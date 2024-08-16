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SUPERBIKE
Toprak Razgatlıoğlu'nun En İyi 10 Geçişi
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonunda sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Toprak Razgatlıoğlu'nun şu ana kadar yaptığı en iyi geçişleri hatırlayalım.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonu devam ediyor. Sezon öncesinde Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun yeni takımı ROKiT BMW Motorrad ile nasıl bir performans göstereceği herkes için merak konusuydu. 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Toprak ise şu ana kadar gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı.
Sezonun Avustralya'daki ilk ayağında bir podyum, İspanya'daki ikinci ayağında iki galibiyet elde eden Toprak, Hollanda'daki ikinci ana yarıştan itibaren üst üste 13 yarış galibiyeti elde ederek bu alanda rekorun sahibi oldu. Bu muazzam sezonun geride kalan yarışlarında Toprak'ın yaptığı en iyi 10 geçişi beraber hatırlayalım.
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Toprak Razgatlıoğlu'nun En İyi 10 Geçişi
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonunda sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakan Toprak Razgatlıoğlu'nun şu ana kadar yaptığı en iyi 10 geçişi hatırlayalım.
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