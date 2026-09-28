VALORANT'ta Yeni Oyun Modu, Yeni Tüfek ve Ajan Ustalığı

VALORANT'ın 13.06 yaması oynayışından ilerleme sistemine kadar uzanan önemli değişiklikler getiriyor. Galeyan: Güç Bozulması ile alıştığın ajan yeteneklerini bambaşka kombinasyonlarda kullanabilir, yeni Warden tüfeğini silah tercihlerin arasına ekleyebilir ve Ajan Ustalığı sistemiyle favori ajanlarındaki gelişimini gösterebilirsin.

Eylül 2026'da yayınlanan güncellemeyle birlikte ana ekran ve lobi de tek bir merkezde buluşuyor. Üstelik artık eşleştirme sırasındayken Poligon'a girip maçını beklerken ısınabiliyorsun. Ancak güncellemenin en dikkat çekici tarafını yeni mod, Warden ve Ajan Ustalığı oluşturuyor.

01 Yeni Oyun Modu Galeyan: Güç Bozulması

VALORANT yeni oyun modu Galeyan: Güç Bozulması, seni klasik 5'e 5 karşılaşmaların oldukça dışında bir mücadeleye götürüyor. Sınırlı süreli bu modda 16 oyuncu, ikişer kişilik sekiz takım halinde karşı karşıya geliyor. Buradaki en önemli farklardan biri ise tek bir ajanın standart yetenek setine bağlı kalmaman. Farklı ajanlara ait yetenekleri seçerek kendi kombinasyonunu oluşturabiliyor ve maç ilerledikçe bu yetenekleri geliştirebiliyorsun.

Her seçimde hareket kabiliyetine ağırlık verebilir, savunma araçlarını ve tuzakları bir araya getirebilir ya da tamamen farklı bir oyun tarzı deneyebilirsin. İstediğin kombinasyonu yakalamak için yeniden seçim hakkını kullanman da mümkün. Rakip takımların oluşturduğu kombinasyonları takip etmek ise bir sonraki karşılaşmaya hazırlanırken sana önemli ipuçları verebilir.

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Yetenekler ikinci seviyeye ulaştığında nadiren de olsa "bozulabiliyor" ve normalden farklı etkiler kazanmaya başlıyor. Örneğin Raze'in Bombot'unun ne zaman patlayacağını belirleyebilir veya Gekko'nun Kankuş'unu çok daha büyük hale getirebilirsin. Karşılaşmalar, VALORANT haritalarından tanıdık alanların 2'ye 2 mücadeleler için yeniden yorumlandığı dört farklı arenada gerçekleşiyor. Rakibini yenersen diğer karşılaşmaları izleyebileceğin Kazananlar Alanı'na geçiyorsun.

Galeyan: Güç Bozulması'nda klasik VALORANT ekonomisi de farklı bir yapıya bırakıyor. Karşılaşmalarda silah satın almak yerine her turun başında kullanacağın teçhizatı seçebiliyorsun. Ayrıca takımlar belirli miktarda canla mücadeleye başlıyor ve kaybedilen karşılaşmalar bu canın azalmasına neden oluyor. Canını tamamen tüketen ekip elenirken ayakta kalan takımlar mücadeleye devam ediyor. Böylece tek bir raundu kaybetmen oyunun hemen sona erdiği anlamına gelmiyor, ilerleyen karşılaşmalarda toparlanma fırsatı bulabiliyorsun.

02 Vandal ve Phantom'un Yanına Yeni Silah Warden Geliyor

Silah satın alırken Vandal ve Phantom arasında yaptığın seçime artık üçüncü bir alternatif ekleyebilirsin. Yeni otomatik tüfek Warden da Vandal ve Phantom gibi 2.900 krediye satın alınabiliyor. Ancak Warden özellikle uzun mesafede sunduğu özelliklerle iki klasik tüfekten ayrılıyor.

Warden'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri 2x yakınlaştırma sağlayan dürbünü. 18 mermilik şarjöre sahip silah, mesafeden bağımsız olarak gövdeye 50, kafaya 200 ve bacağa 42 hasar veriyor. Saniyede 6,5 atış yapabilen Warden'ın yedek mühimmat kapasitesi ise 36 mermi. Silah ayrıca orta seviyede duvar delme gücüne sahip.

Bu özellikler Warden'ı özellikle mesafeyi koruyarak ve daha kontrollü atışlarla oynamayı seviyorsan deneyebileceğin bir seçenek haline getiriyor. Aynı fiyat kategorisindeki üç tüfekten hangisini satın alacağın ise artık oynayacağın mesafeye ve tercih ettiğin ateş biçimine de bağlı.

Warden'ın oyun tarzını değiştiren taraflarından biri de ateş hızının Vandal ve Phantom'a kıyasla daha düşük olması. Bu nedenle yakın mesafede art arda mermi göndermek yerine isabetli atışlara odaklanman daha önemli hale geliyor. 2x yakınlaştırma özelliği de özellikle uzun görüş açılarında rakibini daha kontrollü takip etmene yardımcı oluyor. Silahın mesafeye göre hasar kaybetmemesi ise uzak çatışmalarda Warden'ın öne çıkan özelliklerinden biri.

03 Ajan Ustalığı Dönemi Başlıyor

13.06 Yaması'nın getirdiği bir diğer büyük değişiklik Ajan Ustalığı sistemi. Artık oynadığın her ajan için ayrı ayrı ilerleyebiliyorsun. Örneğin Clove ile oynadığında Clove'un, Sova'yı seçtiğinde ise Sova'nın ustalık seviyesini geliştiriyorsun. Her ajanın kendi Kısım Seviyesi, Yaşam Boyu Seviyesi, Ödül Yolu ve Ajan Kimliği bulunuyor.

Sistemin temelinde Ustalık Puanı (UP) yer alıyor. Desteklenen oyun modlarında bir ajanla karşılaşmalara girdikçe o ajana ait UP kazanıyorsun. Galibiyetlerin ve yüksek performansın da ilave puan getiriyor. Kısım Seviyesi mevcut Kısım boyunca gösterdiğin ilerlemeyi takip ediyor ve yeni Kısım başladığında sıfırlanıyor. Yaşam Boyu Seviyesi ise kalıcı olduğu için farklı Kısımlarda aynı ajanla kaydettiğin gelişimi bir araya getiriyor.

Her ajan için bir Kısım'da ilerleyebileceğin 10 ana seviye bulunuyor. 4, 7 ve 10. seviyelere ulaştığında ajan portresinin görünümünü geliştiren Portre Vurguları açılıyor. 10. seviyeye ulaştıktan sonra da Kısım sona erene kadar ilerlemeye devam edebiliyorsun.

Yaşam Boyu Seviyen yükseldikçe ajana özel Ödül Yolu'ndaki içeriklere erişim kazanıyorsun. Burada Ajan Pozları, arka planlar ve istatistikler gibi içerikler bulunuyor. Ödülleri açmak için Kingdom Kredisi kullanabiliyorsun. Daha önce Ajan Teçhizatı sistemi üzerinden açtığın ödülleri de kaybetmiyorsun. Yeni Ajan Kimliği sistemi sayesinde favori ajanlarınla ne kadar ilerlediğini profilinde farklı şekillerde gösterebiliyorsun.

Üstelik önceki oynama sürelerin yeni sisteme aktarılmıyor. Tüm oyuncular her ajan için Kısım ve Yaşam Boyu ilerlemesine sıfırdan başlıyor. Böylece hangi ajanı ne kadar ileri taşıyacağın, Ajan Ustalığı sisteminin devreye girmesinden sonra onunla geçirdiğin zamana ve karşılaşmalardaki performansına bağlı oluyor.

Galeyan: Güç Bozulması'nın alışılmışın dışındaki yetenek kombinasyonları, Warden'ın tüfek seçeneklerine getirdiği yeni alternatif ve Ajan Ustalığı'nın uzun vadeli ilerleme sistemiyle VALORANT'ta deneyecek pek çok yenilik seni bekliyor. Güncellemeyi açtığında ister farklı ajan yeteneklerini bir araya getirerek sınırları zorla ister Warden'la nişancılığını test et. Favori ajanını seçip ustalık seviyelerini yükseltmeyi de unutma!