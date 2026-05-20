Red Bull Uçuş Günü Nedir? (2026)

Red Bull Uçuş Günü Nedir?
4 yıl aranın ardından yaratıcılık, cesaret ve eğlence İstanbul'a geri dönüyor! Red Bull Uçuş Günü; tamamen insan gücüyle çalışan el yapımı uçuş makinelerinin rampadan denize süzüldüğü, dünyanın en yaratıcı amatör uçuş yarışmasıdır. İlk kez 1992 yılında Viyana'da düzenlenen ve bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla kez gerçekleştirilen bu etkinlik, şehirlerde benzersiz bir festival atmosferi yaratıyor. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek olan bu büyük buluşmada, kenti bir günlüğüne dev bir hayal gücü sahnesine çevirirken sen de bu tarihin bir parçası oluyorsun.
Hayallerini Aksiyon Alanına Taşı: Nasıl Başvurulur?
Hayallerini aksiyon alanına taşımak için ilk adımı dijital dünyada at. Red Bull Uçuş Günü kayıt sürecini başlatmak için bu adresi üzerinden başvurunu gerçekleştirebilirsin. Zihnindeki en çılgın tasarımı kağıt üzerine dökerken yaratıcılığının dizginlerini tamamen serbest bırak. Sadece uçağını değil, sahneyi sallayacak 4 kişiden oluşan kemik kadronun bilgilerini de başvuru formuna işle. Başvurular 7 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.
Caddebostan Sahili'nde kurulacak dev rampada cesaretini toplarken ekibinin ruhunu yansıtan tasarımla farkını ortaya koy. Onay aldığın an, yer çekimine meydan okuyacak ekiplerden birine dönüşerek "Uç, 2, 1!" anonsuyla adrenalin yüklü o son basamağa doğru ilerle.
Özgün Uçuş Makineleriyle Sınırları Zorla
Bu yıl "Uçuş Serbest" temasıyla gerçekleşecek etkinlikte, takımlar tamamen insan gücüyle çalışan el yapımı uçuş makineleriyle rampadan havalanarak en uzun mesafeye ulaşmaya çalışıyor. Tasarladığın araçta herhangi bir yardımcı güç kaynağı bulunmamalı; her şey senin ve ekibinin emeğine dayanmalı. 2008, 2010, 2013, 2019 ve 2022 yıllarında Türkiye'de düzenlenen etkinliklerde olduğu gibi, yine birbirinden yaratıcı uçuş makineleri İstanbul semalarını hayal gücüyle doldurmaya hazırlanıyor.
Başarıya Giden Yolun Kriterleri
Jüri koltuğunda oturan isimleri etkilemek için sadece uzağa gitmek yetmiyor. Ekipler yalnızca uçuş mesafesiyle değil; tasarımları, yaratıcılıkları ve uçuş öncesinde sergiledikleri performanslarla da değerlendiriliyor. Her takım kendi hikayesini, kostümlerini ve uçuş makinesini tasarlayarak izleyenlere unutulmaz bir şov sunuyor. Mühendislik ve eğlenceyi aynı sahnede buluşturan bu yarışmada, podyumun zirvesine yerleşenler performans sahasındaki yaratıcılıklarıyla fark yaratıyor.
Kendi Hikayeni Gökyüzüne Yaz
Şehrin en ikonik noktalarından birinde gerçekleşecek etkinlik; müzik, eğlence ve sürpriz gösterilerle gün boyu sürecek bir festival deneyimi yaşatacak. Rampanın ucunda geri sayım başlarken gökyüzüne uzanan bu macerada yerini al. Şimdi o cesur adımı atma ve hayallerini rüzgarla buluşturma vaktidir!
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
- Etkinliğe nasıl başvurabilirim? Başvurularını www.redbullucusgunu.com adresi üzerinden yapabilirsin.
- Son başvuru tarihi nedir? Başvurular 7 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.
- Etkinlik ne zaman ve nerede gerçekleşecek? Yarışma, 23 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul Caddebostan Sahili'nde düzenlenecektir.
- Başvurular hangi tarihler arasında yapılıyor? Başvurular 6 Nisan 2026 saat 15:00'da başlayacak ve 7 Haziran 2026 saat 15:00'da sona erecektir.
- Takımlar kaç kişiden oluşmalıdır? Her takım 1 pilot ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur.
- Katılım için yaş sınırı var mı? Kayıt sırasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve fiil ehliyetine sahip olmak zorunludur.
- Uçuş aracının boyutları ve ağırlığı ne olmalı? Aracın uzunluğu (kuyruk ve burun arası) en fazla 8 metre, kanat genişliği en fazla 9 metre ve yüksekliği en fazla 3 metre olabilir. Pilot dahil toplam ağırlık ise 200 kilogramı geçmemelidir.
- Araçlarda motor veya dış güç kaynağı kullanılabilir mi? Hayır, tüm araçlar yalnızca insan gücüyle çalışmalıdır. Herhangi bir motor, pil veya dış güç kaynağı kullanılamaz.
- Yüzme bilmek zorunlu mu? Evet, katılımcıların yardımsız bir şekilde 200 metre mesafeyi yüzebiliyor olması şarttır.
- Aracın inşasında hangi malzemeler kullanılabilir? Sadece çevre dostu ve güvenli malzemeler kullanılabilir. Destekleyici metal parçaların kullanımına ise izin verilmemektedir.
- Ödüller nelerdir?Birinci Takım: 2027 yılında yurtdışında bir ülkede gerçekleşecek olan Red Bull Uçuş Günü deneyimi. İkinci Takım: Avusturya Salzburg’da bulunan Hangar 7 müze deneyimi. Üçüncü Takım: Red Bull sporcusu Yunus Emre Gültekin ile tandem yamaç paraşütü deneyimi.