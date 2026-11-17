Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'nde şampiyon belli oldu! Türkiye genelinde yaklaşık iki ay boyunca devam eden EA SPORTS FC 27 mücadelelerinin ardından 16 finalist, 15 Kasım 2026'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Nefes kesen final serisinde rakibi Mert "iMertAL" Altıntop'u altın golle mağlup eden Red Bull sporcusu İsmail "Isopowerr" Can Yerinde , Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Isopowerr, bu zaferle Ocak 2027'de Miami'de düzenlenecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Red Bull Wings Cup'ta EA SPORTS FC 27 Mücadelesi

Futbol ve oyun dünyasını bir araya getiren Red Bull Wings Cup, Türkiye genelinde düzenlenen EA SPORTS FC 27 turnuvalarıyla oyunculara yeteneklerini sergileme fırsatı sundu. 18 Eylül 2026'da Gaming İstanbul'da başlayan turnuva, yaklaşık iki ay boyunca farklı eleme aşamalarıyla devam etti.

Türkiye'nin dört bir yanından oyuncuların katıldığı organizasyonda finalistler, Üniversite Ligi, Open League ve Wild Card elemeleri üzerinden belirlendi. Üniversite Ligi'nden yedi, Open League'den altı ve Wild Card turnuvalarından üç oyuncu, Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Red Bull Wings Cup, oyuncuların EA SPORTS FC 27'deki yeteneklerini sergilediği rekabetçi bir ortam oluştururken futbol tutkunlarını da espor heyecanının bir parçası haline getirdi. Elemeleri başarıyla tamamlayan 16 oyuncu, Türkiye şampiyonluğu ve dünya finali bileti için mücadele etti.

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Red Bull Wings Cup Türkiye Finali Oynandı

Red Bull Wings Cup Türkiye Finali, 15 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Saat 15.00'te başlayan etkinlikte Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 16 finalist, EA SPORTS FC 27'de şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Finalistler arasında Red Bull sporcusu ve Fenerbahçe espor oyuncusu İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ile Galatasaray espor oyuncusu Kaan "KTZN" Tüzün de yer aldı. Türkiye şampiyonunun belirlendiği organizasyon, rekabetçi karşılaşmaların yanı sıra oyun ve futbol dünyasından tanınan isimleri de ağırladı.

Red Bull sporcuları Ege "Ar7" Arseven ve Ferit "wtcN" Karakaya'nın yanı sıra Özkan Öztürk, Arden Papazyan, ZgocBrayt (Can Sarı) ve Enis Kirazoğlu da etkinlikte yer aldı. Enis Kirazoğlu'nun anlatımıyla gerçekleştirilen özel şov maçında Ege Arseven ve Ferit Karakaya ikilisi, Arden Papazyan ve ZgocBrayt ile karşı karşıya geldi.

Türkiye şampiyonunu belirleyen final karşılaşması ise Özkan Öztürk ve Arden Papazyan'ın anlatımıyla oyunseverlerle buluştu. Böylece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, bir gün boyunca hem futbol hem de espor heyecanına ev sahipliği yaptı.

Isopowerr Finalde Altın Golle Zafere Ulaştı

Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'nin en heyecanlı anları, İsmail "Isopowerr" Can Yerinde ile Mert "iMertAL" Altıntop arasında oynanan şampiyonluk mücadelesinde yaşandı. Beş maç üzerinden oynanan final serisi, iki oyuncunun da ortaya koyduğu performansla büyük çekişmeye sahne oldu.

Seride 2-2'lik eşitliğin oluşmasının ardından şampiyonu belirlemek için altın gol aşamasına geçildi. Kazananın tek golle belirleneceği bu kritik mücadelede Isopowerr, rakibi iMertAL karşısında üstünlük sağlayarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

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Red Bull sporcusu ve Fenerbahçe espor oyuncusu Isopowerr, turnuva boyunca sergilediği performansı finalde elde ettiği zaferle tamamladı. Altın golle gelen şampiyonluk, aynı zamanda oyuncuya uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etme fırsatı sundu.

Isopowerr, Miami'de Türkiye'yi Temsil Edecek

Evet yanlış duymadın! Red Bull Wings Cup Türkiye şampiyonu İsmail "Isopowerr" bir sonraki durağı Miami olacak. Başarılı espor oyuncusu, Ocak 2027'de ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilecek Red Bull Wings Cup Dünya Finali'nde mücadele edecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen oyuncuların karşı karşıya geleceği organizasyonda Isopowerr, Türkiye adına şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye Finali'nde altın golle elde ettiği zaferin ardından uluslararası sahneye çıkmaya hazırlanan oyuncu, EA SPORTS FC 27'de yeteneklerini dünyanın önde gelen rakiplerine karşı sergileme fırsatı bulacak.

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Red Bull Wings Cup Finali Hakkında Red Bull Wings Cup finali nerede düzenlendi? Red Bull Wings Cup Türkiye Finali, 15 Kasım 2026'da İstanbul'daki Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Red Bull Wings Cup finalinde kimler yarıştı? Türkiye Finali'nde Üniversite Ligi'nden yedi, Open League'den altı ve Wild Card elemelerinden üç olmak üzere toplam 16 oyuncu yarıştı. Şampiyonluk serisinde Isopowerr ile iMertAL karşı karşıya geldi. Isopowerr finalde kimi yendi? İsmail "Isopowerr" Can Yerinde, finalde Mert "iMertAL" Altıntop'u 2-2'lik eşitliğin ardından altın golle mağlup ederek şampiyon oldu. Red Bull Wings Cup hangi oyunda düzenlendi? Red Bull Wings Cup, EA SPORTS FC 27 oyununda düzenlendi. Oyuncular, futbol simülasyonu üzerinden Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti. Red Bull Wings Cup dünya finali ne zaman ve nerede yapılacak? Red Bull Wings Cup Dünya Finali, Ocak 2027'de ABD'nin Miami kentinde gerçekleştirilecek. Türkiye'yi Red Bull Wings Cup dünya finalinde kim temsil edecek? Türkiye'yi Red Bull sporcusu ve Fenerbahçe espor oyuncusu İsmail "Isopowerr" Can Yerinde temsil edecek. Isopowerr, Türkiye Finali'nde elde ettiği şampiyonlukla dünya finaline katılmaya hak kazandı.