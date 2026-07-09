, Red Bull sporcusu olarak Avrupa basketbolunun yükselen yıldızlarından biri olmayı başardı. Genç yaşta gösterdiği gelişimle dikkat çeken başarılı oyuncu kariyerinde önemli bir sayfa açtı. Tarık Biberović NBA gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen milli basketbolcu artık NBA kariyerine Dallas Mavericks formasıyla devam edecek.

1980 yılında kurulan Dallas Mavericks ise NBA'in Batı Konferansı'nda mücadele eden köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor. Takımın sahibi Miriam Adelson ve Patrick Dumont olurken kulüp tarihindeki en önemli isimler arasında Dirk Nowitzki ile Luka Dončić yer alıyor.