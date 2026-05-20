Red Bull Uçuş Günü Nedir? (2026)

4 yıl aranın ardından yaratıcılık, cesaret ve eğlence İstanbul'a geri dönüyor! Red Bull Uçuş Günü; tamamen insan gücüyle çalışan el yapımı uçuş makinelerinin rampadan denize süzüldüğü, dünyanın en yaratıcı amatör uçuş yarışmasıdır. İlk kez 1992 yılında Viyana'da düzenlenen ve bugüne kadar dünya genelinde 185'ten fazla kez gerçekleştirilen bu etkinlik, şehirlerde benzersiz bir festival atmosferi yaratıyor. 23 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek olan bu büyük buluşmada, kenti bir günlüğüne dev bir hayal gücü sahnesine çevirirken sen de bu tarihin bir parçası oluyorsun.