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Basketbol
Tarık Biberović, NBA Takımı Dallas Mevericks'e Transfer Oldu
Red Bull sporcusu Tarık Biberović, Fenerbahçe'den ayrılarak NBA ekiplerinden Dallas Mavericks'e transfer oldu.
Tarık Biberović, Red Bull sporcusu olarak Avrupa basketbolunun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Genç yaşta gösterdiği gelişimle dikkat çeken başarılı oyuncu kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Tarık Biberović NBA gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen milli basketbolcu artık NBA kariyerine Dallas Mavericks formasıyla devam edecek.
1980 yılında kurulan Dallas Mavericks ise NBA'in Batı Konferansı'nda mücadele eden köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Takımın sahibi Miriam Adelson ve Patrick Dumont olurken kulüp tarihindeki en önemli isimler arasında Dirk Nowitzki ile Luka Dončić yer alıyor.
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Tarık Biberović, Dallas Mavericks ile Anlaştı
Fenerbahçe'deki başarılı yılların ardından, Tarık Biberović, Dallas Mavericks ile anlaşarak NBA hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Dallas Mavericks, son yıllarda genç yeteneklere yatırım yapan kulüpler arasında yer alıyor. Tarık'ın dış şut yüzdesi savunmadaki mücadele gücü ile takım oyununa yatkın karakteri Mavericks kadrosunda önemli bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor. Avrupa'da edindiği tecrübe NBA temposuna uyum sağlamasında önemli avantaj sağlayabilir.
Başarılı basketbolcu Fenerbahçe forması altında yalnızca kupalar kazanmadı. Takım arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağ taraftarla yakaladığı iletişim mücadeleci kimliği sayesinde kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Şimdi ise kariyerinin yeni döneminde NBA sahnesinde kendini kanıtlama fırsatı elde edecek.
Basketbolseverler açısından Tarık Biberović NBA macerası büyük merak uyandırıyor. Genç yaşta Avrupa'nın zirvesine ulaşan oyuncunun Dallas Mavericks formasıyla göstereceği performans hem Türkiye'de hem uluslararası basketbol kamuoyunda yakından takip edilecek.