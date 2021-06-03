Red Bull Dance Your Style'a Wildcard ile Katılacak İsimler Belli Oldu!

Red Bull Dance Your Style en iyi dansçıları tekrar bir araya getiriyor! Popüler şarkılardan zamansız klasiklere kadar tüm melodiler birbirine meydan okuyan dansçıların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlıyor. Etkinlik öncesi heyecan her geçen gün artarken son olarak wildcard ile Red Bull Dance Your Style'a katılacak isimler de belli oldu. Şimdi onları daha yakından tanıma zamanı.

Red Bull Dance Your Style'a katılmak için yapman gerekenler ve diğer tüm detaylar burada!

Bayram Biser Mutlu

Bayram Biser Mutlu © Nuri Yılmazer

İzmir'den Dance Your Style'a katılan Bayram Biser Mutlu kendini şöyle anlatıyor. "2009’da Aydan Uysal eğitmenliğinde koreografi öğrenmeye başladım. 2010’da gittiğim Underground Funky Base dans yarışmasında bütün stilleri görme şansım oldu. İlgimi çeken tek stil popping olmuştu. Eyüp Bilinmiş ile ilk adımlarını attığım popping stilinde beni hep destekleyen ve ilerlememi hızlandıran Can Tohma olmuştur. Hala popping'te ustalaşmaya çalışıyorum onu beslemesi için diğer stillerden hip hop , house ve locking öğrenmeye devam ediyorum. Bir dönem farklı tarzların müziğini ve dans dilini anlamak için 1 yıl tektonik , 2 yıl salsa yaptım ara ara Dancehall ve Afro antrenmanları yapıyorum. Dans kariyerime başladığımdan bu yana kademe kademe ilerleme kaydettiğime inanıyorum. Anahtar asla vazgeçmemek ve sürekli öğrenmekten geçiyor."

Gülay Tezcan

Gülay Tezcan © Nuri Yılmazer

Red Bull Dance Your Style'a İstanbul'dan katılan Gülay'ı tanıyalım şimdi de: "Babam B-boy ve annem de dansçı dolayısıyla çocukluğumdan beri hip hop kültürünün içindeyim. Birçok yarışmaya katıldım, dereceler aldım hatta 2016'da ABD'den burs kazandım ve orada Broad Way Dance Center'da eğitim aldım. Hip hop kültürü büyüleyici bir kültür ne kadar derine inerseniz büyünün etkisi de o kadar artıyor, dans ise bana göre sonsuz bir yol ve bu yolda birçok şey keşfettim, keşfetmeye de devam ediyorum. Tüm dünyadan dansçıların bir araya geldiği ortak bir kültür. Herkes aynı müziği farklı şekillerde yorumluyor ve birbiriyle paylaşıyor yarışma adı altında yaptığımız şey aslında yıllar boyu yaptığımız antrenmanları paylaşmak ve birbirimizi tanımak her etkinlikte yeni insanlar yeni hikayeler o yüzden sonsuz bir yol."

Eylül Kaplan

Eylül Kaplan © Nuri Yılmazer

Yarışmaya İzmir'den katılan Eylül ise şunları söylüyor: "Yapmaktan en keyif aldığım şey dans etmek. Öncesinde ise 11 yıl buz pateni yaptım. Dansa küçük yaşlarımda iki ablam sayesinde başladım onlar da sokaklarda dans edip Çocuk Esirgeme Kurumu için bağış topluyorlardı ben de onlar evde çalışırken onları taklit etmeye çalışıyordum. 2014'te Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ritmik Cimnastik Antrenörlüğü bölümünü kazandım. Okuduğum yıl boyunca orada da katıldığım yarışmalar, kazandığım dereceler oldu, mezun olduktan sonra tamamen dansa yöneldim. Ege Üniversitesi'ni kazandığım yıl okulun hip hop topluluğuna girdim. Orada Can Tohma ve Aydan Uysal'dan Hip hop eğitimi aldım. 7 yıldır profesyonel olarak dans ediyorum 2 yıldır da eğitmenlik yapıyorum. Şimdiyse waacking stilinde kendimi geliştiriyorum."

Rıdvan Bayar (Mr. Didii)

Rıdvan Bayar (Mr. Didii) © Nuri Yılmazer

Son olarak da Rıdvan Bayar 'ı tanıyoruz: "4-5 yaşlarında You Got Served'ı izlemiştim ve ondan etkilenip birkaç dans hareketi yapmaya başlamıştım. Dans hayatım orada başladı diyebilirim. İlkokul zamanlarında birkaç abim sayesinde sokak stilini (breaking) tanıdım ve o abiler ile birlikte çalışıp kendimi geliştirdim. 14-18 yaşlarım arasında futbol ve basketbol ile ilgilenmiştim. 19 yaşında ise bir arkadaşım sayesinde tekrar dansa başladım. O sıra koreografi dersleri aldım ve birçok battle'a katıldım. O battle'lar sırasında kendimi hayal ettiğim yerde buldum ve birçok yeni insan ile tanıştım. Battle dünyasına hayran kalınca koreografi bölümünü bıraktım ve dansçı abilerimden öğrendiğim hip hop freestyle hareketleriyle kendimi tamamen bu dansa verdim. Sonrasında askere gittim ve döndükten sonra da dans çalışmalarıma devam ettim. Şu sıra hip hop, breaking, popping ve house'a yoğunlaşıyorum ve hala öğrenmeye devam ediyorum."