Valorant Rütbeleri Hakkında Bilmen Gerekenler
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Valorant rank / rütbe / kademe sistemi nedir? Valorant’taki kademeni nasıl yükseltebilirsin? Bu soruların cevaplarını yazımızda bulacaksın.
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Riot Games’in 2 Haziran 2020 tarihinde piyasaya sürdüğü Valorant’ın popülaritesi her geçen ay artmaya devam ediyor. Bunun sebeplerinden biri de oyunun oyuncuları daha iyi olmaya teşvik eden rekabetçi sistemi. Derecesiz maçlara girmek ya da arkadaşlar arasında özel maçlar oynamak keyif verse de Rekabete Dayalı maçlarda daha sıkı bir mücadele yaşanıyor.
Çevrimiçi oynanan her FPS oyununda olduğu gibi, Valorant’ta da üst sıralara yükselmek için takım oyunu şart. Takım oyununda yeteneğin yanı sıra stratejiler büyük önem arz ediyor. Doğru ajanları bir araya getiren takımların oyuncuları, yeteneklerini doğru zamanlarda kullanarak kolayca rütbe atlayabilirler. Bu yazıda rütbe sisteminin nasıl işlediğini öğreneceksin.
Valorant rütbeleri nelerdir?
Valorant’ın rank / rütbe / kademe sisteminde Demir ile başlayıp Radyant ile biten toplam sekiz seviye bulunuyor. Ölümsüzlük ve Radyant dışındaki tüm seviyeler kendi içinde üç basamağa ayrılıyor ve sırasıyla bir, iki, üç olarak adlandırılıyor. Hiçbir rekabete dayalı maça girmeyenlerin dışarıda bırakıldığı toplam 20 kademe şu şekilde sıralanıyor:
- Demir 1
- Demir 2
- Demir 3
- Bronz 1
- Bronz 2
- Bronz 3
- Gümüş 1
- Gümüş 2
- Gümüş 3
- Altın 1
- Altın 2
- Altın 3
- Platin 1
- Platin 2
- Platin 3
- Elmas 1
- Elmas 2
- Elmas 3
- Ölümsüzlük
- Radyant
Radyant’a ulaşmak için oyuncuların kendi bölgelerindeki en iyi 500 oyuncu arasına girmeleri gerekiyor. Bu 500 oyuncuyu hem oyun içindeki, hem de playvalorant.com adresindeki Liderlik Tablosu’ndan takip etmek mümkün. Oyuncuların Riot ID’leri ve oyuncu kartları ile boy gösterdiği sıralamada yer almak için toplamda en az 50 ve her hafta en az bir rekabete dayalı maç yapmak gerekiyor.
VALORANT rütbe sistemi nasıl çalışır?
VALORANT’ın kademe sisteminde tahmin edileceği üzere her galibiyette puan kazanılır, her mağlubiyette puan kaybedilir. Her şeyden önce bu sisteme dahil olabilmek için 10 maç oynanması gerekiyor ve böylece ilk sıralama alınıyor. Sıralamadaki yerini belirleyen en önemli şey ise tabii ki oyunu oynama becerin ama önce kademe sisteminin detaylarına geçelim.
- VALORANT’ın kademe sisteminde kademe puanı (KP) denen bir terim vardır.
- Karşılaşma sonucuna göre KP kazanırsın ya da kaybedersin
- Galibiyetlerde 10 ile 50 arası KP kazanırken, Elmas ve üstü kademelerde en az 5 KP kazanırsın.
- Mağlubiyetlerde 0 ile 30 arası KP kaybederken, Elmas ve üstü kademelerde en fazla 50 KP kaybedersin.
- Beraberliklerde performansa bağlı olarak en fazla 20 KP kazanırsın.
- Bireysel performanslar sadece Demir ile Elmas kademeleri arasında etkili olur, Ölümsüzlük ve Radyant kademelerinde etkili olmaz.
- Demir ve Elmas kademeleri arasında bireysel performans etkili olduğundan çarpıcı galibiyetler hızla kademe atlamaya yardımcı olur.
- Kademe düşmen 0 puandayken mağlubiyet alman gerekir, kademe düştüğünde bile o kademede 80 KP'nin altına düşmezsin ve galibiyet alman durumunda 10 KP terfi bonusu alırsın.
VALORANT’ta hızlı kademe atlama taktikleri
Her rekabetçi oyunun olduğu gibi, VALORANT’ın da kendine özgü hızlı kademe atlama taktikleri mevcut. Tabii ki en nihayetinde iş dönüp dolaşıp yeteneğine ve sergilediğin performansa kalacak ancak aşağıda sıraladığımız taktikleri göz önünde bulundurmak işleri senin için biraz olsun kolaylaştırabilir.
En iyi olduğun ajanı belirle
An itibariyle VALORANT’ta 15 ajan yer alıyor ve her ajan birbirinden farklı yeteneklere sahip. Tüm bunlarda ustalaşmak yerine tek bir ajana yoğunlaşabilir, böylece o ajanı çok iyi oynayarak takımına katkı sağlayabilirsin. Örnek vermek gerekirse cNed’in Jett’in yeteneklerini nasıl kullandığı herkesin malumu. Sen de ilk olarak yeteneklerini en iyi şekilde kullanabildiğin ajanı belirle ve ustalaşmak için mesai harca.
En iyi ajanlarla oyna
Oyundaki her bir ajan birbirinden önemli yeteneklere sahip olsa da bazı ajanlar öne çıkıyor, haliyle daha fazla tercih ediliyor. Tabii ki Riot Games tarafından yayınlanan yamalarla ajanlar arası denge iyileştirmeleri yapılıyor. Son güncellemeler sonrası öncelikli tercih edilebilecek ajanları Jett, Raze, Omen, Sova ve Sage olarak sıralayabiliriz ama hangisinde uzmanlaşmak istediğine sen karar vereceksin.
En iyi crosshair’ı seç
Düşmanı avlarken kullanılan başlıca araç tabii ki crosshair, nişahgâhdır. Bu nedenle en ideal nişahgâha sahip olmak büyük önem arz ediyor. Oyunun ayar ekranı oldukça detaylı nişahgâh seçeneklerine sahip. Eğer ideal nişahgâhı kendin bulamıyorsan, en iyi Valorant oyuncularını takip ederek onların kullandıkları nişahgâhları deneyebilirsin. Seçimin ne olursa olsun, el ve göz koordinasyonunu geliştirmek önemli.
Takım oyuncusu ol
Valorant’ı rekabetçi bir oyun olması nedeniyle zafere giden yolda takım oyunu fazlasıyla önemli. Eğer üst üste galibiyetler almak istiyorsan, takımınla her an iletişim halinde olmalı ve işbirliği yapmalısın. Takım olmanın önemli şartlarından biri de takım arkadaşlarına güvenmek ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmak. Geriye düştüğünde bile moralini bozmamalı ve onlara yardımcı olmalısın. Toksik oyunculara denk gelirsen de onları raporlamaktan çekinme.