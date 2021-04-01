Valorant Rütbeleri Hakkında Bilmen Gerekenler

Radyant’a ulaşmak için oyuncuların kendi bölgelerindeki en iyi 500 oyuncu arasına girmeleri gerekiyor. Bu 500 oyuncuyu hem oyun içindeki, hem de playvalorant.com adresindeki Liderlik Tablosu’ndan takip etmek mümkün. Oyuncuların Riot ID’leri ve oyuncu kartları ile boy gösterdiği sıralamada yer almak için

toplamda en az 50 ve her hafta en az bir rekabete dayalı maç yapmak gerekiyor.