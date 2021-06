Oyun Terimleri Nedir?

Günümüzde Valorant'tan GTA'ya, PUBG'den League of Legends'a, PUBG'den Hearthstone'a birbirinden farklı oyunlar oynayanların aşina olduğu ve sık sık kullandığı, bu sayede terminolojiye eklenmiş ve eklenmeye devam eden kelimelerdir oyun terimleri. Kimisi bazı oyunlara özel, kimisi her oyun için geçerli bu terimler sayesinde oyunları ve oyuncuları anlamak çok daha kolay hale gelir. Oyun dünyasında en sık kullanılan terimleri aşağıda bulabilirsin.

Günümüzde Valorant'tan GTA'ya, PUBG'den League of Legends'a, PUBG'den Hearthstone'a birbirinden farklı oyunlar oynayanların aşina olduğu ve sık sık kullandığı, bu sayede terminolojiye eklenmiş ve eklenmeye devam eden kelimelerdir oyun terimleri. Kimisi bazı oyunlara özel, kimisi her oyun için geçerli bu terimler sayesinde oyunları ve oyuncuları anlamak çok daha kolay hale gelir. Oyun dünyasında en sık kullanılan terimleri aşağıda bulabilirsin.

Günümüzde Valorant'tan GTA'ya, PUBG'den League of Legends'a, PUBG'den Hearthstone'a birbirinden farklı oyunlar oynayanların aşina olduğu ve sık sık kullandığı, bu sayede terminolojiye eklenmiş ve eklenmeye devam eden kelimelerdir oyun terimleri. Kimisi bazı oyunlara özel, kimisi her oyun için geçerli bu terimler sayesinde oyunları ve oyuncuları anlamak çok daha kolay hale gelir. Oyun dünyasında en sık kullanılan terimleri aşağıda bulabilirsin.

PlayerUnknown's Battlegrounds - PUBG Hakkında Her Şey

Valorant Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Açılımı “away from keyboard” olan bu terim, oyun oynayan kişinin bilgisayar başında olmadığı anlamına gelir.

Açılımı “away from keyboard” olan bu terim, oyun oynayan kişinin bilgisayar başında olmadığı anlamına gelir.

Açılımı “away from keyboard” olan bu terim, oyun oynayan kişinin bilgisayar başında olmadığı anlamına gelir.

DPS (Damage Per Second)

DPS (Damage Per Second)

DPS (Damage Per Second)

Açılımı “Press F to Pay Respects” olan ve Call of Duty: Advanced Warfare sayesinde dünya çapında yaygın hale gelen saygı gösterme biçimi.

Açılımı “Press F to Pay Respects” olan ve Call of Duty: Advanced Warfare sayesinde dünya çapında yaygın hale gelen saygı gösterme biçimi.

Açılımı “Press F to Pay Respects” olan ve Call of Duty: Advanced Warfare sayesinde dünya çapında yaygın hale gelen saygı gösterme biçimi.

Devasa haritalara sahip açık dünya oyunlarında aynı yolları defalarca kat etmekten sıkılan oyuncuların can simidi. Bu mekanik sayesinde haritadaki belli noktalara anında ışınlanılır.

Devasa haritalara sahip açık dünya oyunlarında aynı yolları defalarca kat etmekten sıkılan oyuncuların can simidi. Bu mekanik sayesinde haritadaki belli noktalara anında ışınlanılır.

Devasa haritalara sahip açık dünya oyunlarında aynı yolları defalarca kat etmekten sıkılan oyuncuların can simidi. Bu mekanik sayesinde haritadaki belli noktalara anında ışınlanılır.

Field of View (FOV)

Field of View (FOV)

Field of View (FOV)

Oyunlardaki görüş açısını ifade eden “field of view” birçok oyunda değiştirilebilir bir ayardır ve arttırıldığı takdirde daha geniş bir alana hakim olmayı mümkün kılar. Birinci şahıs görüş açısından oynanan oyunlarda arttırılması büyük avantaj sağlayabilir.

Oyunlardaki görüş açısını ifade eden “field of view” birçok oyunda değiştirilebilir bir ayardır ve arttırıldığı takdirde daha geniş bir alana hakim olmayı mümkün kılar. Birinci şahıs görüş açısından oynanan oyunlarda arttırılması büyük avantaj sağlayabilir.

Oyunlardaki görüş açısını ifade eden “field of view” birçok oyunda değiştirilebilir bir ayardır ve arttırıldığı takdirde daha geniş bir alana hakim olmayı mümkün kılar. Birinci şahıs görüş açısından oynanan oyunlarda arttırılması büyük avantaj sağlayabilir.

First Person Shooter (FPS)

First Person Shooter (FPS)

First Person Shooter (FPS)

Fog of War Ne Demek?

Fog of War Ne Demek?

Fog of War Ne Demek?

Frame Rate / Frame Per Second (fps)

Frame Rate / Frame Per Second (fps)

Frame Rate / Frame Per Second (fps)

Game Over

Game Over

Game Over

Her başarısızlığında ekran beliren ve bunu yüzüne vuran kelime öbeği.

Her başarısızlığında ekran beliren ve bunu yüzüne vuran kelime öbeği.

Her başarısızlığında ekran beliren ve bunu yüzüne vuran kelime öbeği.

Açılımı “good luck have fun” olan bu terim, maç öncesinde rakibe söylenebilecek centilmence bir sözdür.

Açılımı “good luck have fun” olan bu terim, maç öncesinde rakibe söylenebilecek centilmence bir sözdür.

Açılımı “good luck have fun” olan bu terim, maç öncesinde rakibe söylenebilecek centilmence bir sözdür.

Rakibi üst üste öldürerek seri yakalama durumudur. Call of Duty gibi oyunlarda, serinin uzunluğuna bağlı olarak skor dışında ekstra aksiyonlar elde edilir.

Rakibi üst üste öldürerek seri yakalama durumudur. Call of Duty gibi oyunlarda, serinin uzunluğuna bağlı olarak skor dışında ekstra aksiyonlar elde edilir.

Rakibi üst üste öldürerek seri yakalama durumudur. Call of Duty gibi oyunlarda, serinin uzunluğuna bağlı olarak skor dışında ekstra aksiyonlar elde edilir.

Last Man Standing

Last Man Standing

Last Man Standing

Çevrimiçi oyuncularda ayakta kalan son kişinin zafere ulaştığı oyun modudur. Battle Royale’i Last Man Standing’in büyük çaplı bir türevi olarak nitelendirmek mümkün.

Çevrimiçi oyuncularda ayakta kalan son kişinin zafere ulaştığı oyun modudur. Battle Royale’i Last Man Standing’in büyük çaplı bir türevi olarak nitelendirmek mümkün.

Çevrimiçi oyuncularda ayakta kalan son kişinin zafere ulaştığı oyun modudur. Battle Royale’i Last Man Standing’in büyük çaplı bir türevi olarak nitelendirmek mümkün.