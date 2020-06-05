Valorant Karakterleri ve Özellikleri

Nisan ayında başlayan kapalı beta testiyle bir anda fenomene dönüşen Valorant , beklenenden daha kısa süre içerisinde tam sürüme geçiş yaptı. 2 Haziran itibariyle tüm oyuncuların erişimine açılan oyunda birbirinden farklı yeteneklere sahip ajanlar yer alıyor. Oyuna başlayan herkes için beşinin açık, diğerlerinin kilit altında olduğu ajanların yeteneklerinin neler olduğunu bu yazıda bulacaksınız.

Başlangıç Karakterleri

Valorant’a yeni başlayanlara ilk olarak beş ajan sunuluyor. Oynaması ve yeteneklerini kavraması nispeten kolay olan bu ajanlarla oynayarak hesabını beşinci ve onuncu seviyeye getirenler birer ajanı daha ücretsiz açabiliyorlar.

Brimstone

Brimstone © Valorant

Oyuna yeni başlayan herkesin ilk tercihi olması gereken bir ajan. Bunun nedeni yeteneklerinin hem kolay kullanılması, hem de gayet etkili olması. İlk olarak yakıcı özelliği sayesinde kısa süreliğine belli bir zemini alevle kaplıyor. Takıma hareket alanı sağlayan dumanlı hava sahası ile ayrı ayrı ya da eş zamanlı olarak üç duman bulutu atıyor. Yere bıraktığı kuvvet işareti sayesinde silahların atış hızını artırıyor. Ultisi uydu saldırısı ise belli bir alandaki düşmanlara lazerle yüksek miktarda hasar veriyor.

Jett

Jett © Valorant

Oyundaki en hareketli karakter olan Jett’i kontrol edebilmek ve etkili kullanabilmek uzmanlık gerektiriyor. Ona hareket kabiliyeti veren özelliklerden hafifle ile havaya sıçramak, rüzgar gibi ile hareket edilen yöne ya da ileriye atılmak mümkün. Bu özellikler rakibin görüşünü engelleyen duman bulutu ile beraber kullanıldığında bir hayli etkili oluyor. Jett’in ultisi keskin fırtına ise ona fırlatılabilir beş bıçak veriyor. Bıçaklar tek tek ya da topluca atılabiliyor ve bir düşmanı öldürünce yenileniyor. Nişan alma kabiliyetine fazlasıyla güvenenler için ideal.

Phoenix

Phoenix © Valorant

Oynaması en eğlenceli karakterlerden biri Phoenix ancak onu etkili şekilde kullanmak için biraz pratik gerekiyor. Düellocu rolündeki bu karakterin ördüğü ateşten duvar ile hem görüş engelleniyor, hem de duvara temas eden düşmana hasar veriliyor. Sola ve sağa fırlatılabilen falso ile düşmanlar kısa süreliğine kör edilirken, atıldığı zeminde belli bir süre kalarak düşmana hasar veren yakar top düşmanı durdurmak için bire bir. Phoenix’i eğlenceli kılan yakardöner ultisi ise kontrol edilebilir bir klon yaratarak kısa süreliğine adeta iki kişilik oynamayı mümkün kılıyor.

Sage

Sage © Valorant

Oyundaki en etkili destek ajanlarından biri, belki de birincisi. Öncelikle bariyer küresi yeteneği sayesinde buzdan bir duvar örerek koridorları kapatabiliyor. Zeminde etkili olan yavaşlatan küre ile geçiş yollarını buzla kaplıyor. Hem kendi, hem de takım arkadaşları üzerinde kullanabildiği can küresi ile iyileştirme sağlıyor. En çarpıcı yeteneği diriliş sayesinde ise ölen bir takım arkadaşının cesedini hedef alarak onu yeniden hayata döndürüyor.

Sova

Sova © Valorant

Farklı özelliklere sahip oklarıyla adeta avcı rolünde bir ajan. Oklardan önce bahsedilmesi gereken baykuş dron cihazı ile haritada ufak bir gezintiye çıkmak ve düşmanları işaretleyen iğneler atmak mümkün. Sova’nın patlayıcı özelliğe sahip şok oku atıldığı yerin yakınındaki düşmanlara hasar veriyor, keşif oku saplandığı noktayı gören düşmanları ortaya çıkarıyor, ulti yeteneği avcının hiddeti ise duvarların içinden geçen oklarla düşmanlara hasar verip onların konumlarını görünür kılıyor.

Kilitli Karakterler

Açık olan beş ajanın dışında oyunda kilitli altı ajan daha mevcut. Bunlardan ilk ikisini dikkatli seçmek lazım çünkü sonraki dördünü açmak için oldukça zahmetli kontratları tek tek tamamlamak ya da her bir yeni karakter için yaklaşık 55 TL ödemek gerekiyor.

Breach

Breach © Valorant

Tüm yetenekleriyle düşmanları sersemletmeyi amaçlayan bir ajan. Breach’in gözkamaştıran özelliği sayesinde duvarların içinden geçen bir patlama oluşturup düşmanları kör etmek mümkün. Benzer şekilde kullanılan artçı sarsıntı ile etki alanı içindeki düşmanlara hasar veriliyor. Fay hattı yeteneği, etki alanı ve alan hattı üstündeki tüm oyuncuları sarsarak sersemletiyor. Breach’in ultisi zelzele ise koni biçimindeki bir alanda düşmanları sarsıyor ve havaya savuruyor.

Cypher

Cypher © Valorant

Düşmanın nerede olduğunu tespit etmek için doğmuş Cypher. Etkili şekilde kullanabilmek için bol antrenman isteyen ajanın siber kafes yeteneği sayesinde görüşü engelleyen ve düşmanı içine hapseden dairesel alanlar oluşturuluyor. Hedef alınan noktaya yerleştirilen gizli kamera sayesinde düşmanları gözlemlemek, hatta işaretleyici iğne atmak mümkün. Atıldığı noktadan karşıya hat çeken bubi tuzağ ı, yakalanan rakibi sarsıp görünür kılıyor. Ulti yeteneği nöron hırsızı ise ölen bir düşmanı kullanarak, adeta sorgulayarak diğer düşmanların konumunu ortaya çıkarıyor.

Omen

Omen © Valorant

Karşı takımda bir Omen varsa huzur içinde mücadele etmeniz hiç kolay değil. Neden mi? Birincisi, duvarlardan geçen paranoya gölge atışı sayesinde düşmanları kör edebilmesi. İkincisi, düşmanları kör eden karanlık örtü (gölge küresi) fırlatabilmesi. Üçüncüsü, gizli adım sayesinde belli bir menzile kadar ileri doğru ışınlanabilmesi. Ve en önemlisi de gölgelerin içinden ultisi sayesinde haritanın istediği yerine ışınlanabilmesi. Işınlanma sesi duyulduğu an Omen’in nereden çıkacağı tam bir muamma!

Raze

Raze © Valorant

Oyunun kapalı beta sürecinde en çok tartışma yaratan ajan Raze olmuştu. Bunun nedeni ise Valorant’ın temel yapısına aykırı özellikleri. Tamamı hasar vermeye yönelik yeteneklere sahip Raze’in patlayıcı çantası düşmana hasar verirken, kendisini yukarı fırlatıyor. Kullanım şekli kısıtlanan renk tesirli bomba ile düşmanlar kolayca avlanıyor. Gördüğü düşmana odaklanan ve vurulmadığı takdirde kolayca skor alabilen bombot yüzünden rakipler paniğe kapılabiliyor. Ultisi ise bir hamlede “ace” aldırabilen nefes kesen (roketatar) ki tüm bu özellikler bir araya geldiğinde oynaması en kolay karakterlerden biri sayılabilir Raze.

Reyna

Reyna © Valorant

Oyuna 2 Haziran itibariyle gelen ilk ve şimdilik tek yeni ajan. Tam anlamıyla bir “ruh emici” olan Reyna, sömür ile öldürdüğü düşmanların kısa süreliğine geride bıraktıkları ruh kürelerini tüketerek canını yeniliyor ki ultisi aktifken bu otomatik olarak gerçekleşiyor. Bir diğer yeteneği azlet ile ruh küresi tüketerek kısa süreliğine silahını bırakıyor, saydamlaşıyor ve kurşun geçirmez oluyor ki yine ultisi aktifken tamamen görünmez oluyor. Görüşü engelleme amaçlı kem göz yeteneği sayesinde kuşandığı küreyi ileri doğru fırlatıp küreye bakan düşmanların uzağı görmesini engelliyor. Ulti yeteneği imparatoriçe ise belli bir süreliğine ateş etme ve şarjör yenileme hızını artırıyor, düşman öldürdükçe de yeteneğin süresini yeniliyor.

Viper

Viper © Valorant