare sayısını ifade eder. Bu değerin yüksek olması daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

Free-to-Play (F2P)

Oynaması ücretsiz oyunlara denir. Bu tip oyunların gelir kaynağı genellikle kozmetik ürünlerdir. Diğer oyunculara karşı avantaj sağlayan öğelerin satıldığı oyunlara ise Free-to-Play yerine Pay-to-Win denir.

Game Over

Her başarısızlığında ekran beliren ve bunu yüzüne vuran kelime öbeği.

Gank

Beklenmedik bir anda saldırıya geçme durumudur ve baskın yapmak olarak tanımlanabilir.

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GG

Açılımı “good game” olan bu terim, kazanılan ya da kaybedilen bir maç sonunda rakibe söylenebilecek centilmence bir sözdür.

Ghost

Canlı yayında oyun oynayanların baş belasıdır. Çevrimiçi bir oyunda yayıncı ile aynı maça giren ve yerini bilerek onu öldürmeye çalışan izleyicilerin yaptığı eylemi ifade eder.

GLHF

Açılımı “good luck have fun” olan bu terim, maç öncesinde rakibe söylenebilecek centilmence bir sözdür.

God Mode

Aktif edildiği oyunlarda durdurulamaz ve öldürülemez olmanı sağlayan mod.

Griefer

Amacı tamamen trollük olan, bu paralelde hareket eden, özellikle takım arkadaşları için oyunu eziyete dönüştüren ve oyun bozanlık yapan oyuncular için kullanılan terim.

Grinding

Kontrol edilen karakteri geliştirmek için girişilen ve çoğunlukla tekrar eden aksiyonlar silsilesidir. Bu süreç oyuncuların tüm gününü alabilir ve oyun deneyimini eziyete dönüştürebilir.

Health

Oyundaki sağlık miktarını ifade eden ve hiçbir şartta “0” olmaması gereken değer.

Indie Game (Independent Video Game)

Bağımsız yapımcılar tarafından geliştirilen ve AAA oyunlarla kıyaslanamayacak kadar düşük bütçelere sahip oyunlar.

KD / KDA / Kill Death Ratio

Rekabetçi oyunlardaki ne kadar iyi olduğunu gösteren bir değer. “K” harfi kill (öldürme), “D” harfi death (ölüm) ve “A” harfi assist (asist) anlamına gelir.

KS (Kill Steal)

Bir takım arkadaşı tarafından yoğun çabalar sonucu sağlığının hemen hemen tamamı yok edilen düşmanı son vuruşla indirme ve böylece “kill” istatistiğini çalma durumudur. Bu aksiyon kasıtlı olarak yapıldığında takım için huzursuzluğa yol açabilir.

Kill Streak

Rakibi üst üste öldürerek seri yakalama durumudur. Call of Duty gibi oyunlarda, serinin uzunluğuna bağlı olarak skor dışında ekstra aksiyonlar elde edilir.

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Lag

İnternet bağlantısındaki hız ve stabilite sorunları nedeniyle verilen komutların oyuna yansımasındaki gecikme durumu.

Last Man Standing

Çevrimiçi oyuncularda ayakta kalan son kişinin zafere ulaştığı oyun modudur. Battle Royale’i Last Man Standing’in büyük çaplı bir türevi olarak nitelendirmek mümkün.

Mana

Özellikle büyücü ve benzeri sınıftan karakterlerin eğlenceli ve etkili aksiyonlar gerçekleştirmek kullandıkları kaynak.

Microtransaction

İsmi mikro, çapı makro olan bu terim oyun için satın alma sistemini ifade eder.

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Defense of the Ancients (Dota) ve League of Legends (LoL) ile özdeşleşen oyun türü.

Nerf

Olması gerekenden güçlü olduğu fark edilen karakterlerin ve eşyaların zayıflatılması durumudur.

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NPC (Non-player character)

Yapay zekanın yönettiği karakterleri ifade eden terim. Bu karakterlerin bazıları görev verir, bazıları ise oyuncuya eşlik eder. Özellikle eşlik eden karakterlerin performansı, oyundaki yapay zeka seviyesini gözler önüne serer.

No-scope

Dürbünlü silahlarda dürbünü açmadan rakibi vurma durumu. Cümle içinde “noscope atmak” olarak övgüyle kullanılır.

OP (Overpowered)

Olması gerekenden güçlü olduğu düşünülen karakterler ve eşyalar için kullanılan terim.

Open World

Dilimizde “açık dünya” olarak ifade edilen ve serbest şekilde dolaşılabilen haritalara sahip oyunlar için kullanılan terim.

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Perk

Kontrol edilen karakteri geliştirmeyi ve ona yeni özellikler eklemeyi sağlayan seçenekler.

Permadeath

Oyunun sonunu getirmek için sadece tek bir canın, tek bir hakkın olduğu oyun modu.

Persistent World / Persistent State World (PSW)

Oyuncunun yer almadığı anlarda dahi sürecin, döngünün devam ettiği oyun dünyasını ifade eder.

Ping

Oyuncunun bilgisayarı ile oyunun sunucusu arasındaki veri transferi süresinin milisaniye cinsinden ölçülmesidir. Sunucununu uzaklığıyla doğru orantılı olarak artan bu değerin yüksek olması istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

PvE (Player versus Environment)

Oyuncuların oyun dünyasına karşı mücadele verdiği oyun türüdür.

PvP (Player versus Player)

Oyuncuların diğer oyunculara karşı mücadele verdiği oyun türüdür.

PvPvE (Player versus Player versus Environment)

Oyuncuların hem oyun dünyasına, hem de diğer oyunculara karşı mücadele verdiği oyun türüdür.

Quest

Genellikle NPC’ler tarafından verilen, oyunun ilerlemesine katkı sağlayan ve zaman zaman karşılığında ödül vaat edilen görevleri ifade eden terim.

Quick Save

Oyunun istenen her an ve çabucak kayıt edilebilmesini sağlayan mekanik. Özellikle ilerlemesi zor oyunlarda yer alması oyuncuda büyük sevinç yaratır.

Rage Quit

Aynı bölümde defalarca ölünce ya da aynı oyuncu tarafından defalarca öldürülünce “Alt + F4” yardımıyla oyundan hızla çıkma durumu.

Replay Value

Bitirilen bir oyunun kendini tekrar oynatabilme değerini gösterir. Farklı kararların alınması durumunda farklı sonuçların, farklı sonların ortaya çıkabileceği oyunlarda bu değer yüksektir.

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Roguelike / Roguelite

Sık sık ölünmesine rağmen yeni şeylerin öğrenildiği, yeni güçlerin elde edildiği ve yola bunlarla devam edilebilen oyun türü.

Sandbox

Türkçe karşılığı “kum havuzu” olan bu terim, oyuncuların özgürce kararlar alabildiği oyun türünü ve oyun modunu ifade eder. Bu terimin sözlük karşılığı olarak Minecraft gösterilebilir.

Side Quest

Oyunun akışını hızlandırmaktan ziyade hikayesini daha iyi anlamak ya da kontrol edilen karaktere ekstra kazanımlar sağlamak için yapılan görevler.

Skill Tree

Kontrol edilen karakterin gelişimi sırasında seçilebilir farklı yeteneklerin yer aldığı ve ağaç gibi dallanıp budaklanan yapı.

Skin

Karakterlerin ve silahların kaplamalarını ifade eder, oyun içi satın alma sisteminin en büyük gelir kaynağıdır.

Souls-like

Souls oyunlarından hareketle ortaya çıkan bu terim, ölmeye doyamayan oyuncuların kendilerine uyguladıkları işkencenin oyun türleri arasındaki karşılığıdır.

Speedrun

Bir oyunu en hızlı şekilde bitirebilmek için girişilen mücadelenin adıdır.

Team Kill (TK)

Kimi zaman istemeden, kimi zaman bilerek takım arkadaşını öldürmeyi ifade eder.

Third Person Shooter (TPS)

Üçüncü şahıs görüş açısından oynanan, karakterin dış kameradan takip edildiği shooter oyunları.

Upgrade

Kontrol edilen karakteri, kullanılan silahı ya da büyüyü geliştirme aksiyonunu ifade eder

XP (Experience Point)

Türkçe karşılığı tecrübe puanı olan bu terim, kontrol edilen karakter gelişimi sürecinde önem arz eder. Kazanılan tecrübe puanları sayesinde seviye atlamak mümkün olur.