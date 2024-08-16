Toprak Razgatlıoğlu'nun En İyi 10 Geçişi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2024 sezonu devam ediyor. Sezon öncesinde Red Bull sporcusu

'nun yeni takımı

ROKiT BMW Motorrad

ile nasıl bir performans göstereceği herkes için merak konusuydu. 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Toprak ise şu ana kadar gösterdiği performans ile herkesi kendine hayran bıraktı.