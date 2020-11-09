Red Bull Shop Kış Kampanyası Başlıyor
© AlphaTauri
Red Bull Shop, kış kampanyaları kapsamında fırsatlar seni bekliyor. Red Bull Shop indirimi çok yakında!
itibarıyla yayında
Red Bull Shop ürünleri çok yakında indirimler ve ilgi çekici kampanyalarla karşında olacak. RedBullShop.com adresinden yapacağın alışverişlerde ücretsiz kargo imkanı ve pek çok sürpriz seni bekliyor.
Peki Red Bull Shop'ta neler var?
Red Bull Shop'ta Red Bull Salzburg ve RB Leipzig gibi futbol kulüplerinin en güzide ürünlerini bulabilirsin. Red Bull etkinliklerinin çizgilerini üzerinde taşıyabileceğin pek çok giyim ürünü arasından en beğendiklerini seçebilirsin.
Formula 1'in en güçlü imajlarından birine sahip olan Red Bull Racing'in en modern çizgilerini Red Bull Shop'ta bulabilirsin. Verstappen, Albon ve Red Bull Racing'e özgü tasarımlarla F1 tutkunu sonuna kadar yaşayabilirsin.
F1'in en şık markası AlphaTauri de elbette Red Bull Shop'ta. AlphaTauri'nin en modern tasarımlarına RedBullShop.com'dan ulaşabilirsin.