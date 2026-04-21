Red Bull SoundClash: Hadise ve Murat Boz Kapışmasının Galibi Belli Oldu!

Türk pop müziğinin iki dev ismi Hadise ve Murat Boz, Red Bull SoundClash sahnesinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı; seyircilerin alkışlarıyla belirlenen bu kıyasıya rekabette gecenin kazananı Murat Boz olurken, gecenin enerjisi sanatçıların sahneye adım attığı ilk anlardan itibaren zirveye ulaştı. Kendi tarzlarında seçtikleri şarkılarla geceye güçlü bir başlangıç yapan ikili, karşılıklı sahnelerde sergiledikleri performanslarla izleyiciyi daha ilk dakikalardan itibaren rekabetin içine çekerek atmosferi adım adım yükseltti.

01 Müzikal Meydan Okuma: Takeover ve The Clash

SoundClash’in en yaratıcı anları, sanatçıların birbirlerinin şarkılarını kendi tarzlarında yorumladığı Takeover turunda yaşandı. Tanıdık melodilerin bambaşka formlara büründüğü bu bölümün ardından, iki yıldızın aynı anda sahne aldığı ve adeta bir müzikal düelloya dönüşen The Clash turu geldi. Sahne hakimiyeti ve enerjinin bir an bile düşmediği bu anlar, gecenin en çok konuşulan performansları arasında yerini aldı.

02 Rekabeti Zirveye Taşıyan WildCard Turu

Gecenin en büyük sürprizi Wildcard turunda yaşandı. Murat Boz’un sahnesine M Lisa ve Poizi eşlik ederken, Hadise’nin sahnesinde Baran Mengüç ve Motive yer aldı. Kendilerine özgü şarkılarıyla performansa bambaşka bir boyut katan konuk sanatçılar, rekabeti zirveye taşıdı. Bu beklenmedik iş birlikleri ise sahneyi adeta görsel bir şölene dönüştürdü.

03 Kararı Seyirci Verdi: Alkışlarla Gelen Zafer

Red Bull SoundClash'in ruhunu yansıtan en önemli detay, kazananın tamamen seyircinin enerjisiyle belirlenmesiydi. Her turun sonunda yükselen alkış sesleri, rekabetin dozunu belirlerken; gecenin finalinde Murat Boz'un ismi en yüksek desibelle yankılandı.

04 Bir Müzik Deneyiminden Fazlası

Red Bull SoundClash, Hadise ve Murat Boz'un unutulmaz performanslarıyla sadece bir konser değil, sınırların zorlandığı bir kültür platformu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Müziğin birleştirici gücünü rekabetle harmanlayan bu özel gece, katılımcıların hafızalarında uzun süre yer edecek bir deneyim olarak yerini aldı.

