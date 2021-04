Valorant Rütbeleri Hakkında Bilmen Gerekenler

’ın popülaritesi her geçen ay artmaya devam ediyor. Bunun sebeplerinden biri de

Çevrimiçi oynanan her FPS oyununda olduğu gibi,

Çevrimiçi oynanan her FPS oyununda olduğu gibi, Valorant’ta da üst sıralara yükselmek için takım oyunu şart . Takım oyununda yeteneğin yanı sıra stratejiler büyük önem arz ediyor. Doğru ajanları bir araya getiren takımların oyuncuları, yeteneklerini doğru zamanlarda kullanarak kolayca rütbe atlayabilirler. Bu yazıda rütbe sisteminin nasıl işlediğini öğreneceksin.

Valorant rütbeleri nelerdir?

Radyant’a ulaşmak için oyuncuların kendi bölgelerindeki en iyi 500 oyuncu arasına girmeleri gerekiyor. Bu 500 oyuncuyu hem oyun içindeki, hem de playvalorant.com adresindeki Liderlik Tablosu’ndan takip etmek mümkün. Oyuncuların Riot ID’leri ve oyuncu kartları ile boy gösterdiği sıralamada yer almak için toplamda en az 50 ve her hafta en az bir rekabete dayalı maç yapmak gerekiyor.

VALORANT rütbe sistemi nasıl çalışır?