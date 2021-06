Red Bull Dance Your Style'a Wildcard ile Katılacak İsimler Belli Oldu!

Red Bull Dance Your Style en iyi dansçıları tekrar bir araya getiriyor! Popüler şarkılardan zamansız klasiklere kadar tüm melodiler birbirine meydan okuyan dansçıların yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlıyor. Etkinlik öncesi heyecan her geçen gün artarken son olarak wildcard ile Red Bull Dance Your Style'a katılacak isimler de belli oldu. Şimdi onları daha yakından tanıma zamanı.